Magaly Medina sobre la vida nocturna de Carlos Alcántara tras separarse: “¿Tan desgraciados fueron en sus vidas de casados?”

La noche del 12 de marzo, la conductora Magaly Medina inició una nueva edición de su programa ‘Magaly TV La Firme’ con un comentario que rápidamente captó la atención del público. Desde los primeros minutos del espacio televisivo, la periodista se refirió al actor peruano Carlos Alcántara, conocido popularmente como ‘Cachín’, y lo hizo con el tono irónico y crítico que caracteriza su estilo frente a cámaras.

La presentadora lanzó una serie de observaciones sobre el reciente comportamiento público del reconocido actor. Según comentó, las recientes apariciones sociales del actor no han pasado desapercibidas, especialmente por el cambio de imagen que ha mostrado en los últimos meses.

“Hola, buenas noches. El que se está alucinando un papacito es sin duda alguna Cachín”, dijo la conductora al iniciar su comentario. Luego continuó con una broma en la que confundió deliberadamente los nombres de algunos personajes del espectáculo. “Carlos, ya no sé si Cachín ha tomado el cuerpo de Carlos Alcántara”, añadió entre risas.

La periodista explicó que lo que más le llama la atención es el contraste entre el estilo que el actor tenía años atrás y la imagen que proyecta actualmente. En ese sentido, señaló que el protagonista de populares producciones cinematográficas peruanas ha transformado su apariencia y su manera de presentarse públicamente.

“Cada vez con una jovencita diferente”: Magaly Medina comenta las salidas de Carlos Alcántara. Captura TV - Magaly TV La Firme.

Cambió tras separación

“De pronto ha adelgazado, ha cambiado hasta su look. Ya no se viste como antes, todo zarrapastroso, que parecía un hippie. No, no, se ha quitado los gorritos, se ha afeitado el pelo, ahora está calvo, una barba de barbería bien puesta, camisita, pantaloncito de vestir”, comentó la conductora al describir el nuevo estilo del actor.

Durante su intervención, Magaly Medina recordó que anteriormente el actor no solía ser visto con frecuencia en ambientes nocturnos o en reuniones sociales de ese tipo. Según su perspectiva, el intérprete había mantenido durante mucho tiempo un perfil más reservado fuera del trabajo.

“¿Qué iba a andar él así antes? ¿Cuándo lo íbamos a ver en Barranco Bar moviendo el esqueleto con su mujer? No, y un miércoles. Un miércoles, no”, dijo la presentadora, dejando entrever su sorpresa por las recientes apariciones del artista en locales nocturnos.

La conductora incluso comparó la actual presencia social del actor con la imagen que tenía anteriormente dentro del mundo del espectáculo. Según explicó, durante muchos años Carlos Alcántara solo era visto en eventos puntuales vinculados a su trabajo artístico.

“Máximo lo veíamos en alguna alfombra roja, estreno de película y vestido ni siquiera así. Después alguna obra de teatro por ahí. Pero Cachín había casi desaparecido del mundo social”, sostuvo.

En esa línea, Magaly Medina interpretó el cambio en la actitud pública del actor como una especie de “regreso” a la vida social, algo que —según dijo— llama la atención para quienes siguen de cerca las figuras del entretenimiento. “Entonces este reingreso a la vida pública, pues lógicamente que nos llama la atención”, afirmó durante la transmisión del programa.

La crisis de la mediana edad

La conductora continuó su comentario sugiriendo que esta etapa podría estar relacionada con lo que, en tono humorístico, describió como una transformación personal asociada a la edad. En medio de risas, lanzó una frase que generó reacciones inmediatas. “Esta pues es la crisis de la tercera edad. Perdón, de la mediana edad”, expresó entre carcajadas.

A lo largo de su comentario, la periodista también insinuó que la nueva actitud del actor podría interpretarse como una forma de disfrutar una etapa distinta de su vida personal. Incluso hizo una comparación con la situación de algunos hombres que, según dijo, cambian su estilo de vida tras el fin de una relación.

Le abrieron la jaula

“Esta debe ser la actitud de muchos hombres que terminan un matrimonio y es como si les hubieran abierto la puerta de la jaula donde se mantuvieron durante varios años”, señaló.

En otro momento del programa, Magaly Medina comentó imágenes en las que se ve al actor bailando en un local nocturno. Para la conductora, estas escenas reflejarían una versión diferente del artista que el público estaba acostumbrado a ver.

“Miren cómo baila. Es la tercera vez que lo vemos”, afirmó. La presentadora también mencionó que, según un testigo presente en el lugar donde fue visto el actor, varias mujeres se habrían acercado a él durante la noche. “Tenemos un testimonio que dice que las mujeres se le acercan. Es lo que nos ha dicho un testigo que estaba en ese box, que las chicas están al acecho de Cachín”, relató.

Magaly Medina considera un ‘hombre atractivo’ a Carlos Alcántara

En su análisis, Magaly Medina agregó que actualmente existe una tendencia entre algunas mujeres jóvenes de sentirse atraídas por hombres mayores, lo que —según dijo— podría explicar parte de la atención que recibe el actor en estos espacios. “Entre las veinteañeras y treintañeras se ha puesto muy de moda, les resulta muy atractivo los hombres cincuentones, sesentones”, comentó.

La periodista, fiel a su estilo sarcástico, también bromeó sobre las razones que podrían motivar ese interés. “Sobre todo les resulta muy atractiva la billetera. La billetera que un hombre tiene a los cincuenta o a los sesenta no es la misma billetera que un hombre que tiene treinta años”, afirmó entre risas.

No obstante, también matizó su comentario al referirse directamente a Carlos Alcántara, señalando que el actor tiene otros atributos que podrían resultar atractivos para quienes lo rodean. “En el caso de Cachín no sé si realmente tenga una billetera abultada, pero tiene calle, baila, tiene floro. A sus sesenta está bien puesto, es un hombre atractivo”, expresó.

Además, recordó que el actor cuenta con una carrera muy conocida dentro del cine nacional, lo que también contribuye a su popularidad. “Es el famoso personaje de una saga de películas que marcaron historia en el cine nacional”, indicó.

Finalmente, Magaly Medina cerró el tema con un comentario humorístico sobre la percepción que algunos hombres podrían tener respecto a la atención que reciben de mujeres jóvenes. “¿Habrá alguno que piense que por su linda cara lo buscan las jóvenes? Ilusos”, dijo entre risas antes de cambiar de tema en el programa

