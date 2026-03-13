Christian Meier cautivó a fans en el Gran Teatro Nacional: tributo a Pedro Suárez Vértiz y noche mágica junto a Eva Ayllón

El cantante se reencontró con su público en una noche llena de emoción donde sus clásicos y nuevos temas protagonizaron el show. Infobae Perú.

La noche del 12 de marzo quedó grabada en la memoria de los asistentes al Gran Teatro Nacional de Lima. El recinto, colmado de seguidores y figuras del espectáculo, fue el escenario del regreso triunfal de Christian Meier a los grandes shows en vivo, en el arranque de su esperada gira 'Así es el tour’.

El artista, a sus 53 años, demostró que su carisma y talento permanecen intactos, hilando una velada donde la nostalgia, la celebración y la emoción compartieron protagonismo.

Desde las primeras notas de “Alguien”, el público supo que la noche sería especial. Meier desplegó un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, alternando clásicos con temas recientes de su nuevo disco 'Así es la ley’, como “Me gustas como antes”, “Yo también” y la propia “Así es la ley”.

Con solvencia y complicidad, supo leer a su audiencia, entregando versiones fieles a los originales pero con la madurez y la energía de quien ha crecido junto a sus canciones.

El homenaje a Pedro Suárez Vértiz fue uno de los momentos más emotivos de la noche, con imágenes proyectadas en pantalla gigante. Infobae Perú

Un arranque potente y el reencuentro con sus raíces

A las 20:40, las luces del teatro se atenuaron y el telón se abrió para recibir a Christian Meier, quien fue recibido con una ovación cerrada. El set inicial fue una invitación al viaje: los arreglos modernos de “Alguien” y “Me gustas como antes” conectaron con la nostalgia de sus seguidores de los años noventa, mientras que los nuevos temas mostraron la vigencia de su propuesta.

Entre canción y canción, Meier no dudó en dialogar con el público, compartiendo anécdotas y reaccionando, entre sonrisas, a los piropos que le lanzaban desde la platea. “Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta etapa”, dijo visiblemente emocionado antes de avanzar hacia uno de los momentos más esperados de la noche.

El homenaje a Pedro Suárez Vértiz: emoción, anécdotas y gratitud

El tramo central del concierto estuvo dedicado a Pedro Suárez Vértiz, amigo y excompañero de Meier en Arena Hash. Antes de interpretar “Puerto de Palos”, tema de su último disco inspirado en la vida y el legado de Pedro, Christian narró la anécdota de su último encuentro con el músico, fallecido en diciembre de 2023. La historia, relatada con ternura y humor, arrancó aplausos y suspiros.

“Pedro tuvo muchísimos homenajes, todos bien merecidos. Pero cuando quise hablar de él, quise hablar del Pedro que nadie conoció. Recuerdo la última vez que lo visité: me mostró un sistema que le trajeron de Europa para escribir en el celular con una luz. Hablé media hora, le contaba sobre mi vida, y de pronto, él escribió: ‘Creo que esta huevada no funciona’. Ese era Pedro, su humor intacto hasta el final”, compartió Meier con la voz entrecortada.

Christian Meier recordó la última vez que visitó a Pedro Suárez Vértiz. Infobae Perú

Al interpretar “Puerto de Palos”, la pantalla gigante mostró imágenes de Pedro Suárez Vértiz y la mítica calle donde creció y ensayó con Arena Hash. La audiencia respondió con una ovación sostenida, cargada de gratitud y nostalgia. El tributo cerró con una línea de “Sé que todo ha acabado ya”, mientras la imagen de Pedro dominaba el escenario.

Christian Meier brindó homenaje a Pedro Suárez Vétiz en su primer concierto. Infobae Perú/ Carlos Díaz

Eva Ayllón: un encuentro generacional en el escenario

Otra de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de Eva Ayllón, ícono de la música peruana, quien aceptó la invitación de Meier para compartir dos temas. Juntos interpretaron “Dos de tres”, incluido en el disco de Meier, y una versión rockera de “Llorando mi guitarra”, desatando el entusiasmo del público.

Eva, siempre carismática, selló el dúo con un beso en la mejilla y una frase que arrancó risas: “No es un sacrificio, es un placer”. Meier contó que la invitación se concretó solo un mes antes, gracias al impulso de su suegro, y celebró la generosidad de Ayllón por sumarse sin dudar. El encuentro fue un puente entre generaciones y estilos, reafirmando la riqueza de la música nacional.

Christian Meier presentó su primero concoerto en el Gran Teatro Nacional con Eva Ayllón como artista invitada. Infobae Perú

Una fan en el escenario: complicidad y orgullo peruano

En uno de los momentos más comentados de la noche, Christian Meier cumplió el sueño de una fan peruana residente en Argentina, a quien conoció a través de un video viral.

La joven grabó un video donde contaba que el año pasado viajó a Arequipa para verlo en concierto, pero el show fue cancelado y nunca logró conocerlo. Meier conció su historia y la invitó al escenario del Gran Teatro Nacional, donde se tomaron una foto y compartieron palabras de admiración mutua. Las ovaciones y gritos del público subrayaron la cercanía y el afecto genuino que el cantante mantiene con sus seguidores.

“Eres el orgullo peruano”, le dijo la fan, visiblemente emocionada. El gesto de Meier fue celebrado en redes sociales y consolidó la atmósfera íntima y festiva del espectáculo.

El Gran Teatro Nacional de Lima abrió sus puertas a una doble cita musical con Christian Meier. El cantante y actor regresó a los escenarios con una serie de dos conciertos especiales, el primero la noche del jueves 12 de marzo y el segundo programado para el viernes 13.

Un repertorio que abraza pasado y presente

La segunda parte del show mantuvo el tono emotivo y celebratorio. Meier alternó éxitos como “Espérame en el tren”, “Carreteras mojadas”, “Nada ha cambiado” y “Quién sabe” con nuevas composiciones, mostrando su evolución como músico y compositor. El público, entregado de principio a fin, coreó cada tema y respondió con largas ovaciones.

No faltó el humor y la espontaneidad: Meier interactuó constantemente con los asistentes, respondió a preguntas, bromeó con las primeras filas y agradeció la energía de la noche. El cierre con “Quédate” fue el broche perfecto para una jornada que combinó nostalgia, gratitud y la promesa de nuevos comienzos.

Christian Meier brindó su primer concierto en el Gran Teatro Nacional el 13 de marzo. Infobae Perú/ Carlos Díaz

Un show que conectó generaciones y emociones

El debut de la gira “Así es el tour” en Lima no solo marcó el regreso de Christian Meier a los grandes escenarios, sino que también confirmó su vigencia como artista integral. La capacidad de emocionar, de rendir homenaje a sus raíces y de abrir espacio a nuevos encuentros fue celebrada tanto por el público como por la crítica.

El homenaje a Pedro Suárez Vértiz, la complicidad con Eva Ayllón y la conexión con sus fans fueron los ejes de una noche que trascendió el mero espectáculo musical, convirtiéndose en un testimonio de afectos, memoria y futuro. Meier, lejos de la pose distante de otros tiempos, se mostró agradecido y cercano, dispuesto a celebrar la vida y el arte en cada nota.

El concierto finalizó cerca de las 22:40, entre aplausos y pedidos de bises. Afuera, los comentarios coincidían: la de Christian Meier fue una de esas noches que quedan en la historia personal y colectiva de la música peruana.

Christian Meier presentará dos conciertos en el Gran Teatro Nacional.