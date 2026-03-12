Ministerio de Cultura lanza convocatoria de trabajo con sueldos de hasta S/13.764: hay 17 vacantes en Lima y regiones

El Ministerio de Cultura abrió una nueva convocatoria laboral CAS dirigida a profesionales universitarios, bachilleres, egresados y técnicos de diversas especialidades. En total, la entidad ofrece 17 puestos de trabajo disponibles en diferentes regiones del país, con remuneraciones que van desde S/1.964 hasta S/13.764 mensuales.
Las plazas están disponibles en Lima, Callao, Arequipa, Tumbes y San Martín, y abarcan perfiles vinculados a áreas como derecho, arqueología, administración, economía, sociología, comunicación, arquitectura, geografía, psicología, secretariado y gestión cultural, entre otras. La convocatoria estará abierta hasta el 16 de marzo de 2026, por lo que los interesados deben revisar las bases y requisitos específicos antes de presentar su postulación.
Las contrataciones se realizarán bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), una modalidad común en el sector público peruano que permite a las instituciones incorporar personal especializado para distintas áreas.
¿Qué vacantes ofrece el Ministerio de Cultura?
El proceso de selección incluye 17 plazas en distintas áreas profesionales. A continuación, se detallan algunos de los puestos más relevantes según el nivel de formación requerido.
Puestos para titulados universitarios
Entre las vacantes con mayor remuneración destacan cargos de alta responsabilidad dentro del ministerio.
- Jefe/a de la Unidad de Asesoría Jurídica
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Derecho, con colegiatura y habilitación vigente
- Sueldo: S/13.764
- Lugar de trabajo: Lima
- Coordinador/a de la Dirección de Certificaciones
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Arqueología con colegiatura vigente
- Sueldo: S/11.364
- Lugar de trabajo: Lima
- Especialista I en Presupuesto
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Economía, Ingeniería Económica, Contabilidad o Administración
- Sueldo: S/9.364
- Lugar de trabajo: Lima
- Especialista legal II
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Derecho
- Sueldo: S/8.364
- Lugar de trabajo: Lima
- Asesoría legal especializada en patrimonio cultural de la nación
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Derecho con colegiatura y habilitación vigente
- Sueldo: S/8.364
- Lugar de trabajo: Lima
- Coordinador/a II para Subdirección
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Arquitectura, Arqueología o Derecho
- Sueldo: S/5.364
- Lugar de trabajo: Arequipa
- Especialista en conservación de bienes muebles e inmuebles
- Vacantes: 1
- Requisito: Título en Arqueología, Arquitectura o carreras afines
- Sueldo: S/4.864
- Lugar de trabajo: Tumbes
- Arqueólogo/a
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Arqueología con colegiatura vigente
- Sueldo: S/3.864
- Lugar de trabajo: San Martín
Puestos para bachilleres universitarios
También se han habilitado vacantes dirigidas a profesionales que aún no cuentan con título, pero sí con grado académico de bachiller.
- Analista de información social de pueblos indígenas II
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller en Antropología, Economía, Sociología o Ciencia Política
- Sueldo: S/5.364
- Lugar de trabajo: Lima
- Analista geográfico III
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller en Ingeniería Geográfica, Geografía y Medio Ambiente o Ingeniería Forestal
- Sueldo: S/4.364
- Lugar de trabajo: Lima
- Analista en reconocimiento II
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller en Ciencias de la Comunicación, Psicología, Historia, Gestión Cultural, Antropología o Sociología
- Sueldo: S/3.864
- Lugar de trabajo: Lima
- Analista III de investigación del Proyecto Mateo Salado
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller en Arqueología
- Sueldo: S/4.864
- Lugar de trabajo: Lima
Puestos para técnicos y egresados
La convocatoria también contempla oportunidades para técnicos y egresados universitarios, especialmente en áreas administrativas.
- Secretaria/o
- Vacantes: 2
- Requisito: Técnico en Secretariado o Administración
- Sueldo: entre S/4.264 y S/1.964
- Lugar de trabajo: Lima
- Asistente en gestión administrativa
- Vacantes: 1
- Requisito: Egresado técnico en Administración, Negocios o Contabilidad, o egresado universitario en Administración o Contabilidad
- Sueldo: S/3.364
- Lugar de trabajo: Callao
- Asistente administrativo
- Vacantes: 1
- Requisito: Egresado técnico o universitario en Administración, Contabilidad o Economía
- Sueldo: S/2.964
- Lugar de trabajo: Lima
¿Cómo postular a la convocatoria del Ministerio de Cultura?
Las personas interesadas en participar en este proceso de selección deben revisar detenidamente las bases de cada puesto, donde se detallan los requisitos específicos, experiencia laboral solicitada y la documentación que debe presentarse durante la inscripción.
Para postular, se recomienda seguir estos pasos:
- Revisar las bases completas de la convocatoria correspondientes al puesto de interés.
- Verificar que se cumpla con el perfil profesional y los requisitos mínimos, incluyendo experiencia laboral, formación académica y certificaciones.
- Preparar la documentación solicitada, como currículum vitae, anexos y formatos exigidos por la entidad.
- Presentar la postulación dentro del plazo establecido, siguiendo el procedimiento indicado en las bases oficiales.
El plazo máximo para enviar las postulaciones es el 16 de marzo de 2026, por lo que los candidatos deben completar su inscripción antes de esa fecha para ser considerados dentro del proceso de evaluación.
Esta convocatoria representa una oportunidad laboral para profesionales de distintas áreas que buscan incorporarse al sector público y participar en proyectos vinculados a la protección, gestión y promoción del patrimonio cultural del Perú, una de las principales responsabilidades del Ministerio de Cultura.