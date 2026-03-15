Se acabaron las vacaciones: cerca de 260 mil estudiantes iniciarán el año escolar este 16 de marzo en San Martín

Cerca de 260 mil escolares regresan a clases este 16 de marzo en San Martín. (Foto: Agencia Andina)

El inicio del año escolar 2026 en la región San Martín marcará el retorno a las aulas de aproximadamente 260 mil estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, tanto de zonas urbanas como rurales. La jornada comenzará formalmente este lunes 16 de marzo con la realización del tradicional “primer campanazo”, ceremonia que simboliza el inicio oficial de clases y reúne a autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia.

La ceremonia central se llevará a cabo en la Institución Educativa Salomón Reátegui Hidalgo, ubicada en el distrito de Cacatachi, provincia de San Martín. Allí se congregarán representantes del Ministerio de Educación que viajarán desde Lima, así como autoridades regionales encabezadas por el gobernador Walter Grundel Jiménez, quienes participarán de manera directa en el acto simbólico que cada año marca la apertura del nuevo periodo académico.

Durante la actividad, se realizará el tradicional campanazo y se presentarán números culturales preparados por los propios estudiantes. Las autoridades aprovecharán la ocasión para enviar mensajes de motivación, destacando la importancia del compromiso con la educación y la responsabilidad de iniciar el año académico con entusiasmo. Este evento busca además reforzar la relación entre la comunidad educativa y las autoridades locales y regionales.

colegio - inicio de clases

Ceremonia y preparativos en la región

La elección de la Institución Educativa Salomón Reátegui Hidalgo como sede de la ceremonia responde al reconocimiento del trabajo realizado por las instituciones educativas de la región, así como al esfuerzo de docentes, directivos y estudiantes en el fortalecimiento del sistema educativo. Durante la jornada, se prevé que las autoridades sostengan un diálogo con la comunidad educativa para conocer de cerca los desafíos y necesidades del sector.

El Ministerio de Educación estima que el retorno a clases involucrará a colegios de distintas localidades, incluyendo comunidades rurales, donde se han realizado los preparativos necesarios para recibir a los escolares en condiciones adecuadas. La coordinación entre las autoridades educativas y los directores de los colegios busca garantizar que todos los estudiantes puedan iniciar sus clases de manera segura y organizada.

La ceremonia también servirá como espacio para resaltar los avances alcanzados en infraestructura, equipamiento escolar y acompañamiento pedagógico a los docentes, elementos considerados fundamentales para garantizar una educación de calidad en toda la región San Martín.

Plan nacional de salud mental en beneficio de escolares de primaria y secundaria. (Foto: Agencia Andina)

Educación inclusiva y de calidad como prioridad

El inicio del año escolar representa un momento clave para reafirmar el compromiso de las autoridades con la mejora continua del sistema educativo regional. Durante el acto, se espera que los representantes del Gobierno Regional y del Ministerio de Educación subrayen la importancia de implementar medidas que favorezcan la educación inclusiva y el acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes.

Asimismo, se busca fomentar la participación activa de los estudiantes y la comunidad educativa en la vida institucional del colegio, promoviendo valores de responsabilidad, disciplina y colaboración. Este enfoque pretende consolidar un ambiente de aprendizaje seguro, motivador y enriquecedor, capaz de fortalecer el rendimiento académico y el desarrollo integral de los escolares.

Aprueban plan nacional para reforzar la salud mental en escolares de primaria y secundaria. (Foto: Agencia Andina)

La ceremonia del “primer campanazo” no solo da la bienvenida al nuevo año académico, sino que también simboliza la continuidad de los esfuerzos por mejorar la educación en San Martín, reforzando la infraestructura escolar, modernizando los procesos administrativos y promoviendo la capacitación constante de los docentes, con el objetivo de brindar un servicio educativo de calidad que beneficie a miles de estudiantes de la región.