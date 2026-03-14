Perú

“Negro Marín”: PJ ordena 30 meses de impedimento de salida contra investigado por sicariato y extorsiones

La medida fue dispuesta por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla para garantizar la presencia de Miguel Ángel Marín Morón durante el proceso penal que afronta por delitos de extorsión y homicidio

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La detención en Madrid se
La detención en Madrid se realizó sin resistencia, tras la emisión de alerta roja de Interpol.

El Poder Judicial dictó 30 meses de impedimento de salida del país contra Miguel Ángel Marín Morón, conocido como “Negro Marín”, quien es investigado por presuntos delitos de extorsión y homicidio.

La decisión, adoptada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla este sábado 14 de marzo, responde a un pedido del Ministerio Público que advirtió sobre el peligro de fuga y la posibilidad de obstaculización del proceso penal.

El magistrado Roberth Rimachi consideró que existen indicios de riesgo procesal, entre ellos, antecedentes migratorios y cuestionamientos sobre el arraigo laboral y domiciliario de Marín Morón.

La fiscalía detalló que los documentos presentados para acreditar residencia fija no resultan concluyentes y que los registros migratorios del investigado, con viajes previos a Argentina, España y México, refuerzan la hipótesis de posible fuga. La obtención de un pasaporte en el consulado peruano en Argentina, sin registro migratorio regular, fue uno de los elementos abordados durante la audiencia.

En cuanto al vínculo laboral, el fiscal argumentó que la empresa presentada por la defensa, Inca de Colors, figura con suspensión temporal y sin trabajadores declarados en la plataforma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), además de un domicilio fiscal alquilado sin contrato vigente. La fiscalía indicó que estos datos no acreditan un arraigo sólido.

El 'Negro Marín' presentaría vínculos
El 'Negro Marín' presentaría vínculos con la red de extorsión a transportistas de Lima.

Argumentos de la defensa

La defensa de ‘Negro Marín’, encabezada por el abogado Diego Ramírez Méndez, rechazó los argumentos del Ministerio Público y defendió la existencia de arraigo tanto laboral como domiciliario.

El letrado recordó que la fiscalía realizó un allanamiento previo en la empresa señalada, donde se halló a los trabajadores en actividad regular con productos tecnológicos verificados.

Sobre el domicilio, la defensa presentó certificados de empadronamiento en Madrid y acreditó residencia familiar en Collique, distrito de Lima, señalando que al tratarse de una vivienda de propiedad materna no se requiere contrato de arrendamiento.

Otro punto discutido fue la ausencia del teléfono móvil de Marín Morón al momento de su detención en España. El fiscal consideró este hecho como un indicio adicional de riesgo procesal, mientras la defensa atribuyó la falta del dispositivo a las circunstancias del operativo policial, fuera del control del investigado.

Durante la audiencia, el acusado afirmó que colaborará con las investigaciones, negó haber cometido los delitos imputados y aseguró no tener intención de abandonar el país.

“Lo único que podría decir es que nunca he estado prófugo; en todo momento he participado, en todo momento, yo no estoy corriendo. Estoy aquí para afrontar lo que se me está acusando”, declaró ante la autoridad judicial.

Hombre clave

Tras la excarcelación de Miguel Ángel Marín Morón, las extorsiones a conductores de combis y colectivos en la plaza Dos de Mayo y el Callao se reactivaron. La organización criminal exige pagos para permitir el trabajo en estas rutas, según denuncias y reportes policiales.

Uno de los hijos de “Negro Marín”, apodado “Tito de Cercado”, sería clave en la red, operando incluso desde prisión a través de intermediarios.

Un testigo que conoce la dinámica de los cobros en la zona señaló que una persona sería la encargada de recaudar el dinero entre los transportistas y entregarlo posteriormente al presunto cabecilla de la red.

“Todos los carros le yapean… ya en efectivo le yapean. Y una vez que junta la plata, se lo rendía al Tito”, relató.

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