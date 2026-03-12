Paro de transportistas EN VIVO hoy jueves 12 de marzo: carga pesada, taxistas y mototaxistas paralizan por crisis de gas

Miles de transportistas de carga pesada, taxistas y mototaxistas de Perú bloquean una vía principal el 12 de marzo en protesta por el alza de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de transportistas de carga pesada, taxistas y mototaxistas de Perú participan hoy, jueves 12 de marzo, en un paro nacional con epicentro en Lima y Callao, tras semanas de crisis energética, pérdidas económicas y denuncias por la falta de respuestas suficientes del Gobierno ante el alza de los combustibles. La medida, respaldada también en regiones como Arequipa y Piura, podría dejar a más de 40 mil conductores sin operar.

La movilización nacional se produce luego de negociaciones infructuosas entre los representantes gremiales y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), realizadas el miércoles 11. Según la Federación de Transportistas de Carga Pesada, la demanda principal consiste en la eliminación temporal de los impuestos al diésel, que hoy constituye un 45 % del precio por galón.