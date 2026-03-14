Magaly Medina tras revelación de Majo con Sabor: “Sus dos últimos ex han sido mediáticos”

La influencer Majo con Sabor sorprendió en Arriba mi Gente al responder con ironía sobre lo que decía un ex, comentario que luego fue analizado por Magaly Medina y generó especulaciones en redes. ATV/ Magaly TV La Firme.

La influencer gastronómica María José Vigil Checa, más conocida en redes sociales como Majo con Sabor, volvió a convertirse en tema de conversación en el mundo del espectáculo luego de que una respuesta suya durante un juego televisivo generara múltiples interpretaciones sobre su vida sentimental.

El momento ocurrió durante su participación en el programa Arriba mi Gente, donde la creadora de contenido respondió con ironía a una dinámica que consistía en completar frases relacionadas con experiencias cotidianas.

La escena no pasó desapercibida y rápidamente fue comentada en el programa y en redes sociales, especialmente después de que la periodista Magaly Medina analizara el episodio en su espacio digital. En su intervención, la conductora recordó que la influencer ya había contado previamente algunos detalles de su vida personal en su pódcast, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre a quién podría estar refiriéndose.

“Se la soltó primero en mi pódcast, donde ha contado que le escribió a Jazmín Pinedo para decirle que ella era una buena chica, que algún día si conocía a su hija, pues que ella estuviera sin cuidado y que la Jazmín ni la empelotó y más bien se fue con todo contra Gino Asereto. Parte, dice ella, de por qué esta relación fracasó. Pero ahora, no solo eso, ahora, ¿por qué ella sigue siendo la enamorada de Gabriel Calvo o ya también Gabriel Calvo pasó a mejor vida?”, comentó la conductora, dejando abierta la interrogante sobre la situación sentimental actual de la influencer.

Majo con Sabor sorprende con frase sobre un ex durante juego televisivo. Captura: Magaly TV La Firme.

En el mismo comentario, Medina agregó con tono irónico: “[se ríe] Bueno, no sabemos, parece que siguen. Entonces, hoy estuvo en un juego en otro programa de televisión y ahí respondió con bastante ironía y al parecer tenía la certeza de lo que hablaba, no sé”. Estas palabras sirvieron como introducción al momento que posteriormente sería analizado por los programas de espectáculos.

Todo ocurrió cuando Majo con Sabor participaba en una dinámica de respuestas rápidas en Arriba mi Gente, donde debía mencionar frases o situaciones relacionadas con experiencias personales. En medio del juego, los conductores plantearon una pregunta directa: “cosas que te decía tu ex”.

La respuesta de la influencer fue inmediata y provocó sorpresa en el set. “Pucha, solo me gustan las mujeres”, respondió entre risas, dejando a los presentes reaccionando con incredulidad ante lo que parecía una anécdota personal. La reacción del público y del panel del programa fue inmediata. “¡No, no, no, no, no, no, no, no, recién no se enteraban!”, gritó una de las voces del set, generando aún más risas y comentarios en vivo.

Majo con Sabor sorprende con frase sobre un ex durante juego televisivo. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, el momento que terminó por encender las especulaciones llegó segundos después, cuando la dinámica planteó otra categoría: “frases que diría un mentiroso”. Fue entonces cuando la influencer repitió una idea muy similar a la anterior, reforzando la insinuación.

“Pucha, te juro que solo me gustan las mujeres”, dijo nuevamente, provocando reacciones de sorpresa entre los presentes. “¡No, no, no, no, no! Escucha, mira—”, exclamó otra voz desde el set, mientras el momento se volvía cada vez más comentado.

Las declaraciones de la influencer fueron interpretadas por muchos como una insinuación hacia algún exnovio, aunque ella no mencionó nombres ni dio detalles específicos sobre la persona a la que se refería. Esa ambigüedad fue precisamente uno de los puntos que Magaly Medina analizó posteriormente.

Durante su comentario, la conductora reflexionó sobre los posibles destinatarios de esa indirecta, recordando que Majo con Sabor ha tenido relaciones con figuras conocidas del medio. “Ahora, ¿lo dirá por un ex real o lo dirá por un ex de su imaginación o lo dirá por un ex que no es mediático, aunque sus dos últimos ex han sido mediáticos, ¿no?”, cuestionó.

Majo con Sabor rompe el silencio sobre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo tras polémica entrevista. Captura TV - Magaly TV La Firme.

Luego continuó con su análisis mencionando algunos nombres que han estado vinculados a la influencer. “Eh, Luna y, y Gino Asereto han sido mediáticos totalmente. Y el último ex que ha tenido, del que ha contado que salió una relación un poco, digamos, fastidiosa por, por esta, por esta, según ella, una especie de, de, de incomodidad que, que mostraba Jazmín Pinedo, que eso terminó con la relación”, comentó.

En ese contexto, Medina añadió una reflexión sobre la estabilidad de aquella relación. “Bueno, no se— no tendría muy buenas bases esa relación, ¿no?”, expresó.

El análisis continuó con otra pregunta que rápidamente comenzó a circular también entre los seguidores de los programas de espectáculos. “Entonces, ahora le preguntan eso y ella da a entender que tiene un ex que juraba que le gustaban las mujeres, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Dice: ‘El— tu ex, ah, cosas de tu ex, cosas que decía tu ex’, que le gustaban las mujeres. Frases que diría un mentiroso: que le gustan las mujeres, ¿no? Algo así”, explicó la conductora.

Majo con Sabor sorprende con frase sobre un ex durante juego televisivo. Captura: Magaly TV La Firme.

A partir de esa interpretación, Medina planteó una duda directa sobre el significado de la frase. “Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que a su ex realmente no le gustaban solo las mujeres? Oh, lo puso en duda, ¿no? Lo ha puesto en duda”, afirmó.

Finalmente, la periodista resumió el ambiente de especulación que se generó tras las palabras de la influencer. “Ahora, la gente y la imaginación y todos, inclusive yo, pienso: ¿cuál ex? ¿Será el último? ¿No? No lo sabemos. No lo podemos afirmar porque ella tampoco ha dicho nombres, pero evidentemente hay un dardo disparado bien al corazón”, concluyó.

Aunque Majo con Sabor no ha dado más detalles sobre el comentario ni ha confirmado a quién podría referirse, el momento ya circula ampliamente en redes sociales y plataformas digitales, donde usuarios debaten sobre el verdadero significado de sus palabras.

Majo con Sabor rompe el silencio sobre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo tras polémica entrevista. Captura TV - Magaly TV La Firme.