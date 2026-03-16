Más de 1.800 agentes de la PNP resguardarán escuelas públicas en el inicio del año escolar 2026

General Óscar Arriola da recomendaciones a estudiantes al inicio del año escolar 2026. (Video: Exitosa)

El inicio del año escolar 2026 en Lima Metropolitana estará resguardado por la Policía Nacional del Perú (PNP), que destinará más de 1,800 agentes para la protección de los estudiantes de las escuelas públicas en la ciudad capital, según confirmó Óscar Arriola, comandante general de la PNP durante su participación de una ceremonia en la institución educativa Comercio 62 Almirante Miguel Grau, en el distrito de Comas.

Según lo reportado por Exitosa, un total de 1.848 efectivos de la Policía Nacional se movilizarán para fortalecer la vigilancia en instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana.

El comandante general hizo especial énfasis en la necesidad de mantener precauciones tanto en el entorno físico como en el digital y recomendó a los estudiantes mantener su distancia con personas desconocidas. “Seamos respetuosos, pero con una distancia medida con extraños. Y no solamente los extraños en la calle, sino los que estamos viendo a través de nuestros teléfonos y computadoras”, alertó Arriola.

Arriola sostuvo que cada una de las instituciones contará con un ‘policía tutor’ a quien pueden acudir en caso de que lo necesiten. “Siempre habrá un policía para estar en el mejor espacio donde más se le necesita. Y cuando ustedes estén pasando algún momento y crean que las cosas van a ir mal, miren al policía con esperanza. Cuéntele y siéntanse ustedes que lo que van a encontrar es una respuesta que los va a llevar a que tengan tranquilidad en su alma (...)”

Año escolar 2026: clases en colegios privados comienzan el 2 y 9 de marzo, según calendario oficial| Andina

El general de la PNP aseguró que cualquier situación inusual debe comunicarse con confianza a los padres, “que son nuestros mejores amigos y nos aman con todo el corazón”, afirmó. También recomendó informar a docentes, auxiliares o directores ante cualquier inconveniente.

Advirtió sobre los riesgos relativos a sustancias ofrecidas cerca de los colegios: “Recordamos que hay gente, a veces no tan buena, que está ofreciendo cosas para tomar, para ingerir. Eso es lo que pondría muy triste a nuestros padres”, declaró durante la ceremonia de inauguración del año escolar.

PNP implementa “policías tutores”

La incorporación de agentes de la PNP como parte de la seguridad de los centros educativos se produce como parte de una estrategia coordinada con el Ministerio de Educación desde febrero de este año. Según lo reportado previamente, los policías destacados a esta labor tienen un perfil especial.

Los colegios particulares han ordenado clases virtuales para sus alumnos. Foto: Andina

Según el general Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, los ‘policías tutores’ serán seleccionados por su capacidad para interactuar de manera eficaz con estudiantes y personal docente.

Vargas detalló que “estamos tomando acciones con las UGEL para que haya una presencia policial en los colegios, pero que ese policía tenga los perfiles adecuados para que pueda interactuar tanto con el alumnado como con los profesores y los maestros”, indicó en febrero de este año.

La implementación de este programa se produce luego de que en el año 2025 se registraran atentados contra instituciones educativas por parte de bandas de extorsionadores que intentaban exigir el pago de un cupo extorsivo a colegios no solo en Lima, sino también en otras regiones del Perú.