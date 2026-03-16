Perú

You Salsa responde a Sergio George por asegurar que la salsa no está organizada: “Está equivocado”

La agrupación de salsa se pronunció ante las declaraciones del productor que aseguró que la cumbia ‘funciona mejor’

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Los integrantes de You Salsa
Los integrantes de You Salsa posan en una imagen dividida junto a Sergio George, a quien responden por sus afirmaciones sobre la organización de la salsa.

Las recientes declaraciones del productor musical Sergio George, quien sostuvo que la salsa en Perú carece de organización y formalidad, generaron una inmediata respuesta de los integrantes de You Salsa. El dúo, conformado por Arnoldo y Andreina, defendió el trabajo de los músicos peruanos y subrayó que el género goza de reconocimiento internacional.

En un pronunciamiento dirigido a la prensa, You Salsa expresó: “Con el respeto que se merece por su trayectoria, creemos que Sergio George está equivocado, en nuestro país el género es formal y por eso suena en grandes mercados musicales en el mundo”.

Los artistas señalaron que las experiencias negativas del productor con algunos exponentes locales no justifican generalizaciones sobre toda la industria. Para el grupo, “no debe generalizar, acá se hace salsa buena y de exportación, sino fuera formal no nos tomarían en serio en el exterior”.

Los integrantes del grupo You
Los integrantes del grupo You Salsa posan con atuendos rojos y brillantes, en un contexto de su respuesta a las afirmaciones de Sergio George sobre la organización de la salsa.

La agrupación resaltó que la presencia de la salsa peruana en escenarios internacionales demuestra el nivel de profesionalismo que existe en el país. De acuerdo con Arnoldo y Andreina, la formalidad y la calidad de la salsa nacional se refleja en la receptividad que han tenido en mercados extranjeros, donde han logrado establecerse como representantes del género.

En el marco de su décimo aniversario, You Salsa anunció su próxima participación en los Latín Music Awards Premios Unidad, que se celebrarán en Ecuador durante el mes de junio. El grupo adelantó que prepara nuevos proyectos, entre ellos una colaboración con un artista internacional y una gira nacional para conmemorar sus diez años de trayectoria.

“Este año se viene con fuerza, estamos preparando otro feat con un artista internacional, además felices por el éxito del tema ‘Pero me acuerdo de ti’ grabado a nuestro estilo y que es viral en diversas plataformas musicales”, compartieron los integrantes.

Los integrantes de You Salsa,
Los integrantes de You Salsa, la agrupación peruana de salsa, posan en llamativos atuendos dorados, tras responder a las declaraciones de Sergio George.

La agrupación también prepara una celebración especial en su nueva sede en San Borja, donde marcarán el inicio de una nueva etapa. La noticia de su participación en premios internacionales y la viralización de su más reciente sencillo refuerzan el argumento del grupo sobre la solidez y proyección de la salsa hecha en Perú.

¿Qué dijo Sergio George sobre la música peruana?

El productor musical Sergio George abordó las diferencias entre la industria de la cumbia y la salsa en Perú durante una conversación con la prensa en el concierto de Corazón Serrano.

El productor remarcó que observa mayor estructura y profesionalismo en el circuito de la cumbia, al indicar: “Tienen mejores asesores, mejor organización, son empresas detrás serias, se corre de una manera empresarial muy seria, la salsa no tiene eso, en Perú, todavía”.

El productor resaltó la organización de la industria de la cumbia peruana a diferencia de la salsa | América TV

Pese a sus críticas, George aclaró que su interés radica en el talento peruano, sin distinción de géneros musicales. El productor explicó que, en su experiencia, la diversidad de estilos es una característica del mercado local, lo que motiva a apostar por artistas que demuestren profesionalismo y compromiso.

“En Perú cantan de todo, acá no se puede tener mucho éxito haciendo una cosa nomás. Yo voy a apostar por el talento peruano, por gente seria, gente que quiera trabajar, no importa el género musical”, concluyó.

Las posturas contrapuestas entre You Salsa y Sergio George ilustran el debate sobre la situación actual de la salsa en Perú y la perspectiva de los protagonistas de la industria musical. Mientras el productor resalta desafíos en términos de organización, los artistas insisten en que la salsa nacional mantiene un estándar profesional y presencia internacional.

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