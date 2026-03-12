Corte de agua para este sábado 14 de marzo: conoce los horarios y los distritos afectados

Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó la realización de un corte programado de agua potable que afectará a diversos sectores de Lima Metropolitana el sábado 14 de marzo.

La medida, que impactará tanto a viviendas particulares como a establecimientos comerciales, forma parte de un plan de mantenimiento preventivo diseñado para optimizar la red de distribución y reforzar la seguridad del suministro en la capital.

Según el cronograma difundido por Sedapal, la suspensión del servicio se llevará a cabo de manera escalonada y tendrá una duración de varias horas en las zonas previamente señaladas por la entidad.

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima para este 9 de marzo - Créditos: Freepik.

La empresa recomendó a los residentes y a los responsables de negocios ubicados en las áreas afectadas tomar precauciones, como almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas de consumo, aseo personal y limpieza mientras dure la restricción.

La interrupción no implica un corte total, sino que se aplicará una reducción en la presión del agua potable, lo que podría dificultar el acceso normal al servicio en los horarios establecidos para el mantenimiento.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

La Molina

Todo el distrito

Horario: 10:30 h a 16:30h

Santa Anita

Área comprendida entre av. De La Cultura, Carretera Central, av. Colectora Industrial, av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas

Horario: 10:30 h a 16 h

Ate

Urbanización Mayorazgo, urbanización La Merced y área comprendida entre av. Nicolás Ayllón, av. Evitamiento, av. Circunvalación, av. Separadora Industrial y av. Las Torres .

Horario: 10:30 h a 16 h

Se recomienda a los hogares tomar precauciones y almacenar suficiente agua para cubrir sus necesidades de consumo, aseo y tareas domésticas durante el periodo de suspensión - Créditos: Freepik.

San Juan de Lurigancho

Área comprendida entre av. 9 de Octubre, av. Próceres de la Independencia, av. Tusilagos Este, av. Flores de Primavera, av. Los Jardines Oeste, av. Los Postes Este, av. Basadre Este, urb. Zárate, urb. Caja de Agua, urb. Chacarrilla Otero, coop. Las Flores, urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, urb. San Carlos, asoc. San Hilarión I y II, coop. La Huayrona I y urb. San Gabriel

Horario: 10:30 h a 16:30 h.

Independencia

A. H. Las Américas, A. H. Las Américas Ampliación, A. H. El Paraíso, A. H. La Paz y U. Popular Tahuantinsuyo

Horario: 12 h a 20 h.

San Luis y San Borja

Área comprendida entre av. Nicolás Arriola, av. Circunvalación, av. Javier Prado y av. San Luis.

Horario: 10:30 h a 16:30 h

Chorrillos

Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Horario: 10:30 h a 16:30 h

Santiago de Surco

Área comprendida entre av. Javier Prado Este, av. Golf de Los Incas, límite cerro Camacho, límite cerro Centinela, límite lomas de Pamplona Surco, jr. Tambo Real, av. Primavera y av. Panamericana Sur (sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299).

Horario: 10:30 h a 16:30 h

Consejos ante el corte del agua

Almacenar agua en recipientes limpios y con tapa para cubrir las necesidades básicas de consumo, higiene y limpieza.

Priorizar el uso del agua guardada en actividades esenciales, como la preparación de alimentos y el aseo personal.

Evitar llenar piscinas, lavar autos o regar jardines durante el periodo de restricción.

Mantener cerradas las llaves de paso para prevenir fugas y desperdicio cuando se restablezca el servicio.

Desinfectar los envases antes de almacenar el agua y ubicarlos en lugares frescos y alejados de la luz solar directa.

Informar a todos los integrantes del hogar sobre las medidas preventivas adoptadas.