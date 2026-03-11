Perú

Sospecha de carbunco en trabajadora del camal municipal de Ica activa protocolos sanitarios mientras el INS evalúa muestras

Autoridades sanitarias activaron protocolos epidemiológicos luego de que una mujer vinculada al camal municipal presentara síntomas compatibles con ántrax. El matadero fue cerrado de manera preventiva

La aparición de una enfermedad poco frecuente en humanos encendió las alertas sanitarias en la región Ica. Una trabajadora vinculada al camal municipal permanece bajo observación médica mientras las autoridades sanitarias verifican si los síntomas que presenta corresponden a carbunco, también conocido como ántrax. El caso activó protocolos de prevención en el sistema de salud y medidas de vigilancia en el lugar donde la mujer realizaba sus labores.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que la situación se encuentra bajo evaluación y que aún no existe confirmación oficial del diagnóstico. La Red Asistencial Ica dispuso acciones médicas y epidemiológicas con el objetivo de descartar o confirmar la presencia de la bacteria que causa esta enfermedad zoonótica.

Mientras tanto, el caso generó preocupación entre trabajadores del matadero y vecinos de la zona. Autoridades locales, personal de salud y organismos técnicos realizan evaluaciones en paralelo para evitar riesgos sanitarios y mantener control sobre la situación.

La Red Asistencial Ica del Seguro Social de Salud informó que el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez mantiene en aislamiento a una paciente que presenta síntomas compatibles con carbunco. Según el comunicado institucional, el establecimiento médico activó los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

“El Hospital Félix Torrealva Gutiérrez procedió al aislamiento de la paciente y brinda el tratamiento médico correspondiente, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de casos”, indicó la Red Asistencial Ica de EsSalud.

Personal médico tomó muestras clínicas para análisis especializados. Dichas muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud con el objetivo de determinar si existe presencia de la bacteria Bacillus anthracis, agente responsable del ántrax.

De acuerdo con la institución, los resultados del estudio de laboratorio se conocerán el miércoles 11 de marzo. El informe permitirá confirmar o descartar la enfermedad.

El comunicado oficial también señala que el seguimiento del caso continúa bajo supervisión permanente. “Exhortamos a la población a mantener la tranquilidad y a informarse únicamente a través de los canales oficiales. EsSalud se encuentra monitoreando la situación de manera permanente y rigurosa”, precisó la entidad.

Paciente trabajaba en el camal municipal

De acuerdo con información difundida por familiares, la paciente fue identificada con las inciales D. Q. P. La mujer realizaba labores de limpieza en el camal municipal de Ica.

Según las versiones preliminares, el posible contagio podría estar relacionado con la manipulación de animales o residuos dentro del matadero. El carbunco es una enfermedad que se transmite de animales a personas, por lo que trabajadores de mataderos, ganaderos o personal que manipula productos de origen animal pueden enfrentar mayor exposición.

Las autoridades sanitarias desarrollan una investigación epidemiológica para determinar el origen de la posible infección y establecer si existe relación con las actividades del matadero.

Municipalidad dispone cierre preventivo del matadero

Ante la difusión del caso, la Municipalidad Provincial de Ica emitió un pronunciamiento público para aclarar la situación y anunciar medidas preventivas en el establecimiento.

La entidad señaló que no existe confirmación oficial de la presencia de carbunco en las instalaciones del matadero municipal. “A la fecha no existe resultado clínico ni informe sanitario oficial que confirme la presencia de la enfermedad denominada carbunco u otra patología zoonótica en las instalaciones del Matadero Municipal”, indicó la comuna.

Según el comunicado municipal, la administración del establecimiento conoció inicialmente el diagnóstico médico de una afección dermatológica en uno de los trabajadores. “La administración del establecimiento tomó conocimiento del diagnóstico médico de una afección dermatológica (tiña corporal) en uno de los trabajadores”, precisó la institución.

A pesar de ello, la municipalidad decidió aplicar el principio de prevención. Por esta razón dispuso el cierre temporal del matadero mientras se realizan evaluaciones médicas y sanitarias.

La comuna informó que el caso fue comunicado al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), organismo encargado de la inocuidad de productos agropecuarios para consumo humano. Durante este periodo se realizarán análisis clínicos a trabajadores y revisiones de las condiciones de bioseguridad del establecimiento.

“Estas medidas responden a una decisión responsable de carácter sanitario, orientada a proteger la salud de los trabajadores municipales, prevenir cualquier eventual riesgo epidemiológico y garantizar la inocuidad alimentaria”, señaló la Municipalidad Provincial de Ica.

Las autoridades locales también pidieron prudencia frente a la circulación de información no confirmada. “La Municipalidad Provincial de Ica exhorta a los medios de comunicación y a la ciudadanía a evitar la difusión de información no confirmada o especulativa”, indicó la institución en su pronunciamiento público.

