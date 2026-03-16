Perú

Resultados de la Tinka del 15 de marzo

Como cada domingo, se comparten los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del sorteo 1281

Guardar
El premio mayor de la
El premio mayor de la Tinka se llama Pozo Millonario (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de La Tinka dio a conocer los ganadores de su último sorteo. Descubra si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: domingo 15 de marzo de 2026.

Número del sorteo: 1281.

Resultados: 7 8 29 19 4 3 y 44.

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles.

Los números ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué errores cometen los jugadores al intentar ganar La Tinka, según la IA

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores más comunes que cometen los jugadores al intentar aumentar sus posibilidades en La Tinka, de acuerdo con la inteligencia artificial (IA), incluyen:

Centrarse sólo en jugar cuando hay grandes premios acumulados, lo que generalmente implica más competencia y probabilidades menores de ganar, además de un mayor riesgo de tener que compartir el premio si se gana.

No entender las probabilidades del juego, subestimando lo difícil que es ganar, lo que puede llevar a expectativas poco realistas y a gastar más dinero del necesario.

Elegir números predecibles o populares, especialmente basarse en fechas de cumpleaños o aniversarios, limita la variabilidad de números elegidos y aumenta la posibilidad de compartir el premio con otros ganadores.

Seguir patrones numéricos o visuales al elegir números (por ejemplo, formar figuras en la cartilla), lo cual limita combinaciones y aumenta la probabilidad de compartir el premio si se gana.

Creer en sistemas o teorías como números "calientes" o "fríos", lo que es erróneo ya que cada sorteo es un evento independiente y no tiene correlación con anteriores.

Comprar muchos boletos sin una estrategia y sin respetar un presupuesto, lo que puede llevar a pérdidas mayores sin aumento significativo de probabilidades.

No revisar los resultados de los sorteos, perdiendo premios menores que podrían ser reclamados.

No leer o entender bien las reglas específicas del juego, lo que puede ocasionar errores al jugar o reclamar premios.

Estos errores reducen efectivamente las chances de ganar o pueden provocar pérdidas innecesarias, por lo que es importante jugar con conocimiento y responsabilidad.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada domingo, se llevó
Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la apuesta con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la jugada.

Se puede elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo suertudo fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Temas Relacionados

Resultados Lotería La Tinka HoyÚltimas actualizacionesLoterías de PerúLa Tinka sorteo Perúperu-loterias

Más Noticias

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 15 de marzo de 2026

Como cada domingo, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4521

Resultados del Gana Diario: todos

Qué se celebra el 16 de marzo en el Perú: del legado colonial al desafío contemporáneo

La coincidencia de hechos y figuras claves en esta fecha ilustra la compleja evolución del Perú, desde la fundación colonial y la creatividad literaria hasta profundas crisis sociales y políticas

Qué se celebra el 16

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 7 del Torneo Apertura

Tras el final de la jornada, tenemos dos líderes con la misma cantidad de puntos y diferencia de goles. Además, equipos como Universitario, Sporting Cristal y Cienciano, subieron. Así va la tabla

Tabla de posiciones de la

Deslizamiento en Pataz deja 3 muertos, 6 rescatados y 1 persona atrapada, según COER La Libertad

La emergencia ocurrió la tarde del 15 de marzo en la provincia de Pataz y movilizó a brigadas de salud, ambulancias y autoridades regionales

Deslizamiento en Pataz deja 3

Ducelia Echevarría acusa a Karla Tarazona de sacarla de 'Préndete': "Casualmente entró Christian Domínguez", revela Flor Ortola

La modelo encendió la polémica al contar que Ducelia se sintió desplazada por Karla y que su salida coincidió con la llegada del cumbiambero al programa matutino de Panamericana TV

Ducelia Echevarría acusa a Karla
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos al Congreso deben más

Candidatos al Congreso deben más de S/170 mil en papeletas y buscan la eliminación de la ATU: ¿Quiénes son?

Elecciones 2026: Keiko Fujimori vuelve al segundo lugar y Wolfgang Grozo sigue subiendo en las preferencias, según encuesta

Segundo Montalvo pide agendar denuncia en su contra para “salvaguardar su honor”: informe propone su suspensión por 60 días

Avanza País aparta a candidato Eduardo Bonilla tras cuestionables expresiones, pero seguirá en campaña, ¿por qué y qué fue lo que dijo?

JNE precisa cómo se aplicará la valla electoral para acceder al Senado y a la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Ducelia Echevarría acusa a Karla

Ducelia Echevarría acusa a Karla Tarazona de sacarla de 'Préndete': "Casualmente entró Christian Domínguez", revela Flor Ortola

Carlos Alcántara y Jossie Lindley reaparecen juntos tras su separación en la boda de su hijo: bailes, risas y encuentro familiar

Christian Meier sorprende al invitar al escenario a una fan que vino de Argentina durante su concierto en Lima

Katia Condos comparte emotivo mensaje tras ruptura con Federico Salazar y polémica reacción ante la prensa

Maribel Agüero confiesa que estuvo a punto de ser jurado en ‘El Gran Chef Famosos’ antes que Nelly Rossinelli: “La eligieron a ella”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 7 del Torneo Apertura

Surfista peruana Daniella Rosas conquista Brasil: se coronó campeona en el WSL Layback Pro Taíba

Sakaryaspor de Sergio Peña derrota a Vanspor FK y todavía lucha por salvarse en la Segunda División turca

Paolo Guerrero encaró a hincha que lo llamó “Paolín” en aeropuerto tras empate entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso

Universitario vs Regatas Lima 3-1: resumen de la victoria ‘crema’ por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026