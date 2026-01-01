Perú

Viuda de Paul Flores despidió el 2025 recordando el último mensaje que le escribió el cantante: “Le tengo fe a este año”

Carolina Jaramillo compartió emotivas fotos familiares y el último mensaje de Año Nuevo que le envió el vocalista de Armonía 10 antes de ser asesinado, generando conmoción y muestras de apoyo en redes sociales.

Guardar
Cantante Paul Flores de Armonía 10 fallece tras un ataque a balazos luego de un concierto - Exitosa

La llegada del nuevo año estuvo marcada por gestos de profundo significado para la familia de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, asesinado el 16 de marzo de 2025. Su viuda, Carolina Jaramillo, eligió cerrar justamente ese año con una serie de publicaciones que evocaron el peso de la ausencia y la resiliencia familiar frente al dolor.

Sin embargo, la difusión de un mensaje inédito del cantante, en el que expresaba su fe en el año que comenzaba, se convirtió en el centro de una despedida cargada de emoción.

Jaramillo compartió en redes sociales tres imágenes que resumieron el tránsito familiar por un periodo marcado por la pérdida. En la primera, la familia aparece reunida en la celebración de la llegada del 2026, sosteniendo un cuadro de Flores como símbolo de su permanente presencia. En la segunda, se observa a Jaramillo con su hijo y la imagen del artista, reforzando el vínculo entre pasado y presente en el seno del hogar.

Carolina Jaramillo es la viuda
Carolina Jaramillo es la viuda de Paul Flores, asesinado en marzo del 2025. IG

El último mensaje de Año Nuevo de Paul Flores

La tercera publicación, que generó mayor repercusión entre seguidores y figuras públicas, fue el mensaje que Paul Flores le envió a su esposa la madrugada del 1 de enero de 2025, donde manifestaba su esperanza en el futuro.

“Feliz Año, mis bebes. Son mi todo. Los amo con todo el corazón. Que este año nuevo traiga mucha prosperidad y mucha salud. Le tengo mucha fe a este Año Nuevo”, escribió Paul Flores a su esposa e hijo.

“Sí mi vida, Feliz Año”, le respondió Jaramillo. “Los amo mucho. Me seguiré esforzando por todos ustedes. Los amo”, concluye el emotivo mensaje que escribió el cantante.

Meses después, Flores fue víctima de un ataque perpetrado por extorsionadores meses después de haber enviado aquel mensaje. El asesinato del cantante conmocionó a la escena musical y a la opinión pública, y derivó en una serie de manifestaciones de repudio y reclamos de justicia. El crimen se inscribió en una coyuntura de creciente inseguridad, donde el cantante de Armonía 10 se sumó a la lista de víctimas.

“Este año me rompió”

La publicación del mensaje de Flores impactó a usuarios y colegas, quienes expresaron su solidaridad con Jaramillo y su familia. La viuda acompañó la imagen con un texto en el que describió las sensaciones que dejó el 2025 y el proceso de adaptación tras la pérdida.

“Este año me enseñó cosas que jamás pensé aprender. Me rompió, me dejó sin aire, me obligó a ser fuerte cuando lo único que quería era llorar. Perdí al amor de mi vida y con él se fue una parte de mí… y todavía duele, todos los días”, escribió.

El testimonio de Jaramillo se extendió en una reflexión sobre el duelo y la necesidad de recomponer la vida familiar. En sus palabras, el año transcurrió entre silencios, esfuerzos por mantener la normalidad y noches en las que solo el recuerdo y la fe resultaron sostén.

Paul Flores publicó último mensaje
Paul Flores publicó último mensaje de Año Nuevo del cantante.

“Fue un año de silencios largos, de sonrisas sostenidas con el alma cansada, de noches en las que solo Dios y Paul saben cuánto lloré. Pero también fue el año en el que aprendí a levantarme por mi hijo, por mi familia, y porque sé que Paul así lo hubiera querido”, señaló.

Durante 2025, la familia de Flores fue acompañada por expresiones de apoyo de la comunidad artística y de seguidores del grupo Armonía 10. El asesinato del vocalista generó diversas muestras de duelo, incluyendo homenajes en conciertos y mensajes de reconocimiento a su trayectoria. La agrupación continuó presentándose en escenarios nacionales e internacionales, dedicando cada actuación a la memoria de su líder.

Agradece a Dios: “Nunca me soltó la mano”

La despedida de año de Jaramillo incluyó un mensaje dirigido a quienes permanecieron cerca y ofrecieron apoyo durante el proceso más difícil. La viuda agradeció a familiares, amigos y a quienes brindaron un abrazo sincero. “Hoy cierro este año con lágrimas, sí… pero también con fe, con gratitud por quienes se quedaron, por quienes me abrazaron sin preguntar, y por Dios, que nunca me soltó la mano”, se puede leer.

La petición de paz y sanación para el ciclo que inicia se sumó a los mensajes de seguidores que reconocieron la fortaleza de la familia. “Que el nuevo año me regale paz, sanación y un poquito de calma para el alma. Feliz año a todos”, concluye el emotivo mensaje.

Paul Flores fue asesinado en
Paul Flores fue asesinado en marzo cuando se dirigía a su siguiente concierto con Armonía 10.

Temas Relacionados

Paul Floresperu-entretenimientoArmonía 10Año Nuevo

Más Noticias

Tragedia en Gamarra a horas del Año Nuevo: menor falleció tras ser atropellado por camión blindado

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida del emporio textil de La Victoria, en medio de la intensa afluencia de familias y comercios por las compras previas a las celebraciones de fin de año

Tragedia en Gamarra a horas

Estas son las 17 familias más ricas del Perú en el 2025: la primera tiene un patrimonio de USD 7.440 millones

El fuerte repunte de los metales, la caída del dólar y un año marcado por grandes operaciones corporativas impulsaron la valorización de los principales patrimonios familiares del país

Estas son las 17 familias

Privatización de Petroperú abre el debate: posiciones a favor y en contra de la reorganización de la estatal

El decreto que habilita la transferencia de activos de la petrolera a operadores privados reaviva el enfrentamiento entre quienes ven la medida como un salvataje financiero necesario y quienes la consideran una amenaza a la soberanía energética del país

Privatización de Petroperú abre el

Precio de estacionamientos en playas del Sur aplica desde hoy 1 de enero para toda la temporada de verano

Los balnearios del sur de Lima ponen en marcha nuevas tarifas para el uso de estacionamientos municipales durante la temporada alta

Precio de estacionamientos en playas

La inédita reacción de Alan Diez por el fichaje de Sekou Gassama por Universitario: “Me preocupa la ‘U’”

El periodista deportivo se pronunció por la llegada del delantero hispano-senegalés al cuadro ‘crema’, así como de otros movimientos entre salidas y contrataciones

La inédita reacción de Alan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César San Martín es cesado:

César San Martín es cesado: ¿La JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo?

Víctor Prado es el nuevo presidente de la Sala Penal Permanente ante el retiro de César San Martín

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Tomás Gálvez destituye a fiscal que lo denunció por ‘Los Cuellos Blancos’: “Me sacó porque denuncié sus fechorías”

Ahora Nación pide la renuncia de sus candidatos cuestionados y activa proceso ético interno

ENTRETENIMIENTO

Figuras de la TV despidieron

Figuras de la TV despidieron así el 2025: recaps, emotivos mensajes y deseos para el Año Nuevo

Leslie Shaw ofrece una original bienvenida a ‘El Prefe’, tras estar separados por tres meses y tener especial reencuentro en Lima

Valentino Palacios sorprendió a Corazón Serrano con su interpretación en vivo: “Vas a destronar a Susana Alvarado”

El mensaje de Luciana Fuster a su hermana Fernanda tras revelar enfermedad: “Nunca estarás sola ni te faltará nada”

Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: “Llamas a Maritere”

DEPORTES

La inédita reacción de Alan

La inédita reacción de Alan Diez por el fichaje de Sekou Gassama por Universitario: “Me preocupa la ‘U’”

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

Franco Velazco rechazó deuda de Universitario con Jorge Fossati y reveló charla previo a su salida: “Estamos para proteger los intereses del club”