Perú

Sedapal programa corte de agua en Lima para este 16 y 17 de marzo: zonas afectadas y horarios

Los trabajos de limpieza y empalme se desarrollarán en zonas específicas durante el lunes y martes, impactando a numerosos hogares que deberán adoptar precauciones para contar con agua suficiente durante esas horas

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Sedapal anuncia corte de agua
Sedapal anuncia corte de agua potable en varias zonas de Lima Metropolitana el 16 y 17 de marzo por trabajos programados. (Andina)

Un nuevo aviso de Sedapal confirma la interrupción temporal y parcial del servicio de agua potable en distritos de Lima Metropolitana durante el lunes 16 y el martes 17 de marzo, medida que impactará a miles de familias en diferentes sectores de la ciudad debido a labores de mantenimiento y empalme en la red.

El corte de agua responde a trabajos de limpieza de reservorio y empalme de tubería, con horarios y zonas definidos según la programación oficial difundida por la empresa estatal.

Lunes 16 de marzo

El lunes 16 de marzo, Sedapal ejecutará la limpieza de reservorio en el distrito de Comas, lo que afectará a una extensa lista de asentamientos humanos y urbanizaciones.

El corte de agua en
El corte de agua en Comas el 16 de marzo impactará a más de quince asentamientos humanos y urbanizaciones del sector 339. (Andina)

Entre las áreas comprendidas figuran A.H. La Juventud, A.H. El Madrigal, Asociación Los Pinos de Pariachi, P.J. La Balanza, P.J. El Carmen Alto, P.J. La Libertad, A.H. Cerro San Francisco, A.H. Monte Calvario, A.H. Nueva Florida, A.H. Nuevo Carmen Alto, A.H. Pampa de Comas, A.H. San Gabriel, A.H. Santiago Apóstol, A.H. Villa Belén, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Vista Alegre del Carmen, P.J. Manco Inca y P.J. Pampa de Comas.

La interrupción comenzará a las 12:00 m. y se restablecerá el mismo día a las 8:00 p.m., de acuerdo con el cronograma difundido. El sector involucrado es el 339. Sedapal recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante este periodo.

Martes 17 de marzo

En el distrito de Independencia, la empresa realizará trabajos de limpieza de reservorio en dos sectores distintos. Para el A.H. 31 de Diciembre, el corte afectará el cuadrante formado por Pasajes Los Incas, Las ñustas, 18 de Marzo, Jr. Cajabamba, 31 de Diciembre y Pasaje Vírgenes del Sol, todos pertenecientes al sector 337. El servicio se suspenderá el martes 17 de marzo desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

Una vecina de la zona
Una vecina de la zona alta de San Juan de Lurigancho se ve afectada por la interrupción del servicio de agua potable. (Composición: Infobae Perú)

Por su parte, también el A.H. Hermanos Ayar y su entorno experimentarán el corte en el cuadrante integrado por Jr. Quipacocha, Av. Chinchaysuyo, Jr. Colquepata, Jr. Mi Perú y Av. Antisuyo, zonas que conforman el sector 336 de Independencia. El horario de afectación será el mismo: de 12:00 m. a 8:00 p.m.

Empalmes y suspensión

La programación de Sedapal incluye trabajos de empalme de tubería y ejecución de empalme el 17 de marzo en Lima Cercado, específicamente en el sector 41. En la Urb. Pando 3era etapa, la suspensión impactará en el cuadrante de Jr. Santa Francisca, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Av. Bertello, Jr. Santa Teodosia y Av. Santa Bernardita. El corte comenzará a las 10:00 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m. del mismo día.

Adicionalmente, otras zonas de Lima Cercado resultarán afectadas por la ejecución de empalmes. Entre ellas destacan Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3era etapa y Urb. Las Brisas 2da etapa, con el mismo cuadrante de calles que la suspensión por empalme de tubería. El corte también se extiende desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Empalmes de tubería en Lima
Empalmes de tubería en Lima Cercado ocasionarán interrupciones del servicio desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. el 17 de marzo. (Andina)

Recomendaciones y canales

Sedapal insta a los usuarios de Lima Metropolitana que residan en las zonas afectadas a almacenar agua para cubrir sus necesidades durante las horas de suspensión. La empresa recuerda la importancia de tener a la mano el número de suministro al realizar cualquier consulta.

Cualquier duda o consulta relacionada con la interrupción del servicio puede canalizarse a través del Aquafono, llamando al (01) 317-8000. El organismo recomienda verificar el sector y la zona exacta antes de comunicarse.

La empresa Sedapal destaca que estos trabajos buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en la ciudad, por lo que solicita la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante las horas de corte.

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