“Mostrarnos vulnerables es un acto de valentía”: Gagu, la joven que dejó la ingeniería para buscar su lugar en la música pop

La historia de Arianna Gamarra Gudiel, conocida artísticamente como Gagu, comienza con una certeza poco común en la juventud: “Dedicarme por completo a la música era lo que más quería”. La artista, nacida en Perú, decidió abandonar sus estudios de Ingeniería Industrial para seguir una pasión que la acompañó desde la infancia. Hoy, con apenas veinte años, irrumpe en la escena pop independiente con un sencillo inspirado por la honestidad, la salud mental y un universo de influencias que dialogan entre la cultura pop de los 2000 y las vivencias cotidianas.

Gagu tomó una decisión que para muchos podría resultar arriesgada. “Tal vez reformular mi plan de vida fue el primer desafío que enfrenté”, reconoce. Tras un año de crisis y replanteos, la joven recibió el respaldo de su familia y optó por iniciar estudios de música en 2020.

El contexto de la pandemia la obligó a adaptarse al aprendizaje virtual y a convivir con la incertidumbre. “Me conocí profundamente y me sentí conectada con mi propósito”, afirma. La transición marcó una etapa de autodescubrimiento que la artista considera fundamental para su desarrollo personal y profesional.

Gagu, la talentosa artista que pasó de la ingeniería a la música pop, posa en un estudio con un top de encaje blanco y un collar de terciopelo rojo, abrazando su camino de valentía y vulnerabilidad. (Gagu Musica)

El nombre artístico Gagu no es resultado de un proceso de branding, sino una construcción espontánea y afectiva. Surge de la unión de sus apellidos, Gamarra y Gudiel, y adquirió significado cuando sus amigos universitarios comenzaron a llamarla así en redes sociales. “Se transformó en una especie de homenaje al cariño de mis amigos y la base de mi familia”, explica la cantante.

La música de Gagu se caracteriza por la búsqueda de autenticidad y cercanía. El pop, género que la acompaña desde niña, es el lenguaje elegido para narrar historias personales y colectivas.

“Describiría este camino como un proceso honesto y vulnerable en el que comparto partes de mí para que conecten con quienes necesiten estas historias”, señala. La artista considera que su evolución no solo es musical, sino principalmente humana: “Con mi proyecto solista he conectado con mi infancia y la de quienes me escuchan”.

De la crisis vocacional al escenario: una apuesta por la sensibilidad y la salud mental

El sencillo “Como la primera vez” es una muestra de la propuesta de Gagu. A diferencia de lo que sugiere el tono romántico y dulce del tema, la inspiración surgió tras una discusión con su pareja. “Quise retratar un amor que se construye mutuamente y mantiene la chispa de las primeras veces a pesar del paso del tiempo y los desacuerdos”, detalla.

La frase que dio origen a la canción, “aunque el cielo esté nublado, te sigo mirando como la primera vez”, encapsula la idea de persistencia y ternura que recorre la obra. El proceso creativo incluyó referencias a la serie “Floricienta”, un punto de conexión generacional tanto para la artista como para su pareja, quien además produjo la canción.

La cantante Gagu, conocida por su valentía al mostrar vulnerabilidad en su música, posa en una sesión fotográfica que captura su esencia y transición de la ingeniería al pop. (Gagu Musica)

Las influencias de Gagu son diversas y abarcan tanto la cultura audiovisual como la música latinoamericana y global. Menciona las series y películas de los años 2000 de Disney y Nickelodeon como elementos fundacionales de su imaginario.

En el plano musical, reconoce a Shakira como referente de su infancia y a Morat en la adolescencia. Hoy se nutre de una amplia variedad de artistas, entre ellos Aitana, Gracie Abrahams, Lizzie McAlpine, Camilo, Lagos y Daniela Spalla. “Se ven reflejados en mi honestidad al componer y en el sonido que se presentará conforme sigan saliendo mis canciones”, afirma.

Uno de los ejes distintivos de su propuesta es la inclusión de la salud mental como temática central. “Durante los últimos años he atravesado distintas circunstancias relacionadas con la salud mental. Por demasiado tiempo ha sido un tema tabú y actualmente que se está rompiendo con eso considero importante sumar mi granito de arena al exponer mis experiencias en mi música”, explica.

Para Gagu, la música es un vehículo de acompañamiento y contención. “En este mundo lleno de hostilidad y juicios, mostrarnos vulnerables es un acto de valentía, no de debilidad”, sostiene.

La cantante Gagu, conocida por su transición de la ingeniería a la música pop, posa en un ambiente etéreo que refleja la vulnerabilidad y valentía de su arte. (Gagu Musica)

El compromiso con la autenticidad se traduce en una búsqueda constante de nuevas formas de expresión dentro del pop. “He descubierto muchísimas cosas que me gustan, que quiero repetir o nuevas por probar entre tantos matices que tiene el pop; pero creo que mi evolución personal es lo que más se enriquece de este paso a paso en la música gracias a las conexiones humanas”, reflexiona. La artista valora la capacidad de sus canciones para acompañar la sensibilidad de quienes la escuchan. “Lograr que mis creaciones sean abrazos a la sensibilidad de quien me escuche es una señal de evolución en lo que hago”, subraya.

Con un repertorio que promete crecer en los próximos meses, Gagu se perfila como una voz singular en la escena emergente del pop hispanoamericano. Su apuesta por la honestidad, la vulnerabilidad y la salud mental la distingue en un panorama musical en el que cada vez más jóvenes buscan narrar sus propias historias en sus propios términos.