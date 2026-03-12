El dorado como símbolo de esperanza y acción: la urgencia del diagnóstico oportuno en el cáncer infantil

Los tratamientos actuales contra la leucemia infantil siguen siendo demasiado tóxicos (AdobeStock)

El Día Internacional del Cáncer Infantil nos invita a mirar de frente una realidad que, como médicos, vemos con frecuencia: en cáncer pediátrico, el tiempo marca una diferencia determinante. No se trata solo de estadísticas, sino de oportunidades que pueden ampliarse o reducirse según la rapidez con la que actuemos.

En el país se detectan entre 1.800 y 2.000 nuevos casos de cáncer infantil cada año y cerca de 400 niños fallecen, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud. Detrás de estos números hay historias, familias y decisiones que muchas veces estuvieron condicionadas por un diagnóstico que llegó tarde.

La detección temprana permite ofrecer tratamientos menos intensos, menos complejos y con menores complicaciones a largo plazo. También implica mayores opciones terapéuticas y mejores posibilidades de recuperación. Cuando el diagnóstico se retrasa, el panorama cambia: las terapias suelen ser más agresivas, el impacto físico es mayor y las probabilidades de curación disminuyen.

Uno de los principales retos es que los signos iniciales del cáncer infantil pueden confundirse con enfermedades comunes en la infancia. Fiebre persistente, palidez, dolor óseo recurrente, moretones sin causa clara o cansancio prolongado pueden parecer cuadros habituales. Sin embargo, cuando estos síntomas se vuelven más intensos, más frecuentes o comienzan a asociarse entre sí, es fundamental ampliar la evaluación. Escuchar al niño y observar los cambios que se salen de lo cotidiano puede marcar la diferencia.

Persisten brechas importantes en los primeros niveles de atención. La falta de capacitación específica en cáncer infantil dificulta la sospecha temprana, lo que favorece que algunos pacientes lleguen a centros especializados con enfermedad avanzada. Reforzar la formación en atención primaria no es un detalle técnico; es una necesidad concreta para mejorar el pronóstico.

Pero el diagnóstico oportuno no depende únicamente del especialista. Padres, cuidadores y docentes cumplen un rol esencial. Son quienes primero notan que “algo no es como antes”. Por eso, la educación sobre signos de alerta debe extenderse a todos los espacios donde el niño crece y se desarrolla. No se trata de generar alarma, sino de promover una vigilancia responsable ante síntomas persistentes o inusuales.

El dorado simboliza la fortaleza de los niños que enfrentan esta enfermedad. Como sociedad, ese símbolo también debería representar nuestro compromiso con la detección temprana. Mejorar la capacitación médica, fortalecer el primer nivel de atención y promover una cultura de consulta oportuna son pasos concretos que pueden ampliar las oportunidades de curación.

En oncología pediátrica, cada diagnóstico a tiempo es una posibilidad real de ofrecer un tratamiento menos agresivo y un futuro con más opciones. Esa es la diferencia que debemos buscar.