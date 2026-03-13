Tecnología contra los problemas del Perú: candidatos discuten soluciones para seguridad, educación, salud y transporte

La tecnología y la innovación aparecen cada vez más como herramientas para enfrentar desafíos del país en seguridad ciudadana, educación, salud pública y transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inseguridad ciudadana, el colapso del transporte urbano y las brechas educativas y digitales figuran entre los problemas que más preocupan al país. Frente a ese escenario, candidatos al Senado y especialistas debatieron cómo la tecnología y la innovación podrían aplicarse para enfrentar estos desafíos en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Las propuestas se discutieron durante la primera jornada del foro “Tecnología e Innovación en Planes de Gobierno”, un espacio que reunió a representantes políticos y expertos para analizar cómo incorporar soluciones tecnológicas en las políticas públicas.

El encuentro se realizó el 12 de marzo en Lima y reunió a candidatos y equipos técnicos de distintas organizaciones políticas, quienes presentaron sus planteamientos sobre modernización del Estado, digitalización de servicios y uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión pública.

El foro ‘Tecnología e Innovación en Planes de Gobierno’ reunió en Lima a candidatos y expertos para debatir los retos de seguridad ciudadana y digitalización en 2026. (Infobae / Difusión)

Tecnología aplicada a seguridad, educación y transporte

Las exposiciones se centraron en cuatro áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país: seguridad ciudadana, transporte, educación y salud pública.

Durante el foro participaron Maali del Pomar, candidata al Parlamento Andino por Renovación Nacional; Amora Carbajal, candidata al Senado por Avanza País; Elena Lon Kan, candidata al Senado por País para Todos; y Jean Paul Benavente, candidato al Senado por Primero la Gente.

Entre los temas planteados figuraron propuestas relacionadas con sistemas de vigilancia apoyados en tecnología, plataformas digitales para mejorar servicios públicos, herramientas de gestión de datos para políticas educativas y soluciones tecnológicas aplicadas a movilidad urbana.

Las intervenciones buscaron mostrar cómo la innovación tecnológica podría ayudar a reducir brechas en la prestación de servicios públicos, especialmente en áreas donde el Estado enfrenta limitaciones de infraestructura o cobertura.

La innovación tecnológica abre nuevas posibilidades para mejorar la atención médica, fortalecer la prevención de enfermedades y ampliar el acceso a servicios de salud. (Foto: Agencia Andina)

Especialistas analizan la viabilidad de las propuestas

Tras las presentaciones se realizó un panel de especialistas, quienes formularon preguntas y comentarios para profundizar en las iniciativas presentadas.

El panel estuvo integrado por José Allemant Sayán, especialista en salud pública; Jorge Changanaquí, experto en transportes; Juan Pablo Silva, especialista en educación; y Germán Velásquez Salazar, experto en seguridad ciudadana.

Especialistas en salud pública, transporte, educación y seguridad ciudadana evaluaron el impacto y viabilidad de las propuestas tecnológicas en el foro electoral. (Infobae / Difusión)

Los especialistas analizaron el potencial impacto de las iniciativas y plantearon recomendaciones orientadas a fortalecer su implementación dentro de los planes de gobierno.

Durante el intercambio también se mencionaron algunos de los desafíos más urgentes del país, como la reducción de la desnutrición y la anemia infantil, la mejora de la calidad educativa en zonas rurales, el cierre de brechas de conectividad digital y el fortalecimiento de estrategias contra la inseguridad.

Un intento por elevar el debate electoral

El foro fue organizado por Síntesis Instituto, en alianza con la Facultad de Gestión y Alta Dirección y el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Según explicó Fernando Cáceres Freyre, director ejecutivo de la institución organizadora, el objetivo del espacio es promover un debate electoral más técnico y programático, enfocado en propuestas concretas para la gestión pública.

La organización del evento propuso un espacio orientado a elevar la discusión electoral, promoviendo la formulación de propuestas concretas relacionadas con aplicaciones innovadoras en la gestión gubernamental. (Infobae / Difusión)

A diferencia de los debates políticos tradicionales, el formato prioriza la discusión técnica entre especialistas y representantes políticos, con el fin de evaluar cómo la tecnología puede incorporarse de manera efectiva en las políticas públicas.

El foro tendrá una segunda jornada el próximo 19 de marzo, en la que participarán otros candidatos y equipos técnicos para continuar el análisis de propuestas vinculadas al uso de innovación tecnológica en los planes de gobierno rumbo a las elecciones de 2026.