Rescate heroico en Juanjuí: Pobladores salvan a más de 30 pasajeros tras caída de bus a una quebrada

La unidad interprovincial que cubría la ruta Pucallpa–Juanjuí se despistó cerca del puente Shitari, provocando pánico entre más de 50 ocupantes. Vecinos del caserío El Triunfo improvisaron escaleras para evacuar a los heridos mientras llegaban ambulancias

Habitantes del centro poblado El Triunfo y zonas aledañas rescataron a los pasajeros de un bus accidentado en una quebrada de la vía Pucallpa-Juanjuí. Las labores de auxilio quedaron registradas en video. // Video: TVPerú Noticias

El accidente de un bus interprovincial en la región San Martín generó escenas de desesperación y solidaridad entre decenas de pasajeros y pobladores de la zona. La mañana de este miércoles 11 de marzo, una unidad de transporte de la empresa Movil Bus que cubría la ruta Pucallpa – Juanjuí se despistó en el sector del puente Shitari, muy cerca del distrito de Campanilla, y terminó precipitándose hacia una quebrada, lo que provocó momentos de pánico entre quienes viajaban a bordo.

Los primeros reportes indican que más de 30 personas resultaron heridas tras el siniestro, ocurrido en una zona de difícil acceso. Sin embargo, lo que marcó la diferencia en los primeros minutos tras el accidente fue la rápida reacción de los pobladores del caserío El Triunfo y comunidades cercanas, quienes corrieron hacia el lugar del impacto para ayudar a los pasajeros atrapados dentro del vehículo. Mientras las autoridades y ambulancias se dirigían al sitio, los vecinos iniciaron el rescate improvisando escaleras y utilizando sus propias manos para sacar a las víctimas.

Pobladores arriesgan su vida para rescatar a pasajeros atrapados tras caída de bus

Varias personas participan en las
Varias personas participan en las labores de rescate tras el accidente de un autobús que cayó a orillas del río Juanjuí en la región de San Martín. (PNP)

Los testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran cómo vecinos de la zona se convirtieron en los primeros rescatistas luego del accidente del bus interprovincial de Movil Bus. Apenas escucharon el estruendo y observaron el vehículo caer hacia la quebrada, varios habitantes de los alrededores descendieron rápidamente para auxiliar a los pasajeros.

Según los reportes preliminares, la unidad transportaba más de 50 pasajeros cuando ocurrió el despiste. Tras el impacto, algunos quedaron atrapados entre los asientos y la estructura metálica deformada del vehículo. Ante esta situación, los pobladores actuaron de inmediato.

Utilizando escaleras improvisadas y cuerdas, los vecinos ayudaron a los pasajeros a salir por las ventanas del bus. Algunos de los rescatistas incluso tuvieron que ingresar parcialmente al vehículo para liberar a personas que no podían moverse debido a las heridas o al estado de shock provocado por el accidente.

Las imágenes que circulan muestran escenas de angustia, pero también de cooperación. Transportistas que circulaban por la carretera detuvieron sus vehículos para sumarse a las labores de rescate, mientras que otros pobladores se encargaron de brindar agua y primeros auxilios a los heridos.

En medio de la emergencia, varios pasajeros que lograron salir por sus propios medios también colaboraron con el rescate de quienes se encontraban en peor estado. Algunos ayudaron a sostener las escaleras, mientras otros guiaban a las víctimas hacia zonas seguras.

La rápida reacción de los ciudadanos fue clave durante los primeros minutos tras el accidente, cuando aún no habían llegado los equipos de emergencia. Gracias a esta intervención, muchos pasajeros pudieron ser evacuados antes de que la situación se complicara.

Más de 30 heridos tras despiste del bus que cubría la ruta Pucallpa – Juanjuí

Personal médico atiende a heridos
Personal médico atiende a heridos de un accidente de bus en el Hospital II-E Juanjuí, ubicado en San Martín, Mariscal Cáceres. (PNP)

De acuerdo con la información preliminar difundida por autoridades de salud de la zona, el despiste del bus interprovincial dejó alrededor de 35 personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención.

La unidad siniestrada realizaba el recorrido habitual entre Pucallpa y Juanjuí, una ruta utilizada diariamente por decenas de pasajeros que viajan entre las regiones amazónicas del país. Por razones que todavía son materia de investigación, el vehículo perdió el control cuando atravesaba el sector del puente Shitari, cayendo hacia la quebrada cercana al cauce de un río.

Tras el accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú y ambulancias provenientes de Juanjuí se movilizaron hacia la zona para reforzar las labores de rescate y atender a los heridos. Los equipos de emergencia trabajaron junto a los pobladores para evacuar a las víctimas y trasladarlas a hospitales.

Las primeras evaluaciones médicas indican que varios pasajeros presentan lesiones de diversa consideración, producto del impacto y de la caída del bus.s

