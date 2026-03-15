Choritos a la chalaca: receta de la deliciosa entrada peruana

¡Nada enciende el apetito como unos choritos a la chalaca recién servidos! El contraste entre el frescor marino del choro y el picor y acidez del aderezo criollo es inconfundible. Cada bocado es una explosión refrescante, con el toque crujiente de la cebolla y el dulzor del choclo.
Suelen disfrutarse como entrada, especialmente en reuniones familiares o almuerzos domingueros. Hay quienes los sirven tibios con un chorrito de aceite de oliva, resaltando los sabores de la costa peruana y el clásico toque chalaco.
Receta de choritos a la chalaca
Los choritos a la chalaca son una entrada fría a base de choros (mejillones) cocidos, servidos en su propia concha y cubiertos con un picadillo de cebolla, tomate, rocoto y choclo. La técnica clave es la cocción corta de los choros y el picado fino de los ingredientes para el aderezo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 2 docenas de choros
- 2 cebollas picadas en cuadraditos
- 2 cucharadas de rocoto picado en cuadraditos
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 tomate pelado y picado
- 1 taza de choclo cocido
- Jugo de 7 limones
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta al gusto
Cómo hacer choritos a la chalaca, paso a paso
- Limpia bien los choros, retirando las barbas bajo el chorro de agua y con ayuda de un cuchillo. Desecha los que estén abiertos.
- Sancocha los choros en abundante agua. Cuando hiervan, retira inmediatamente los que se abran para evitar que se recocinen. Elimina los que no se hayan abierto.
- En un tazón, mezcla la cebolla, rocoto, perejil, tomate, choclo, jugo de limón, sal, pimienta y aceite.
- Deja reposar la mezcla por unos 5 minutos para que los sabores se integren.
- Coloca 1 cucharada del aderezo sobre cada choro en su concha.
- Sirve inmediatamente. Si deseas, puedes añadir unas gotas de aceite de oliva antes de servir.
- Tip importante: Usa cuchillo bien afilado para el picado fino. No sobrecocines los choros.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
4 a 6 porciones
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Consumir inmediatamente después de preparar. No se recomienda conservar.