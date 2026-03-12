GREA evalúan acciones administrativas contra colegios de Arequipa por mantener clases presenciales

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) realizó operativos para verificar el cumplimiento de clases virtuales en colegios privados y de convenio. Gob

La disposición que ordena el desarrollo de clases virtuales en colegios privados y de convenio en la región Arequipa abrió un nuevo frente de supervisión educativa. Autoridades regionales iniciaron operativos para verificar el cumplimiento de la medida en distintos distritos de la ciudad. La decisión responde a un escenario marcado por problemas en el transporte urbano, vías obstruidas y una crisis energética que afecta el normal funcionamiento de varios servicios.

En ese contexto, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa desplegó un equipo de inspección con participación de diferentes entidades públicas. El objetivo se centró en constatar si los centros educativos respetaban la orden que establece la modalidad remota durante dos días específicos. El operativo incluyó visitas a instituciones privadas y de convenio ubicadas en zonas con alta concentración escolar.

Supervisión en colegios de tres distritos

La medida establece clases remotas los días 12 y 13 de marzo debido a problemas de transporte y crisis energética.

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa informó que el operativo se desarrolló en instituciones educativas ubicadas en los distritos de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara. La inspección contó con participación del gerente regional de Educación, representantes de la UGEL Arequipa Norte, personal de la Defensoría del Pueblo y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Durante la jornada, las autoridades visitaron varios centros educativos privados y de convenio. Entre ellos figuran el colegio Lord Byron, Little College y otras instituciones ubicadas en los distritos mencionados.

Según la nota oficial, el equipo de supervisión verificó el desarrollo de las actividades académicas y revisó documentos relacionados con el funcionamiento de los centros educativos.

En algunas de las instituciones visitadas, los inspectores detectaron actividades presenciales pese a la disposición regional que ordena el uso de la modalidad virtual. La situación quedó consignada en las actas elaboradas por el personal encargado del operativo.

La Gerencia Regional de Educación explicó que las observaciones serán remitidas a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente para la evaluación de posibles medidas administrativas.

La nota de prensa indica que “en algunas de estas instituciones se evidenció el incumplimiento de la disposición emitida por la Gerencia Regional de Educación, al continuar desarrollando clases presenciales pese a las disposiciones establecidas”.

Las autoridades también señalaron que las decisiones adoptadas por algunos centros educativos pueden generar riesgos para los estudiantes en el contexto actual que enfrenta la región.

El documento precisa que “se dejó constancia de las observaciones correspondientes para que, a través de la UGEL Arequipa Norte, se inicien las acciones administrativas y sanciones en caso correspondan, debido a que estas decisiones ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes”.

Comunciado de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa

Operativo interinstitucional

El operativo de verificación incluyó la participación de varias entidades con competencias en educación, supervisión y seguridad. La presencia de la Policía Nacional permitió garantizar el acceso de los inspectores a los centros educativos visitados, mientras que la Defensoría del Pueblo acompañó el proceso de verificación.

Durante la inspección también se revisó la documentación de funcionamiento de las instituciones educativas. Las autoridades verificaron permisos y autorizaciones emitidas por la Gerencia Regional de Educación.

La revisión documental busca confirmar que los colegios operen dentro del marco normativo vigente y cuenten con las autorizaciones necesarias para brindar el servicio educativo.

Disposición regional por crisis energética y transporte

La medida busca proteger la seguridad y continuidad educativa de los estudiantes.

La medida que establece clases virtuales se encuentra detallada en el Comunicado N.º 08–2026 emitido por la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. El documento informa que los colegios privados y de convenio deben realizar sus actividades académicas de forma remota los días jueves 12 y viernes 13 de marzo.

El comunicado explica que la decisión responde a varios factores que afectan el desplazamiento y las condiciones de seguridad en la región.

El texto oficial señala que la disposición se adopta “ante la actual crisis energética que atraviesa la región, sumada a la suspensión del servicio de transporte urbano, las vías aún obstruidas y el anuncio del paro de transportistas”.

El documento indica que la disposición se establece “con el propósito de salvaguardar la integridad, salud y seguridad de los estudiantes, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio educativo”.

El comunicado también recuerda que cada institución educativa debe organizar las actividades remotas y asegurar su cumplimiento. Según el documento, “es responsabilidad de cada director y promotor de la institución educativa garantizar el cumplimiento de la presente disposición”.

La entidad regional informó que la medida se coordina con las UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur. En otras jurisdicciones de la región, la evaluación de medidas queda a cargo de los directores de las unidades de gestión educativa local, quienes deberán considerar la realidad de cada zona.