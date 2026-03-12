Perú

Corte de agua para este sábado 14 de marzo: conoce los horarios y los distritos afectados

Sedapal recomienda a los usuarios reunir y guardar una cantidad suficiente de agua antes del inicio del corte,con el fin de contar con reservas que permitan atender necesidades básicas

Guardar
Sedapal recomendó a la población
Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó la realización de un corte programado de agua potable que afectará a diversos sectores de Lima Metropolitana el sábado 14 de marzo.

La medida, que impactará tanto a viviendas particulares como a establecimientos comerciales, forma parte de un plan de mantenimiento preventivo diseñado para optimizar la red de distribución y reforzar la seguridad del suministro en la capital.

Según el cronograma difundido por Sedapal, la suspensión del servicio se llevará a cabo de manera escalonada y tendrá una duración de varias horas en las zonas previamente señaladas por la entidad.

Sedapal programó un corte de
Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima para este 9 de marzo - Créditos: Freepik.

La empresa recomendó a los residentes y a los responsables de negocios ubicados en las áreas afectadas tomar precauciones, como almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas de consumo, aseo personal y limpieza mientras dure la restricción.

La interrupción no implica un corte total, sino que se aplicará una reducción en la presión del agua potable, lo que podría dificultar el acceso normal al servicio en los horarios establecidos para el mantenimiento.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

La Molina

Todo el distrito

Horario: 10:30 h a 16:30h

Santa Anita

Área comprendida entre av. De La Cultura, Carretera Central, av. Colectora Industrial, av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas

Horario: 10:30 h a 16 h

Ate

Urbanización Mayorazgo, urbanización La Merced y área comprendida entre av. Nicolás Ayllón, av. Evitamiento, av. Circunvalación, av. Separadora Industrial y av. Las Torres .

Horario: 10:30 h a 16 h

Se recomienda a los hogares
Se recomienda a los hogares tomar precauciones y almacenar suficiente agua para cubrir sus necesidades de consumo, aseo y tareas domésticas durante el periodo de suspensión - Créditos: Freepik.

San Juan de Lurigancho

Área comprendida entre av. 9 de Octubre, av. Próceres de la Independencia, av. Tusilagos Este, av. Flores de Primavera, av. Los Jardines Oeste, av. Los Postes Este, av. Basadre Este, urb. Zárate, urb. Caja de Agua, urb. Chacarrilla Otero, coop. Las Flores, urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, urb. San Carlos, asoc. San Hilarión I y II, coop. La Huayrona I y urb. San Gabriel

Horario: 10:30 h a 16:30 h.

Independencia

A. H. Las Américas, A. H. Las Américas Ampliación, A. H. El Paraíso, A. H. La Paz y U. Popular Tahuantinsuyo

Horario: 12 h a 20 h.

San Luis y San Borja

Área comprendida entre av. Nicolás Arriola, av. Circunvalación, av. Javier Prado y av. San Luis.

Horario: 10:30 h a 16:30 h

Chorrillos

Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Horario: 10:30 h a 16:30 h

Santiago de Surco

Área comprendida entre av. Javier Prado Este, av. Golf de Los Incas, límite cerro Camacho, límite cerro Centinela, límite lomas de Pamplona Surco, jr. Tambo Real, av. Primavera y av. Panamericana Sur (sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299).

Horario: 10:30 h a 16:30 h

Consejos ante el corte del agua

  • Almacenar agua en recipientes limpios y con tapa para cubrir las necesidades básicas de consumo, higiene y limpieza.
  • Priorizar el uso del agua guardada en actividades esenciales, como la preparación de alimentos y el aseo personal.
  • Evitar llenar piscinas, lavar autos o regar jardines durante el periodo de restricción.
  • Mantener cerradas las llaves de paso para prevenir fugas y desperdicio cuando se restablezca el servicio.
  • Desinfectar los envases antes de almacenar el agua y ubicarlos en lugares frescos y alejados de la luz solar directa.
  • Informar a todos los integrantes del hogar sobre las medidas preventivas adoptadas.

Temas Relacionados

corte de aguaSedapalSan Juan de LuriganchoChorrillosSantiago de Surcoperu-noticias

Más Noticias

Paro de transportistas EN VIVO hoy jueves 12 de marzo: carga pesada, taxistas y mototaxistas paralizan por crisis de gas

Los gremios de transporte exigen la exoneración temporal de impuestos al diésel, la reactivación del fondo de compensación y la revisión de peajes. También reclaman subsidios y medidas urgentes frente a la crisis energética

Paro de transportistas EN VIVO

SBS fija topes para dinero electrónico y cuentas básicas: hasta S/3.300 por transacción y S/10.450 de saldo en 2026

La SBS de Perú establece nuevos límites para transacciones y saldos de dinero electrónico y cuentas básicas, calculados en función de la UIT

SBS fija topes para dinero

Preseleccionados de Beca 18-2026 tendrán nueva oportunidad de postular: fechas y requisitos

Solo quienes cumplan con los requisitos académicos y hayan ingresado a una institución elegible podrán competir por una de las plazas restantes en el próximo proceso de adjudicación

Preseleccionados de Beca 18-2026 tendrán

Universitario en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales de los ‘cremas’ en la fase de grupos del torneo

El equipo dirigido por Javier Rabanal evitará a los rivales más exigentes del bombo 2 y podría compartir grupo con Sporting Cristal

Universitario en la Copa Libertadores

Julio César Uribe hizo autocrítica y reveló si Sporting Cristal se reforzará para fase de grupos de Copa Libertadores: “Podemos jugar mejor”

El director general de fútbol expresó su inconformidad con el rendimiento del equipo dirigido por Paulo Autuori, pese al triunfo frente a Carabobo y la clasificación a la siguiente instancia del torneo internacional

Julio César Uribe hizo autocrítica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Voto de confianza al Gabinete

Voto de confianza al Gabinete Miralles: Algunos bloques anticipan rechazo y exigen renuncia de la premier

Juan Carlos Velasco, nuevo titular del Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

ENTRETENIMIENTO

Federico Salazar: ¿Cuántos hijos tiene

Federico Salazar: ¿Cuántos hijos tiene el periodista y quiénes son sus madres?

Mario Hart responde a rumores sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira: “No todo es color de rosa”

Magaly Medina pide a abogado de Marisel Linares no confundir al público por documento ‘falso’ de donación de auto a Adrián Villar

Korina Rivadeneira confiesa que perdió 2 bebés en medio de rumores de su separación con Mario Hart: “Para mí fue súper difícil”

Magaly Medina fulmina a Macarius por transmisión manejando sin cinturón de seguridad y con cerveza en mano: “Qué irresponsable”

DEPORTES

Universitario en la Copa Libertadores

Universitario en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales de los ‘cremas’ en la fase de grupos del torneo

Julio César Uribe hizo autocrítica y reveló si Sporting Cristal se reforzará para fase de grupos de Copa Libertadores: “Podemos jugar mejor”

Paulo Autuori confesó que Sporting Cristal no mereció clasificar y no descartó fichar otro jugador: “Trasciende el aspecto económico”

¿Por qué Carlos Zambrano y Miguel Trauco no son oficializados en Sport Boys?: El contundente motivo que no permite concretar sus fichajes

Sorteo fase de grupos de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento que definirá rivales de Universitario, Cristal y Cusco FC