Línea 1 del Metro de Lima: ¿hasta qué hora permanecerán cerradas las tres estaciones tras el incidente en la vía férrea?

Gran congestión en el Centro de Lima tras la suspensión del servicio en tres estaciones clave de la Línea 1. El incidente se debió a una persona que ingresó indebidamente a las vías, obligando a las autoridades a paralizar las operaciones y dejando a cientos de usuarios sin transporte

Las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro de la Línea 1 del Metro de Lima permanecerán cerradas hasta aproximadamente las 18:00 horas. Esa es la hora que el personal comunicó a los pasajeros tras la interrupción registrada este martes por la mañana. Hasta ese momento no habrá atención ni embarque en esos tres puntos del recorrido.

La empresa informó que el cierre responde a un incidente en la vía férrea y que la medida se mantendrá por motivos de seguridad. En paralelo, el servicio opera solo de forma parcial en dos tramos: desde Estación Villa El Salvador hasta Estación Gamarra, y desde Estación Bayóvar hasta Estación Caja de Agua.

En Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro las puertas permanecen cerradas. Los pasajeros recibieron como referencia que la atención se retomaría alrededor de las 6:00 p. m., mientras la empresa recomienda seguir sus canales oficiales para cualquier actualización. Aunque el pronunciamiento no precisa una hora exacta de reapertura.

Un pasajero consultado respondió que le indicaron que el servicio volvería “a las seis de la tarde”. Otra usuaria afirmó: “No hay atención, no va a haber atención hasta las seis de la tarde”.

Qué originó el cierre

Las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro permanecerán cerradas hasta aproximadamente las 6:00 p. m., según información brindada a los pasajeros. Foto: Perú Construye

La interrupción ocurrió luego de que una persona ingresara de forma indebida a la vía férrea alrededor de las once de la mañana, es decir, al carril por donde circulan los trenes que transportan pasajeros.

Ese hecho obligó a detener la circulación en el tramo que conecta las estaciones afectadas. También se informó que “personal médico habría ingresado para atender a esta persona” y que “la policía se encuentra dentro de la estación en estos momentos”.

Mientras se realizaban las diligencias internas, el acceso al público quedó restringido. No se permitió el ingreso ni la salida de trenes en Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro.

Servicio limitado en dos extremos

La estación Gamarra es la más concurrida de la Línea 1 del Metro de Lima debido a su cercanía con el emporio comercial del mismo nombre. Foto: TV Perú

Durante el cierre, la operación de la Línea 1 continúa solo en dos segmentos. El primero cubre el trayecto desde Villa El Salvador hasta Gamarra. El segundo conecta Bayóvar con Caja de Agua. Fuera de esos tramos no hay circulación de trenes.

Un pasajero que se dirigía a San Juan de Lurigancho explicó la situación: “Está yendo de Caja de Agua a Bayóvar, nada más”. Al confirmar la hora estimada de reapertura en las estaciones cerradas, respondió: “A las seis de la tarde”.

Otra usuaria, con destino a San Juan, indicó: “No sé qué carro tomar ahorita”. También señaló que el personal le comunicó que no habría atención hasta las seis. “No es dable, mira cuánta gente se queda sin movilidad”, expresó. Luego añadió: “Eso es un bochorno, no debe de ser así”.

Hasta el momento, la referencia brindada a los pasajeros mantiene como hora aproximada de reapertura las 6:00 p. m. para Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro, mientras el servicio continúa restringido en los tramos señalados.

Cuáles son las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima?

Villa El Salvador

Parque Industrial

Pumacahua

Villa María

María Auxiliadora

San Juan

Atocongo

Jorge Chávez

Ayacucho

Cabitos

Angamos

San Borja Sur

La Cultura

Arriola

Gamarra

Miguel Grau

El Ángel

Presbítero Maestro

Caja de Agua

Pirámide del Sol

Los Jardines

Los Postes

San Carlos

San Martín

Santa Rosa

Bayóvar

La Línea 1 del Metro de Lima recorre algunos de los principales distritos de la capital, conectando el sur con el este de la ciudad a lo largo de 35 kilómetros. Inicia su recorrido en Villa El Salvador, pasa por Villa María del Triunfo,San Juan de Miraflores,Santiago de Surco,San Borja,San Luis,La Victoria,El Agustino,Santa Anita y culmina enSan Juan de Lurigancho.