Mafer Portugal distanciada de Tommy Portugal y sorprende con emotiva confesión: “Solo tengo un mensaje y lo tengo en favoritos”

Mafer Portugal habla del vínculo con Tommy Portugal y sorprende con emotiva confesión. Captura: @maferportugalv.

La relación entre padres e hijos suele estar marcada por momentos de cercanía, aprendizaje y afecto, pero también por etapas complejas que dejan huellas emocionales profundas. En el caso de Mafer Portugal, hija del reconocido cantante de cumbia Tommy Portugal, esa historia familiar está atravesada por una distancia que, pese al paso del tiempo, aún no logra cerrarse del todo.

La joven artista decidió hablar con sinceridad sobre ese vínculo y compartió una confesión que conmovió a muchos, al revelar lo poco frecuentes que han sido las expresiones de cariño entre ambos. Durante una conversación en la que abordó distintos aspectos de su vida personal y profesional, Mafer recordó algunos de los momentos en los que la relación con su padre pareció mejorar, aunque estos episodios han sido escasos.

Para ella, esos instantes se quedaron grabados en la memoria porque representaban la posibilidad de tener el tipo de vínculo que siempre quiso construir con él. “Los pocos periodos en los que yo he estado bien con él, yo me he sentido feliz. Yo tengo un solo mensaje en mi vida de un ‘te quiero mucho’ de él y un solo mensaje de un ‘estoy orgulloso de ti’. Esos dos mensajes yo los tengo en favoritos, para que veas que yo no soy rencorosa si quiera”, relató la joven cantante, dejando ver la carga emocional que existe detrás de esas palabras.

Su testimonio dejó en evidencia que esos gestos, que para muchas personas pueden parecer cotidianos, para ella tienen un valor especial. La decisión de guardar esos mensajes en la sección de favoritos de su teléfono simboliza, según explicó, la importancia que tienen en su historia personal. Para Mafer Portugal, esas pocas palabras de cariño se convirtieron en un recuerdo significativo dentro de una relación que ha atravesado largos periodos de distanciamiento.

A pesar de lo ocurrido, la joven artista dejó claro que no desea mantener una postura de resentimiento hacia su padre. Por el contrario, sostuvo que con el paso de los años ha aprendido a mirar la situación desde otra perspectiva y a entender que no todo puede forzarse cuando se trata de vínculos familiares.

“Mi papá no es mala persona, realmente como amigo es muy chévere. Como cantante yo lo admiro, pero la relación que tengo con él ya no me gusta forzarla. El que quiere estar conmigo, va a estar y el que no, también”, expresó con franqueza.

Sus palabras reflejan una mezcla de respeto, admiración y resignación frente a una relación que, aunque existe, no ha logrado consolidarse de la forma que ella hubiera querido. En ese sentido, la cantante reconoce el talento y la trayectoria de Tommy Portugal en la música tropical, pero al mismo tiempo admite que el vínculo entre ambos no ha sido sencillo en el plano personal.

Sin embargo, lejos de cerrar la puerta a una posible reconciliación, Mafer Portugal aseguró que mantiene viva la esperanza de que en algún momento puedan reconstruir la relación. Para ella, el paso del tiempo y la madurez emocional podrían abrir una oportunidad para sanar las heridas que han marcado su historia familiar.

“El cariño que uno tiene por un papá nunca se va, yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos y en algún momento estoy segura de que él se va a dar cuenta de que no solo se han cometido errores de mi parte, porque cuando era más chibola no me controlaba y decía lo que pensaba, pero ahora ya me sé controlar”, afirmó.

En ese testimonio también reconoció que, en el pasado, su manera directa de expresar lo que sentía pudo haber influido en los conflictos que surgieron entre ambos. Según explicó, con el tiempo ha aprendido a manejar mejor sus emociones y a reflexionar antes de reaccionar, algo que considera parte del proceso de crecimiento personal que ha vivido.

Para Mafer Portugal, la historia con su padre no se reduce a un solo episodio o a una discusión puntual, sino a una serie de situaciones acumuladas que terminaron generando distancia. Desde su perspectiva, las responsabilidades en ese proceso no recaen únicamente en una de las partes.

“Yo siento que no había algo que perdonar, sino que hay cosas que él no ha hecho bien, pero en su momento se va a dar cuenta”, añadió, dejando claro que su expectativa no es reprochar, sino esperar que con el tiempo ambos puedan comprender mejor lo ocurrido.

Mafer Portugal quiere seguir en contacto con su hermana menor

En medio de esta situación familiar, la joven cantante también reveló una preocupación que ha sido especialmente importante para ella: mantener el vínculo con su hermana menor. Según explicó, durante los momentos en los que la relación con su padre atravesaba sus etapas más tensas, hizo una petición muy clara para evitar que ese conflicto afectara la relación con la niña.

“Me encantaría tener una relación con él. Es más, cuando nosotros no estábamos bien, yo le pedí: ‘por favor, con mi hermana no me alejes. Si contigo no he tenido una relación, a mí me gustaría que mi hermana crezca conociéndome’”, relató.

