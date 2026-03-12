Dejan libres a policías denunciados por violación en Tacna: “Han sido tapados por sus colegas; el fiscal prefirió irse a almorzar”

Familiares de la víctima denunciaron encubrimiento por parte de la Policía Nacional tras la liberación de los agentes implicados en el caso de violencia sexual

La madre y la hermana de una joven que denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de dos policías en Tacna cuestionaron la liberación de los acusados y mencionaron la existencia de un “espíritu de cuerpo” dentro de la institución policial, la cual aún no se ha pronunciado sobre el caso.

“Han sido tapados por sus propios colegas”, expresó una de las familiares a la Radio Uno y añadió que, durante las diligencias, no asistió ningún representante del Ministerio Público.

Los suboficiales de tercera Amaray Choquenaira Mireles y Jhosel Jefferson Parque Mamani, integrantes de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional (PNP), quedaron detenidos de manera preliminar por 48 horas este martes en las inmediaciones de la vivienda señalada por la denunciante como el lugar donde ocurrió el abuso.

La emisora local reportó que la diligencia, a cargo de personal policial y peritos de criminalística, finalizó con el traslado de los agentes a la comisaría y que, después, serían conducidos al Puesto de Auxilio Rápido Mariano Santos Mateo, donde opera el Área de Investigación de Secuestros y Delitos contra la Libertad Sexual de la PNP para continuar con el proceso investigativo.

El mismo despacho radial indicó que, pese a la gravedad del caso, las primeras diligencias en la escena se realizaron sin la presencia del fiscal asignado, Jesús del Carpio.

“Ahora mismo mi hermana no se siente bien, tiene dolores corporales, lesiones en la nariz y cabeza, y también dolor en sus partes íntimas”, afirmó la pariente de la víctima, quien además consideró inadecuada la intervención policial.

“Eso también ha habido una mala intervención por parte de los policías. Han sido tapados por sus propios colegas. Mi hermana también empezó a decir: ‘A ellos los van a tapar, ellos lo conocen’. Y le empezaron a callar en ese momento. ‘Señorita, no hable. Usted está en un estado que no tiene por qué estar difamando o hablando de esta manera, dando una versión que no es’. Me siento muy indignada. No nos han escuchado los efectivos policiales”, señaló.

Agregó que el magistrado no estuvo presente durante las diligencias y que intentó ubicarlo en su despacho, pero le informaron que había “salido a almorzar” y que desconocían cuándo volvería. “Fui y me dijeron que no se encontraba, que había salido a almorzar, que no sabían a qué hora iba a regresar. Me dijeron que se encontraba el asistente del fiscal, que subí al segundo piso, fui al despacho también, toqué y no había nadie”, relató.

La madre de la joven exigió justicia y criticó el trato recibido en la comisaría. “Estaban en comisaría, sentados normal, no con marrocas. (...) ‘¿A cuántas señoritas va a pasar eso? Esos policías a su gusto nomás se manejan. No debe ser así”, manifestó.

La Unidad de Salvataje, fundada en 1940, funciona como grupo especializado en la protección de vidas en el mar, ríos, lagos y piscinas públicas.