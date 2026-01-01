Viuda de Paul Flores despidió el 2025 recordando el último mensaje que le escribió el cantante: “Le tengo fe a este año”

Cantante Paul Flores de Armonía 10 fallece tras un ataque a balazos luego de un concierto - Exitosa

La llegada del nuevo año estuvo marcada por gestos de profundo significado para la familia de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, asesinado el 16 de marzo de 2025. Su viuda, Carolina Jaramillo, eligió cerrar justamente ese año con una serie de publicaciones que evocaron el peso de la ausencia y la resiliencia familiar frente al dolor.

Sin embargo, la difusión de un mensaje inédito del cantante, en el que expresaba su fe en el año que comenzaba, se convirtió en el centro de una despedida cargada de emoción.

Jaramillo compartió en redes sociales tres imágenes que resumieron el tránsito familiar por un periodo marcado por la pérdida. En la primera, la familia aparece reunida en la celebración de la llegada del 2026, sosteniendo un cuadro de Flores como símbolo de su permanente presencia. En la segunda, se observa a Jaramillo con su hijo y la imagen del artista, reforzando el vínculo entre pasado y presente en el seno del hogar.

Carolina Jaramillo es la viuda de Paul Flores, asesinado en marzo del 2025. IG

El último mensaje de Año Nuevo de Paul Flores

La tercera publicación, que generó mayor repercusión entre seguidores y figuras públicas, fue el mensaje que Paul Flores le envió a su esposa la madrugada del 1 de enero de 2025, donde manifestaba su esperanza en el futuro.

“Feliz Año, mis bebes. Son mi todo. Los amo con todo el corazón. Que este año nuevo traiga mucha prosperidad y mucha salud. Le tengo mucha fe a este Año Nuevo”, escribió Paul Flores a su esposa e hijo.

“Sí mi vida, Feliz Año”, le respondió Jaramillo. “Los amo mucho. Me seguiré esforzando por todos ustedes. Los amo”, concluye el emotivo mensaje que escribió el cantante.

Meses después, Flores fue víctima de un ataque perpetrado por extorsionadores meses después de haber enviado aquel mensaje. El asesinato del cantante conmocionó a la escena musical y a la opinión pública, y derivó en una serie de manifestaciones de repudio y reclamos de justicia. El crimen se inscribió en una coyuntura de creciente inseguridad, donde el cantante de Armonía 10 se sumó a la lista de víctimas.

“Este año me rompió”

La publicación del mensaje de Flores impactó a usuarios y colegas, quienes expresaron su solidaridad con Jaramillo y su familia. La viuda acompañó la imagen con un texto en el que describió las sensaciones que dejó el 2025 y el proceso de adaptación tras la pérdida.

“Este año me enseñó cosas que jamás pensé aprender. Me rompió, me dejó sin aire, me obligó a ser fuerte cuando lo único que quería era llorar. Perdí al amor de mi vida y con él se fue una parte de mí… y todavía duele, todos los días”, escribió.

El testimonio de Jaramillo se extendió en una reflexión sobre el duelo y la necesidad de recomponer la vida familiar. En sus palabras, el año transcurrió entre silencios, esfuerzos por mantener la normalidad y noches en las que solo el recuerdo y la fe resultaron sostén.

Paul Flores publicó último mensaje de Año Nuevo del cantante.

“Fue un año de silencios largos, de sonrisas sostenidas con el alma cansada, de noches en las que solo Dios y Paul saben cuánto lloré. Pero también fue el año en el que aprendí a levantarme por mi hijo, por mi familia, y porque sé que Paul así lo hubiera querido”, señaló.

Durante 2025, la familia de Flores fue acompañada por expresiones de apoyo de la comunidad artística y de seguidores del grupo Armonía 10. El asesinato del vocalista generó diversas muestras de duelo, incluyendo homenajes en conciertos y mensajes de reconocimiento a su trayectoria. La agrupación continuó presentándose en escenarios nacionales e internacionales, dedicando cada actuación a la memoria de su líder.

Agradece a Dios: “Nunca me soltó la mano”

La despedida de año de Jaramillo incluyó un mensaje dirigido a quienes permanecieron cerca y ofrecieron apoyo durante el proceso más difícil. La viuda agradeció a familiares, amigos y a quienes brindaron un abrazo sincero. “Hoy cierro este año con lágrimas, sí… pero también con fe, con gratitud por quienes se quedaron, por quienes me abrazaron sin preguntar, y por Dios, que nunca me soltó la mano”, se puede leer.

La petición de paz y sanación para el ciclo que inicia se sumó a los mensajes de seguidores que reconocieron la fortaleza de la familia. “Que el nuevo año me regale paz, sanación y un poquito de calma para el alma. Feliz año a todos”, concluye el emotivo mensaje.

Paul Flores fue asesinado en marzo cuando se dirigía a su siguiente concierto con Armonía 10.