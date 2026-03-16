Perú

Christian Meier sorprende al invitar al escenario a una fan que vino de Argentina durante su concierto en Lima

El cantante y actor peruano regaló un momento inolvidable al reconocer a una seguidora que viajó desde Argentina, demostrando una vez más la cercanía y gratitud que mantiene con su público

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El Gran Teatro Nacional de Lima abrió sus puertas a una doble cita musical con Christian Meier. El cantante y actor regresó a los escenarios con una serie de dos conciertos especiales, el primero la noche del jueves 12 de marzo y el segundo programado para el viernes 13.

El regreso de Christian Meier a los escenarios no solo ha sido un acontecimiento musical, sino también una celebración de emociones compartidas y gestos que han tocado el corazón de sus seguidores.

El cantante y actor peruano, quien acaba de lanzar su nuevo disco ‘Así es la ley’ y arrancó su gira nacional con dos funciones completamente agotadas en el Gran Teatro Nacional de Lima, protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su carrera al reconocer en pleno show a una fan que viajó desde Argentina para verlo.

Christian Meier invitó a una
Christian Meier invitó a una fan que vino desde Argentina al escenario de su concierto en Lima, generando un momento viral y emotivo. (Instagram Christian Meier)

La anécdota se convirtió rápidamente en viral y fue celebrada en redes sociales, consolidando la imagen de Meier como un artista cercano y agradecido. La noche del jueves 12 de marzo, mientras recorría el repertorio de su álbum más ambicioso, el músico detuvo el espectáculo al notar a una joven en el público con un cartel que decía que venía desde Argentina.

Recordando la historia de perseverancia y fidelidad de la fan, Meier compartió con la audiencia cómo ella había viajado el año anterior a Arequipa para verlo en concierto, pero el evento fue cancelado a último momento. “Yo vi la historia, me etiquetó y me dio mucha alegría (saber que vendría a este concierto). Le dije a mi equipo que se ponga en contacto contigo”, relató el cantante, generando expectativa entre los asistentes.

Christian Meier narra la historia de una fan que viajó desde Argentina a un concierto suyo que fue cancelado. Al ver que volvió a viajar para este nuevo show, el cantante la sorprende invitándola al escenario para un momento inolvidable. Video: TikTok @jose90.12

Con la ovación y los gritos del público, Meier invitó a la joven a subir al escenario. El recinto estalló en aplausos y emoción cuando el artista la abrazó, agradeció su apoyo y se tomó fotos con ella, inmortalizando un momento que refleja la complicidad y el cariño genuino que el músico mantiene con sus fans.

Un show emotivo: tributo a Pedro Suárez Vértiz y duetos históricos

El concierto de Christian Meier en el Gran Teatro Nacional fue mucho más que la presentación de su nuevo disco; fue una noche mágica donde la nostalgia, la celebración y la emoción se entrelazaron con la música. El repertorio incluyó temas clásicos y nuevas composiciones de ‘Así es la ley’, como ‘Me gustas como antes’, ‘Yo también’ y la propia ‘Así es la ley’. Cada interpretación estuvo marcada por la solvencia y madurez de un artista que ha crecido y evolucionado junto a su público.

Uno de los momentos más emotivos del show fue el homenaje a Pedro Suárez Vértiz, amigo y excompañero de Meier en Arena Hash. Antes de interpretar ‘Puerto de Palos’, Meier narró una anécdota de su último encuentro con el recordado músico, fallecido en 2023.

El cantante relató su último encuentro con Pedro, cuando ya no podía comunicarse verbalmente, y recordó con humor y afecto un episodio que guarda en la memoria y el corazón.

“Pedro tuvo muchísimos homenajes, todos bien merecidos. Pero cuando quise hablar de él, quise hablar del Pedro que nadie conoció”, compartió Meier, evocando la personalidad y el sentido del humor de Suárez Vértiz. El tributo culminó con la proyección de imágenes del artista en la pantalla gigante, mientras el público respondía con una ovación sostenida y cargada de gratitud.

La noche también tuvo espacio para duetos históricos. Eva Ayllón, ícono de la música peruana, se sumó al escenario para interpretar junto a Meier ‘Dos de tres’ y una versión rockera de ‘Llorando mi guitarra’, desatando el entusiasmo del público y sellando la complicidad entre dos generaciones de músicos.

‘Así es la ley’: el álbum más ambicioso y la reinvención de Meier

El lanzamiento de ‘Así es la ley’ marca un nuevo capítulo en la carrera de Christian Meier. Considerado por el propio artista como su proyecto más ambicioso, el disco fue producido en Los Ángeles junto a Gustavo Borner, ganador de varios premios Grammy, y grabado con músicos de élite internacional que han trabajado con leyendas como Elton John, Ringo Starr, Eric Clapton, Celine Dion y Lady Gaga.

Entre los nueve temas del
Entre los nueve temas del álbum resalta 'Puerto de Palos', una canción dedicada a Pedro Suárez Vértiz y los inicios musicales de Meier. (Instagram Christian Meier)

El álbum, disponible en todas las plataformas digitales, reúne nueve canciones —cuatro singles lanzados en 2025 y cinco temas inéditos— que exploran el universo del rock, el pop y el soul desde una perspectiva honesta y madura. Cada tema fue concebido para escucharse como parte de un todo, construyendo una experiencia que se despliega de principio a fin. Entre las composiciones más personales de Meier destaca ‘Puerto de Palos’, escrita para Pedro Suárez Vértiz y que narra los inicios de ambos en la música.

La gira ‘Así es el tour’ arrancó con éxito total en Lima y continuará por las principales ciudades del país antes de dar el salto a escenarios internacionales. Los conciertos en el Gran Teatro Nacional no solo marcaron el regreso de Meier a los grandes escenarios, sino que confirmaron su vigencia artística, su versatilidad y su capacidad de conectar con públicos de distintas generaciones.

La gira internacional de Christian
La gira internacional de Christian Meier continuará tras el éxito en Lima, llevando su música a distintas ciudades y públicos. (Instagram Christian Meier / Captura de video)

El cantante y actor, a sus 55 años, ha demostrado que la reinvención y la pasión por el arte pueden ir de la mano. Lejos de la imagen distante de otros tiempos, Meier se mostró agradecido, cercano y dispuesto a celebrar la vida y el arte junto a sus fans. La noche terminó entre aplausos, selfies y la promesa de nuevos encuentros.

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