La Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina inician programa para mejorar seguridad en arsenales

El nuevo programa del Ministerio de Defensa inicia la actualización de protocolos de seguridad en el manejo de armas y municiones en las Fuerzas Armadas. (Foto: Andina)

El Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea iniciaron un nuevo programa de capacitación para reforzar el control y almacenamiento de armas y municiones dentro de sus instalaciones. La formación busca mejorar los protocolos de seguridad en la gestión de arsenales y reducir riesgos asociados al manejo de material explosivo.

La iniciativa reúne a personal militar especializado en la administración de armamento y forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Defensa para actualizar los procedimientos técnicos utilizados en el manejo de municiones.

Las sesiones se desarrollan en la Escuela de Material de Guerra del Ejército, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos, y marcan el inicio de una serie de capacitaciones previstas para este año dentro del plan de fortalecimiento de capacidades técnicas del sector Defensa.

Estándares internacionales para el manejo de municiones

El programa corresponde al V Programa Básico de Municiones, una capacitación orientada a reforzar las prácticas de seguridad en el manejo de material explosivo dentro de las Fuerzas Armadas.

La capacitación reúne a personal especializado del Ejército, Marina y Fuerza Aérea para reforzar el control de arsenales y polvorines. Foto: Ejército del Perú

Durante las jornadas se revisan procedimientos relacionados con almacenamiento en polvorines, control logístico de arsenales, sistemas de registro de municiones y protocolos de seguridad operativa.

El contenido del curso se basa en lineamientos técnicos utilizados a nivel internacional para la gestión de armamento. Entre ellos figuran las International Ammunition Technical Guidelines (IATG) y el compendio MOSAIC, un conjunto de estándares orientados al control de armas pequeñas.

La capacitación reúne a personal especializado del Ejército, Marina y Fuerza Aérea para reforzar el control de arsenales y polvorines. (MInisterio de Defensa)

La organización del programa está a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, a través de la Unidad Funcional de Material de Guerra, y cuenta con asistencia técnica de la organización internacional Ayuda Popular Noruega (NPA).

La apertura del programa reunió a autoridades militares responsables de la formación técnica dentro de las Fuerzas Armadas, entre ellas el general de brigada Jesús Vera Ipenza, jefe de Educación y Doctrina del Ejército; el coronel David Velita Vélez, director de la Escuela de Material de Guerra; y el coronel FAP José Luis Jiménez Mendoza, coordinador de la Unidad Funcional de Material de Guerra.

Control de arsenales y prevención de incidentes

Uno de los focos principales de la capacitación está puesto en la administración de polvorines y depósitos militares, espacios donde se almacenan municiones y otros materiales de alta sensibilidad.

El control riguroso de arsenales es fundamental para prevenir accidentes y evitar el desvío de armamento hacia circuitos ilícitos y criminalidad.| Presidencia Perú

El entrenamiento busca fortalecer prácticas que permitan reducir incidentes operativos, mejorar los sistemas de control interno y reforzar la trazabilidad del material almacenado.

Especialistas en seguridad señalan que una gestión rigurosa de arsenales es clave para prevenir accidentes y también para evitar que armas o municiones puedan salir de los circuitos oficiales y terminar en mercados ilegales.

El fortalecimiento de estos mecanismos de control cobra mayor relevancia en contextos donde el tráfico ilícito de armamento alimenta distintas formas de criminalidad.

Capacitaciones previstas para 2026

El Ministerio de Defensa prevé continuar durante este año con nuevas jornadas de formación dirigidas a personal de las tres instituciones armadas.

Autoridades militares y civiles posan frente a un monumento en la Escuela de Material de Guerra del Ejército, durante el inicio del V Programa Básico de Municiones en Chorrillos, Lima. (MInisterio de Defensa)

Entre los cursos programados figuran entrenamientos sobre gestión técnica de municiones, control de armas pequeñas, disposición final de material explosivo y formación de instructores especializados.

Durante 2025 el sector ya había desarrollado programas similares con apoyo de organismos internacionales especializados, con el objetivo de actualizar los procedimientos técnicos utilizados en la administración de armamento.