Perú

Reportan falta de GLP en grifos de Lima pese a restablecimiento de GNV

Pese al restablecimiento del Gas Natural Vehicular en Lima y Callao, los conductores aún enfrentan dificultades para abastecerse de otros combustibles, especialmente gas licuado de petróleo

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El regreso del GNV no frena la escasez de GLP ni las subidas en el transporte. Video: Panamericana/ 24 Horas

La falta de GLP en algunos grifos de la capital continúa afectando a los conductores de transporte público y servicios de micromovilidad. Aunque el suministro de GNV comenzó a restablecerse progresivamente, varios grifos todavía presentan dificultades para abastecer otros combustibles, lo que mantiene presiones sobre los costos del transporte.

La escasez de GLP ha impactado directamente en el precio del combustible, situación que ha obligado a la mayoría de choferes a ajustar sus tarifas. Según relatan conductores consultados en estaciones de servicio de la capital, el incremento del costo del combustible se trasladó de forma inmediata a los pasajes.

Uno de los transportistas explicó que cada operador ha tomado decisiones distintas frente al alza de costos. “Han puesto los comunicados, pero cada uno con su criterio”, comentó a 24 Horas. Muchos pasajeros se mostraron sorprendidos y molestos por este incremento.

Restablecimiento del GNV no resuelve
Restablecimiento del GNV no resuelve la crisis del GLP en grifos de la capital. Foto: captura 24 Horas

De acuerdo con su testimonio, el pasaje en algunas rutas registró un aumento respecto a los precios habituales. “Normalmente cobraban S/. 2, S/. 2,50, ahora está como S/. 3, S/. 3,50”, señaló un chofer",indicó. La crisis de GVN y el encarecimiento del combustible terminaron impactando directamente en el bolsillo de los usuarios.

Los conductores sostienen que estos ajustes se mantendrán hasta que el abastecimiento vuelva a estabilizarse por completo. Mientras tanto, la expectativa del sector es que el mercado de combustibles se normalice en los próximos días.

Reportan largas colas y mayor gasto

Además del incremento de precios, los conductores enfrentan otro problema: el tiempo perdido en largas filas para conseguir combustible. La falta de GLP en algunos grifos obliga a muchos transportistas a recorrer varias estaciones de servicio antes de lograr abastecerse.

Uno de los conductores explicó que el gasto diario para operar su vehículo se ha reducido en rendimiento debido al alza del combustible.

Para no gastar más, solamente gasto hasta la mitad y ya lo tanqueo, para no gastarme S/. 50, S/. 40. Normalmente con S/. 20 es todo el día para mí. Y ahora con S/. 25 es la mitad nomás”.

Facilito permite revisar los precios
Facilito permite revisar los precios informados por los establecimientos que venden GLP, gasolinas y gas natural vehicular. Foto: Google Maps

La situación también afecta a quienes alquilan vehículos para trabajar, como ocurre en el caso de algunos mototaxistas. Para ellos, el impacto económico se agrava debido al tiempo que deben dedicar a esperar combustible.

“Al menos a la gente que alquila moto, imagínese, pagar el alquiler, hacer cola tres, cuatro horas, hasta cinco horas, amanecerse para recargar su gas”, comentó otro conductor.

A esta problemática se suma el hecho de que otros combustibles, como el diésel o el petróleo, tampoco han reducido sus precios. “Caro está, muy caro está. No ha bajado nada”, sostuvo otro transportista consultado.

Restablecimiento progresivo del servicio de GNV en Lima

El restablecimiento del servicio de GNV en Lima inició el viernes 13 de marzo, tras la culminación de las reparaciones en el ducto de gas natural de Camisea. Según informó la Transportadora de Gas del Perú (TGP), el proceso técnico requirió aproximadamente 18 horas para recuperar la presión a lo largo de los 730 kilómetros del ducto y restablecer la operación progresivamente. El sábado 14 de marzo, a las 6:00 horas, el suministro de GNV quedó completamente restablecido en todas las estaciones de servicio de Lima y Callao, según comunicó la empresa.

La presidenta del Consejo de MinistrosDenisse Miralles, confirmó en conferencia de prensa que el ducto reparado permite la normalización paulatina del servicio, priorizando las necesidades establecidas por las autoridades energéticas. Por su parte, Cálidda informó que el suministro de GNV para vehículos livianos, incluidos taxis, cousters y mototaxis, ya se encuentra disponible sin restricciones.

Emergencia por gas en Cusco:
Emergencia por gas en Cusco: intensifican trabajos para reparar ducto dañado en Megantoni. (Foto: Captura video/Canal N)

Crisis del GNV y efectos en el sector transporte

La crisis del GNV en Lima tuvo su origen el 1 de marzo de 2026, cuando una fuga y rotura en el ducto de líquidos de gas natural en el yacimiento de Camisea paralizó el transporte del combustible. El gobierno declaró una emergencia de 14 días y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ordenó restringir la venta de GNV, priorizando el transporte público masivo y dejando desabastecidos a taxistas y vehículos particulares. Durante los días críticos, se reportaron colas de hasta 12 horas en los grifos y, en muchos casos, la única opción era recurrir a combustibles más costosos como gasolina o diésel.

El cierre parcial del Estrecho
El cierre parcial del Estrecho de Ormuz paraliza una ruta clave para el suministro energético global y provoca volatilidad en los mercados. (Associated Press)

El aumento de la demanda de estos combustibles alternativos elevó los precios de la gasolina, el diésel y el GLP, lo que generó presión sobre la inflación y el costo de vida. El 7 de marzo, Osinergmin comunicó la liberación de la tubería afectada y el inicio de los trabajos de reparación. Este incidente puso en evidencia la fragilidad del sistema energético a nivel nacional y la necesidad de impulsar más proyectos para mejorar el abastecimiento del sector.

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