Choritos a la chalaca: receta de la deliciosa entrada peruana

El jugo de la cocción de los choros es clave para el sabor de este platillo.

¡Nada enciende el apetito como unos choritos a la chalaca recién servidos! El contraste entre el frescor marino del choro y el picor y acidez del aderezo criollo es inconfundible. Cada bocado es una explosión refrescante, con el toque crujiente de la cebolla y el dulzor del choclo.

Suelen disfrutarse como entrada, especialmente en reuniones familiares o almuerzos domingueros. Hay quienes los sirven tibios con un chorrito de aceite de oliva, resaltando los sabores de la costa peruana y el clásico toque chalaco.

Receta de choritos a la chalaca

Los choritos a la chalaca son una entrada fría a base de choros (mejillones) cocidos, servidos en su propia concha y cubiertos con un picadillo de cebolla, tomate, rocoto y choclo. La técnica clave es la cocción corta de los choros y el picado fino de los ingredientes para el aderezo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

2 docenas de choros 2 cebollas picadas en cuadraditos 2 cucharadas de rocoto picado en cuadraditos 2 cucharadas de perejil picado 1 tomate pelado y picado 1 taza de choclo cocido Jugo de 7 limones 2 cucharadas de aceite Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer choritos a la chalaca, paso a paso

Limpia bien los choros, retirando las barbas bajo el chorro de agua y con ayuda de un cuchillo. Desecha los que estén abiertos. Sancocha los choros en abundante agua. Cuando hiervan, retira inmediatamente los que se abran para evitar que se recocinen. Elimina los que no se hayan abierto. En un tazón, mezcla la cebolla, rocoto, perejil, tomate, choclo, jugo de limón, sal, pimienta y aceite. Deja reposar la mezcla por unos 5 minutos para que los sabores se integren. Coloca 1 cucharada del aderezo sobre cada choro en su concha. Sirve inmediatamente. Si deseas, puedes añadir unas gotas de aceite de oliva antes de servir. Tip importante: Usa cuchillo bien afilado para el picado fino. No sobrecocines los choros.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 a 6 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consumir inmediatamente después de preparar. No se recomienda conservar.