Magaly Medina sorprendida con la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: “Me ha roto el corazón”

Tras 30 años de matrimonio y tres hijos en común, la actriz y el periodista anunciaron que han decidido tomar caminos separados, aunque seguirán unidos como familia.Captura: Magaly TV La Firme.

Katia Condos y Federico Salazar, considerados durante décadas como una de las parejas más sólidas y discretas del medio, confirmaron públicamente su separación tras 30 años de relación. El anuncio fue realizado a través de un comunicado que ambos compartieron en sus redes sociales, generando un fuerte impacto entre quienes seguían su historia como matrimonio.

La conductora Magaly Medina no dudó en abordar el tema durante su programa del 11 de marzo, donde expresó abiertamente su sorpresa y tristeza por el fin de esta relación que, para muchos, representaba un ejemplo de estabilidad en un ambiente donde las relaciones suelen ser efímeras.

“Porque finalmente tenemos contenido para el programa. Pero se trata del rompimiento de una pareja que era a todas luces uno de los, de las parejas más sólidas de nuestra farándula: Federico Salazar y la actriz Katia Condos”, comentó al iniciar el segmento.

Magaly Medina opina sobre la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: “Era una de las parejas más sólidas”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista recordó la trayectoria pública de ambos y el lugar que ocupan en la televisión peruana. En el caso de Federico Salazar, uno de los rostros más reconocidos del periodismo televisivo, su presencia diaria en los noticieros matutinos lo convirtió durante años en una figura familiar para millones de peruanos.

“Federico Salazar, un hombre con el que nos hemos despertado hace muchos años, todos los días, con el noticiero. Federico, eh, y Katia han publicado los dos en sus respectivas redes este comunicado que a mí me ha roto el corazón, porque yo soy una gran admiradora de Federico”, expresó Magaly Medina.

La conductora también se refirió a la carrera de Katia Condos, destacando su trayectoria artística y el respeto que ha construido dentro de la industria del entretenimiento. Para Medina, la actriz representa un perfil profesional que se ha mantenido alejado de los escándalos y enfocado en el trabajo.

Magaly Medina opina sobre la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: “Era una de las parejas más sólidas”. Captura: Magaly TV La Firme.

“A Katia, es una actriz de las más serias, es una actriz tan versátil”, comentó la presentadora, subrayando la imagen pública que la intérprete ha mantenido durante su carrera.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en torno a la relación de Katia Condos y Federico Salazar fue siempre la manera reservada con la que manejaron su vida personal. A diferencia de muchas parejas del espectáculo, ambos optaron por mantener su matrimonio lejos de polémicas mediáticas y escándalos.

“Además han llevado los dos su matrimonio siempre de una manera bastante discreta, pero además siempre han hablado el uno bien del otro, nunca han estado metidos en escándalos, han llevado un matrimonio feliz treinta años, tres hijos”, señaló Magaly Medina.

La periodista también reflexionó sobre lo poco común que resulta hoy en día encontrar relaciones tan duraderas dentro del ámbito televisivo y artístico. En ese sentido, comparó la historia de Katia Condos y Federico Salazar con otras parejas emblemáticas que han logrado mantenerse juntas pese al paso del tiempo.

“O sea, ¿quién en estos días en el mundo de la farándula dura tantos años? Salvo Rulito Pinasco y Sonia Oquendo, otra de las parejas que se han mantenido a pesar de los años, las tormentas y todo lo que han pasado en su vida”, comentó durante el programa.

Magaly Medina opina sobre la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: “Era una de las parejas más sólidas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para Magaly Medina, la separación resulta especialmente impactante porque durante décadas la relación entre el periodista y la actriz proyectó una imagen de estabilidad y compañerismo. Ambos desarrollaron carreras exitosas en televisión mientras construían una familia con tres hijos en común, lo que reforzaba la percepción de un matrimonio sólido.

“Pero Federico, que todos los días lo vemos cada vez más canoso en las mañanas, y Katia… Ahora, esto afecta porque es una de las parejas que tú dices: ‘Ay, me encantaría ser como ellos, tener un matrimonio así, que dure tantos años’”, reflexionó la conductora.

La presentadora también contextualizó la noticia dentro de la realidad actual de muchas relaciones, señalando que los vínculos sentimentales parecen cada vez más frágiles en comparación con décadas anteriores.

“En estas épocas que corren, que los matrimonios no duran nada, que las parejas se cambian como uno se cambia de peinado todos los días”, expresó.

Federico y Katia iniciaron su romance en 1996 y consolidaron una familia con tres hijos, siendo admirados por su complicidad y apoyo mutuo.

El comunicado publicado por Katia Condos y Federico Salazar fue breve pero contundente. En él, ambos explicaron que, tras tres décadas juntos, decidieron tomar caminos distintos, aunque manteniendo el respeto y el cariño que los ha unido durante tantos años.

Según explicó Magaly Medina, el mensaje difundido por la pareja señalaba lo siguiente: “Después de treinta años juntos han tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto, la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente el camino que continuaremos recorriendo como familia”.

En el texto también solicitaron comprensión y respeto durante esta etapa personal que atraviesan.

“Dice que están en un momento sensible para ellos y para sus hijos y piden que les den el espacio necesario para hacer este proceso con tranquilidad”, detalló la conductora.

Finalmente, la conductora señaló que, debido al perfil discreto de ambos, es probable que mantengan la misma línea de privacidad incluso en medio de este proceso.

“Seguramente ellos, que son tan ajenos a este mundo farandulero en lo que se refiere a escándalos o hablar de sus vidas particulares y privadas, pues seguramente no nos lo dirán”, concluyó.

Fruto de su unión nacieron sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa.