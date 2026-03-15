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Magaly Medina revela que perdió la sensibilidad de su oreja tras su cirugía facial: “No siento mucho esta parte”

La periodista evidenció que su rostro no evidencia cicatrices, pese a ser una cirugía complicada. Detalló que hay algunas partes que terminarán de recuperarse con el tiempo

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La presentadora Magaly Medina, vista
La presentadora Magaly Medina, vista antes de su cirugía facial y luego explicando la pérdida de sensibilidad en su oreja, compartió las consecuencias de su intervención estética.

Magaly Medina confesó que tras su reciente cirugía facial en Argentina aún no ha recuperado completamente la sensibilidad en parte de su rostro y orejas. La conductora de espectáculos compartió con sus seguidores detalles sobre el proceso de recuperación, que calificó como prolongado y con secuelas temporales.

Durante un video difundido en su cuenta de TikTok, Magaly Medina detalló los efectos que experimenta a dos meses del lifting facial practicado por el cirujano Andrés Freschi en Buenos Aires.

La periodista explicó que, aunque su rostro no presenta cicatrices visibles, existe una zona que permanece insensible. “No siento mucho esta parte, la tengo un poco sin sensación, igual las orejas. Recién voy recuperando sensibilidad”, afirmó la presentadora, mostrando a la cámara el área afectada.

La comunicadora, de 62 años, relató que las marcas de la cirugía existen, pero resultan prácticamente imperceptibles. Las cicatrices se ubican cerca de la oreja y dentro del cuero cabelludo, por lo que no alteran su aspecto ni siquiera al recoger el cabello.

La periodista evidenció que su rostro no evidencia cicatrices, pese a ser una cirugía complicada. Detalló que hay algunas partes que terminarán de recuperarse con el tiempo | TikTok / Magaly Medina

Medina aclaró que el motivo para abordar públicamente el tema surgió tras recibir numerosas preguntas de usuarios sobre las posibles secuelas estéticas del procedimiento. “Yo realmente no pensaba hablar de esto. Pensé que era un tema que a nadie le iba a interesar. Sin embargo, me han estado preguntando: ‘Magaly, ¿dónde están las cicatrices de tu operación?’”, señaló en la red social.

La presentadora subrayó la importancia de informarse antes de elegir un cirujano plástico y recomendó a quienes evalúan someterse a una intervención de este tipo que revisen los resultados del profesional. Destacó su satisfacción con la ubicación de las cicatrices, ya que incluso usando un moño alto resultan indetectables. “Este detalle fue uno de los que más valoré al decidir operarme con el Dr. Andrés Freschi”, indicó.

A lo largo de su testimonio, Magaly Medina puso énfasis en la naturaleza progresiva de la recuperación postoperatoria. La periodista aseguró que algunas zonas del rostro necesitarán tiempo adicional para sanar por completo.

La presentadora Magaly Medina revela
La presentadora Magaly Medina revela en un video que perdió la sensibilidad de su oreja tras someterse a una cirugía facial.

“El proceso es largo y todavía estoy recuperando la sensibilidad en ciertas partes”, explicó. Además, destacó que la cirugía fue compleja, pero el resultado estético cumple sus expectativas hasta el momento.

Magaly Medina descartó que su operación sea canje

En medio de las repercusiones sobre su transformación física, Magaly Medina abordó en su programa las especulaciones de que su cirugía facial habría sido producto de un canje publicitario. La conductora negó cualquier relación comercial con el médico argentino y precisó: “Fui a Buenos Aires a entrevistar a mi doctor, al que me operó, que no ha sido canje. Me ha costado a mi productora de pódcasts y a mí convencer a este doctor de que salga frente a cámaras porque no le interesa hacerse promoción”.

La presentadora Magaly Medina conversa
La presentadora Magaly Medina conversa con su cirujano plástico en Buenos Aires, Argentina, durante una entrevista para su podcast. (YouTube Magaly Medina El Podcast)

La figura televisiva aclaró que Andrés Freschi, responsable de la intervención, mantiene un perfil bajo y selecciona a sus pacientes con estricto criterio. “Él solo opera a tres personas a la semana, nada más, una persona al día. Él trabaja como un artesano, él trabaja como un artista. Entonces, le dedica muchas horas a lograr un resultado del que luego las pacientes no nos quejemos”, detalló la conductora.

Magaly Medina remarcó que decidió compartir su experiencia para brindar orientación a quienes evalúan realizarse una cirugía estética y que la difusión de su testimonio busca aportar información transparente. La presentadora insistió en que la entrevista con su cirujano y la apertura sobre los pormenores de la operación responden a una iniciativa informativa y no a una acción publicitaria.

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