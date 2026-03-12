Ministerio de Cultura lanza convocatoria de trabajo con sueldos de hasta S/13.764: hay 17 vacantes en Lima y regiones

Retablo cusqueño de más de 300 años repatriado al Perú desde Europa fue verificado por el Mincul - Mincul

El Ministerio de Cultura abrió una nueva convocatoria laboral CAS dirigida a profesionales universitarios, bachilleres, egresados y técnicos de diversas especialidades. En total, la entidad ofrece 17 puestos de trabajo disponibles en diferentes regiones del país, con remuneraciones que van desde S/1.964 hasta S/13.764 mensuales.

Las plazas están disponibles en Lima, Callao, Arequipa, Tumbes y San Martín, y abarcan perfiles vinculados a áreas como derecho, arqueología, administración, economía, sociología, comunicación, arquitectura, geografía, psicología, secretariado y gestión cultural, entre otras. La convocatoria estará abierta hasta el 16 de marzo de 2026, por lo que los interesados deben revisar las bases y requisitos específicos antes de presentar su postulación.

Las contrataciones se realizarán bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), una modalidad común en el sector público peruano que permite a las instituciones incorporar personal especializado para distintas áreas.

¿Qué vacantes ofrece el Ministerio de Cultura?

El proceso de selección incluye 17 plazas en distintas áreas profesionales. A continuación, se detallan algunos de los puestos más relevantes según el nivel de formación requerido.

Puestos para titulados universitarios

Entre las vacantes con mayor remuneración destacan cargos de alta responsabilidad dentro del ministerio.

Jefe/a de la Unidad de Asesoría Jurídica Vacantes: 1 Requisito: Título universitario en Derecho, con colegiatura y habilitación vigente Sueldo: S/13.764 Lugar de trabajo: Lima

Coordinador/a de la Dirección de Certificaciones Vacantes: 1 Requisito: Título universitario en Arqueología con colegiatura vigente Sueldo: S/11.364 Lugar de trabajo: Lima

Especialista I en Presupuesto Vacantes: 1 Requisito: Título universitario en Economía, Ingeniería Económica, Contabilidad o Administración Sueldo: S/9.364 Lugar de trabajo: Lima

Especialista legal II Vacantes: 1 Requisito: Título universitario en Derecho Sueldo: S/8.364 Lugar de trabajo: Lima

Asesoría legal especializada en patrimonio cultural de la nación Vacantes: 1 Requisito: Título universitario en Derecho con colegiatura y habilitación vigente Sueldo: S/8.364 Lugar de trabajo: Lima

Coordinador/a II para Subdirección Vacantes: 1 Requisito: Título universitario en Arquitectura, Arqueología o Derecho Sueldo: S/5.364 Lugar de trabajo: Arequipa

Especialista en conservación de bienes muebles e inmuebles Vacantes: 1 Requisito: Título en Arqueología, Arquitectura o carreras afines Sueldo: S/4.864 Lugar de trabajo: Tumbes

Arqueólogo/a Vacantes: 1 Requisito: Título universitario en Arqueología con colegiatura vigente Sueldo: S/3.864 Lugar de trabajo: San Martín



Puestos para bachilleres universitarios

También se han habilitado vacantes dirigidas a profesionales que aún no cuentan con título, pero sí con grado académico de bachiller.

Analista de información social de pueblos indígenas II Vacantes: 1 Requisito: Bachiller en Antropología, Economía, Sociología o Ciencia Política Sueldo: S/5.364 Lugar de trabajo: Lima

Analista geográfico III Vacantes: 1 Requisito: Bachiller en Ingeniería Geográfica, Geografía y Medio Ambiente o Ingeniería Forestal Sueldo: S/4.364 Lugar de trabajo: Lima

Analista en reconocimiento II Vacantes: 1 Requisito: Bachiller en Ciencias de la Comunicación, Psicología, Historia, Gestión Cultural, Antropología o Sociología Sueldo: S/3.864 Lugar de trabajo: Lima

Analista III de investigación del Proyecto Mateo Salado Vacantes: 1 Requisito: Bachiller en Arqueología Sueldo: S/4.864 Lugar de trabajo: Lima



Puestos para técnicos y egresados

La convocatoria también contempla oportunidades para técnicos y egresados universitarios, especialmente en áreas administrativas.

Secretaria/o Vacantes: 2 Requisito: Técnico en Secretariado o Administración Sueldo: entre S/4.264 y S/1.964 Lugar de trabajo: Lima

Asistente en gestión administrativa Vacantes: 1 Requisito: Egresado técnico en Administración, Negocios o Contabilidad, o egresado universitario en Administración o Contabilidad Sueldo: S/3.364 Lugar de trabajo: Callao

Asistente administrativo Vacantes: 1 Requisito: Egresado técnico o universitario en Administración, Contabilidad o Economía Sueldo: S/2.964 Lugar de trabajo: Lima



¿Cómo postular a la convocatoria del Ministerio de Cultura?

Las personas interesadas en participar en este proceso de selección deben revisar detenidamente las bases de cada puesto, donde se detallan los requisitos específicos, experiencia laboral solicitada y la documentación que debe presentarse durante la inscripción.

Para postular, se recomienda seguir estos pasos:

Revisar las bases completas de la convocatoria correspondientes al puesto de interés. Verificar que se cumpla con el perfil profesional y los requisitos mínimos, incluyendo experiencia laboral, formación académica y certificaciones. Preparar la documentación solicitada, como currículum vitae, anexos y formatos exigidos por la entidad. Presentar la postulación dentro del plazo establecido, siguiendo el procedimiento indicado en las bases oficiales.

El plazo máximo para enviar las postulaciones es el 16 de marzo de 2026, por lo que los candidatos deben completar su inscripción antes de esa fecha para ser considerados dentro del proceso de evaluación.

Esta convocatoria representa una oportunidad laboral para profesionales de distintas áreas que buscan incorporarse al sector público y participar en proyectos vinculados a la protección, gestión y promoción del patrimonio cultural del Perú, una de las principales responsabilidades del Ministerio de Cultura.