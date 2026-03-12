Perú

Dejan libres a policías denunciados por violación en Tacna: “Han sido tapados por sus colegas; el fiscal prefirió irse a almorzar”

Familiares de la joven denunciante cuestionaron la actuación de la PNP y la ausencia del Ministerio Público durante las primeras diligencias del caso

Guardar
Familiares de la víctima denunciaron
Familiares de la víctima denunciaron encubrimiento por parte de la Policía Nacional tras la liberación de los agentes implicados en el caso de violencia sexual

La madre y la hermana de una joven que denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de dos policías en Tacna cuestionaron la liberación de los acusados y mencionaron la existencia de un “espíritu de cuerpo” dentro de la institución policial, la cual aún no se ha pronunciado sobre el caso.

“Han sido tapados por sus propios colegas”, expresó una de las familiares a la Radio Uno y añadió que, durante las diligencias, no asistió ningún representante del Ministerio Público.

Los suboficiales de tercera Amaray Choquenaira Mireles y Jhosel Jefferson Parque Mamani, integrantes de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional (PNP), quedaron detenidos de manera preliminar por 48 horas este martes en las inmediaciones de la vivienda señalada por la denunciante como el lugar donde ocurrió el abuso.

La emisora local reportó que la diligencia, a cargo de personal policial y peritos de criminalística, finalizó con el traslado de los agentes a la comisaría y que, después, serían conducidos al Puesto de Auxilio Rápido Mariano Santos Mateo, donde opera el Área de Investigación de Secuestros y Delitos contra la Libertad Sexual de la PNP para continuar con el proceso investigativo.

Los suboficiales Amaray Choquenaira Mireles
Los suboficiales Amaray Choquenaira Mireles y Jhosel Jefferson Parque Mamani fueron detenidos preliminarmente, pero la investigación avanzó sin la presencia del fiscal asignado

El mismo despacho radial indicó que, pese a la gravedad del caso, las primeras diligencias en la escena se realizaron sin la presencia del fiscal asignado, Jesús del Carpio.

“Ahora mismo mi hermana no se siente bien, tiene dolores corporales, lesiones en la nariz y cabeza, y también dolor en sus partes íntimas”, afirmó la pariente de la víctima, quien además consideró inadecuada la intervención policial.

“Eso también ha habido una mala intervención por parte de los policías. Han sido tapados por sus propios colegas. Mi hermana también empezó a decir: ‘A ellos los van a tapar, ellos lo conocen’. Y le empezaron a callar en ese momento. ‘Señorita, no hable. Usted está en un estado que no tiene por qué estar difamando o hablando de esta manera, dando una versión que no es’. Me siento muy indignada. No nos han escuchado los efectivos policiales”, señaló.

Agregó que el magistrado no estuvo presente durante las diligencias y que intentó ubicarlo en su despacho, pero le informaron que había “salido a almorzar” y que desconocían cuándo volvería. “Fui y me dijeron que no se encontraba, que había salido a almorzar, que no sabían a qué hora iba a regresar. Me dijeron que se encontraba el asistente del fiscal, que subí al segundo piso, fui al despacho también, toqué y no había nadie”, relató.

La hermana de la joven
La hermana de la joven señaló que la intervención policial fue inadecuada y que no se brindó atención adecuada a la víctima durante las diligencias

La madre de la joven exigió justicia y criticó el trato recibido en la comisaría. “Estaban en comisaría, sentados normal, no con marrocas. (...) ‘¿A cuántas señoritas va a pasar eso? Esos policías a su gusto nomás se manejan. No debe ser así”, manifestó.

La Unidad de Salvataje, fundada en 1940, funciona como grupo especializado en la protección de vidas en el mar, ríos, lagos y piscinas públicas.

Temas Relacionados

Tacnaviolencia sexualperu-noticias

Más Noticias

Precios del balón de gas: Piden responsabilidad en la comercialización ante la crisis del GNV y GLP

Exhortan a su red de distribuidores a mantener prácticas comerciales responsables, mientras asociaciones de consumidores advierten sobre la importancia de la confiabilidad y la transparencia en el abastecimiento de gas a nivel nacional

Precios del balón de gas:

Año escolar Perú 2026: conoce qué vacunas deben figurar en el carné de tus hijos antes de volver a las aulas

El regreso de millones de estudiantes a espacios cerrados incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias y virales. Autoridades recomiendan revisar dosis pendientes y completar refuerzos antes del inicio de clases

Año escolar Perú 2026: conoce

Mario Hart no desmiente separación con Korina Rivadeneira: “Es un tema privado”

El piloto aclaró los rumores y reconoció que existen altibajos en el matrimonio y defendió su derecho a mantener la privacidad familiar.

Mario Hart no desmiente separación

Alessia Rovegno presume su felicidad junto a Álvaro Villacorta y apuesta por el perfil bajo: “Muy contenta y feliz”

La exMiss Perú irradia alegría en su nueva etapa sentimental con el empresario, dejando claro que su prioridad es la tranquilidad, el respeto y mantener su vida amorosa lejos del foco mediático

Alessia Rovegno presume su felicidad

Rescate heroico en Juanjuí: Pobladores salvan a más de 30 pasajeros tras caída de bus a una quebrada

La unidad interprovincial que cubría la ruta Pucallpa–Juanjuí se despistó cerca del puente Shitari, provocando pánico entre más de 50 ocupantes. Vecinos del caserío El Triunfo improvisaron escaleras para evacuar a los heridos mientras llegaban ambulancias

Rescate heroico en Juanjuí: Pobladores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan Carlos Velasco, nuevo titular

Juan Carlos Velasco, nuevo titular del Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

Keiko Fujimori plantea que corredor humanitario para venezolanos desde Perú depende del resultado electoral en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Rossy War presenta a Andrea

Rossy War presenta a Andrea Martínez como su sucesora en la música: “La techno cumbia sigue viva y en buenas manos”

Mario Hart no desmiente separación con Korina Rivadeneira: “Es un tema privado”

Alessia Rovegno presume su felicidad junto a Álvaro Villacorta y apuesta por el perfil bajo: “Muy contenta y feliz”

Así fue la intensa historia de amor y desafíos entre Federico Salazar y Katia Condos: de la complicidad al adiós

‘Mistura’ en EE.UU. y Reino Unido: productor Iván Orlic refuerza la presencia del cine peruano en mercados internacionales

DEPORTES

Día Internacional de los Tuiteros:

Día Internacional de los Tuiteros: desde cuándo y por qué se celebra esta fecha y su impacto global

La contundente respuesta de Manuel Barreto sobre si será el nuevo asistente técnico de Mano Menezes en la selección peruana

Gonzalo Bueno, entre los ocho mejores del Challenger de Santiago: rival definido por el pase a semifinales

Wilder Cartagena se quedó sin técnico en Orlando City: Óscar Pareja perdió tres partidos consecutivos y fue destituido

Sporting Cristal recibirá millonaria cifra por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026