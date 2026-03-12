Extranjeros deben respetar plazos de permanencia para evitar sanciones, recuerda Migraciones

El personal especializado revisa documentación, verifica antecedentes y chequea alertas internacionales, incluyendo información de Interpol - Créditos: Migraciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones reiteró a la comunidad extranjera que reside en el país la necesidad de mantener su condición migratoria en regla y respetar los plazos de permanencia autorizados.

La entidad recordó que el cumplimiento de estas disposiciones es fundamental para evitar sanciones contempladas en la normativa vigente, que pueden ir desde multas administrativas hasta la expulsión del territorio nacional.

Para facilitar la consulta sobre el estatus migratorio, Migraciones ha puesto a disposición el enlace (LINK) operativo las 24 horas todos los días del año. A través de esta plataforma, los usuarios pueden revisar en cualquier momento la vigencia de su permiso de permanencia y tomar las acciones necesarias para regularizar su situación en caso de ser necesario.

En el contexto del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2025-2026, la Superintendencia intensificó los operativos de verificación migratoria en distintas regiones del país. Estas intervenciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas y fomentar una migración ordenada, segura y regular.

La plataforma digital de Migraciones permite consultar el estatus migratorio y regularizar trámites las 24 horas, todos los días del año - Créditos: Andina.

Durante los procedimientos, el personal especializado revisa la documentación de los extranjeros, verifica su situación ante el sistema migratorio nacional, y comprueba posibles antecedentes, requisitorias o alertas internacionales a través de Interpol.

Cuando se detectan infracciones a la legislación migratoria, Migraciones inicia el proceso sancionador. Las medidas aplicadas varían según la gravedad de la falta, desde la imposición de multas económicas hasta la salida obligatoria o expulsión del país. Cada caso es evaluado de manera individual, respetando el debido proceso y los derechos de los involucrados.

La entidad enfatizó la importancia de que los ciudadanos extranjeros se acerquen a las oficinas de Migraciones, ubicadas en todo el territorio nacional, o utilicen los canales digitales habilitados para realizar sus trámites y consultas. De esta manera, podrán regularizar su estatus y evitar complicaciones legales que afecten su residencia en el Perú.

El organismo exhortó a los ciudadanos extranjeros a informarse, cumplir con las disposiciones vigentes y colaborar activamente con las autoridades para fortalecer la seguridad y la legalidad en el país.

Migraciones recordó a los extranjeros la obligación de mantener su situación migratoria regular y respetar los plazos de permanencia otorgados - Créditos: Andina.

Expulsión de extranjeros

Entre enero y diciembre de 2025, el gobierno del Perú ejecutó más de 3.400 órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, según cifras difundidas por la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Las medidas respondieron principalmente a la detección de personas que incumplían la normativa vigente, así como a la identificación de individuos vinculados a actividades ilícitas o que representaban un riesgo para la seguridad pública.

Las acciones forman parte de una política de control migratorio orientada a garantizar el orden y la legalidad en el país. Migraciones precisó que, además de las expulsiones, se intensificaron los operativos de verificación en diversas regiones para supervisar la documentación y situación de extranjeros, con el objetivo de promover una migración regular, segura y respetuosa de la ley peruana.