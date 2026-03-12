Perú

Extranjeros deben respetar plazos de permanencia para evitar sanciones, recuerda Migraciones

El incumplimiento de la normativa puede derivar en sanciones que van desde multas hasta la expulsión del territorio nacional

Guardar
El personal especializado revisa documentación,
El personal especializado revisa documentación, verifica antecedentes y chequea alertas internacionales, incluyendo información de Interpol - Créditos: Migraciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones reiteró a la comunidad extranjera que reside en el país la necesidad de mantener su condición migratoria en regla y respetar los plazos de permanencia autorizados.

La entidad recordó que el cumplimiento de estas disposiciones es fundamental para evitar sanciones contempladas en la normativa vigente, que pueden ir desde multas administrativas hasta la expulsión del territorio nacional.

Para facilitar la consulta sobre el estatus migratorio, Migraciones ha puesto a disposición el enlace (LINK) operativo las 24 horas todos los días del año. A través de esta plataforma, los usuarios pueden revisar en cualquier momento la vigencia de su permiso de permanencia y tomar las acciones necesarias para regularizar su situación en caso de ser necesario.

En el contexto del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2025-2026, la Superintendencia intensificó los operativos de verificación migratoria en distintas regiones del país. Estas intervenciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas y fomentar una migración ordenada, segura y regular.

La plataforma digital de Migraciones
La plataforma digital de Migraciones permite consultar el estatus migratorio y regularizar trámites las 24 horas, todos los días del año - Créditos: Andina.

Durante los procedimientos, el personal especializado revisa la documentación de los extranjeros, verifica su situación ante el sistema migratorio nacional, y comprueba posibles antecedentes, requisitorias o alertas internacionales a través de Interpol.

Cuando se detectan infracciones a la legislación migratoria, Migraciones inicia el proceso sancionador. Las medidas aplicadas varían según la gravedad de la falta, desde la imposición de multas económicas hasta la salida obligatoria o expulsión del país. Cada caso es evaluado de manera individual, respetando el debido proceso y los derechos de los involucrados.

La entidad enfatizó la importancia de que los ciudadanos extranjeros se acerquen a las oficinas de Migraciones, ubicadas en todo el territorio nacional, o utilicen los canales digitales habilitados para realizar sus trámites y consultas. De esta manera, podrán regularizar su estatus y evitar complicaciones legales que afecten su residencia en el Perú.

El organismo exhortó a los ciudadanos extranjeros a informarse, cumplir con las disposiciones vigentes y colaborar activamente con las autoridades para fortalecer la seguridad y la legalidad en el país.

Migraciones recordó a los extranjeros
Migraciones recordó a los extranjeros la obligación de mantener su situación migratoria regular y respetar los plazos de permanencia otorgados - Créditos: Andina.

Expulsión de extranjeros

Entre enero y diciembre de 2025, el gobierno del Perú ejecutó más de 3.400 órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, según cifras difundidas por la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Las medidas respondieron principalmente a la detección de personas que incumplían la normativa vigente, así como a la identificación de individuos vinculados a actividades ilícitas o que representaban un riesgo para la seguridad pública.

Las acciones forman parte de una política de control migratorio orientada a garantizar el orden y la legalidad en el país. Migraciones precisó que, además de las expulsiones, se intensificaron los operativos de verificación en diversas regiones para supervisar la documentación y situación de extranjeros, con el objetivo de promover una migración regular, segura y respetuosa de la ley peruana.

Temas Relacionados

Migracionesextranjerossituación migratoriaperu-noticias

Más Noticias

Primer buque de GLP importado llegaría entre el 16 y 18 de marzo, pero grifos seguirán sin abastecimiento hasta entonces

La falta de combustible se refleja en numerosos grifos de la capital, donde los conductores no encuentran GLP para sus vehículos

Primer buque de GLP importado

Rosángela Espinoza celebra la compra de su segundo departamento frente al mar: “Todo esfuerzo tiene su recompensa”

La modelo celebró la compra de su segunda propiedad en redes sociales, compartió imágenes de su nueva vivienda y recibió mensajes de apoyo de amigos y colegas del espectáculo

Rosángela Espinoza celebra la compra

Universitario en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales de los ‘cremas’ en la fase de grupos del torneo

El equipo dirigido por Javier Rabanal evitará a los rivales más exigentes del bombo 2 y podría compartir grupo con Sporting Cristal

Universitario en la Copa Libertadores

Directiva de San Martín denunció “manipulaciones” en Liga Peruana de Vóley y recordó su reclamo rechazado contra Universitario en 2025

Yudy Balcázar se refirió a la decisión final de la Federación Peruana de Vóley, que favoreció a Circolo Sportivo Italiano. Además, señaló que la protesta presentada contra la ‘U’ por la presencia de cuatro extranjeras en cancha fue desestimada en su momento

Directiva de San Martín denunció

Cecilia Tait criticó a voleibolistas por su estado físico y no querer jugar por Perú: “No ganaron nada. No pueden tener 80 kilos”

La ‘Zurda de Oro’ se pronunció con firmeza sobre la situación de las deportistas nacionales. Además, envió una indirecta a una dirigente de un club tras la conclusión de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Cecilia Tait criticó a voleibolistas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zamir Villaverde amenaza con divulgar

Zamir Villaverde amenaza con divulgar pruebas si Wolfgang Grozo no explica su visita: “Le doy hasta el domingo”

ANC del Ministerio Público impone suspensión por 10 meses a José Domingo Pérez

Voto de confianza al Gabinete Miralles: Algunos bloques anticipan rechazo y exigen renuncia de la premier

Juan Carlos Velasco, nuevo titular del Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

ENTRETENIMIENTO

Rosángela Espinoza celebra la compra

Rosángela Espinoza celebra la compra de su segundo departamento frente al mar: “Todo esfuerzo tiene su recompensa”

Así fue la intensa historia de amor y desafíos entre Federico Salazar y Katia Condos: de la complicidad al adiós

Bruno Cavassa cuenta detalles de su relación con Gisela Valcárcel y cómo afrontaron la presión pública

Federico Salazar: ¿Cuántos hijos tiene el periodista y quiénes son sus madres?

Mario Hart responde a rumores sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira: “No todo es color de rosa”

DEPORTES

Universitario en la Copa Libertadores

Universitario en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales de los ‘cremas’ en la fase de grupos del torneo

Directiva de San Martín denunció “manipulaciones” en Liga Peruana de Vóley y recordó su reclamo rechazado contra Universitario en 2025

Cecilia Tait criticó a voleibolistas por su estado físico y no querer jugar por Perú: “No ganaron nada. No pueden tener 80 kilos”

Eddie Fleischman le envió firme mensaje a Joel Raffo tras clasificación de Sporting Cristal: “Felipe Vizeu es una nulidad”

Guillermo Viscarra se aparta de Alianza Lima: recibe el llamado de Bolivia para disputar el repechaje del Mundial 2026