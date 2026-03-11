Perú

Qué se celebra el 11 de marzo en el Perú: huellas profundas a través de la historia, la cultura y la memoria colectiva

El aniversario del 11 de marzo condensa episodios de rebelión, innovación artística y figuras emblemáticas, cuyas trayectorias configuran capas esenciales en la identidad histórica y cultural del país

La fecha recuerda sucesos que
La fecha recuerda sucesos que van desde batallas cruciales, como la de Umachiri, hasta el natalicio de figuras influyentes en la cultura, la música y la política nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 11 de marzo recuerda diversos acontecimientos y figuras vinculadas a la historia, la cultura y el entretenimiento en el Perú. En 1815 se libró la Batalla de Umachiri, enfrentamiento que puso fin a la rebelión encabezada por Mateo Pumacahua contra el dominio español y que terminó con la derrota de las fuerzas insurgentes.

La fecha también marca el nacimiento del compositor criollo Fernando Soria Iribarren en 1861 y de la cantante de cumbia Edita Guerrero en 1983. Asimismo, nació en 1949 Pilar Nores, quien sería primera dama del Perú.

El día también recuerda la muerte del torero Rafael Santa Cruz en 1991 y del animador infantil Tío Johnny en 1997.

11 de marzo de 1815 – fin de la rebelión de Mateo Pumacahua con la Batalla de Umachiri<b> </b>

Las fuerzas patriotas lideradas por
Las fuerzas patriotas lideradas por Mateo Pumacahua fueron derrotadas el 11 de marzo de 1815 en la Batalla de Umachiri. (Bicentenario)

El 11 de marzo de 1815 se libró la Batalla de Umachiri, enfrentamiento decisivo entre las fuerzas patriotas lideradas por Mateo Pumacahua y el ejército realista comandado por el brigadier Juan Ramírez.

El combate tuvo lugar en la actual región de Puno y terminó con la derrota de los insurgentes, pese a que contaban con miles de combatientes. La batalla significó el final de la rebelión iniciada en el Cusco en 1814 contra el dominio español.

Tras el enfrentamiento, varios líderes fueron capturados o ejecutados, entre ellos el poeta Mariano Melgar, fusilado al día siguiente en el mismo campo de batalla.

11 de marzo de 1861 – Fernando Soria Iribarren nació y dejó huella en la música criolla y el cine peruano

Figura de la música criolla
Figura de la música criolla de inicios del siglo XX, Fernando Soria Iribarren nació el 11 de marzo de 1861 y destacó como compositor. (Facebook: Zacarías Medina)

Fernando Soria Iribarren nació el 11 de marzo de 1861 y se convirtió en una figura destacada de la música criolla peruana de inicios del siglo XX. Integró el grupo artístico “La Palizada”, conformado por jóvenes jaranistas reconocidos por su talento para cantar, componer y bailar.

Fue autor de diversos valses, polcas, marineras y festejos, entre ellos “Yo te enseñaré a sumar”, popularizado por Jesús Vásquez, y “Chinito chicharronero”.

Además de su faceta musical, también participó como actor en el cine peruano. Falleció el 2 de marzo de 1911, dejando un legado importante en la cultura criolla y artística del país.

11 de marzo de 1949 – nace Pilar Nores, fue primera dama del Perú en los dos gobiernos de Alan García

Pilar Nores nació el 11
Pilar Nores nació el 11 de marzo de 1949 y ejerció como primera dama del Perú durante los dos gobiernos de Alan García. (Andina)

Pilar Nores Bodereau nació el 11 de marzo de 1949 en Córdoba, Argentina. Economista de formación, se trasladó al Perú tras contraer matrimonio con Alan García, quien luego sería presidente de la República.

Ejerció como primera dama durante los dos mandatos de García, entre 1985-1990 y 2006-2011. Durante esos años impulsó diversas iniciativas sociales orientadas a la infancia, las familias y las comunidades vulnerables.

Fundó organizaciones y programas de apoyo social, como la Fundación por los Niños del Perú y el programa Sembrando, orientados a mejorar las condiciones de vida en zonas de pobreza.

11 de marzo de 1983 – Edita Guerrero nació y se convirtió en una de las voces emblemáticas de Corazón Serrano

La cantante Edita Guerrero, recordada
La cantante Edita Guerrero, recordada como una de las voces más representativas de Corazón Serrano, nació el 11 de marzo de 1983. (Facebook / Corazón Serrano)

Edita Guerrero Neira nació el 11 de marzo de 1983 en Ayabaca, Piura, y se convirtió en una de las figuras más representativas de la cumbia peruana. Fue fundadora y una de las principales vocalistas del grupo Corazón Serrano, formado junto a sus hermanos a inicios de la década de 1990.

Con su voz interpretó temas populares como “Alitas quebradas”, “Muriendo de amor” y “Te extraño”, que consolidaron el éxito de la agrupación en el país.

Su carrera se vio truncada cuando falleció el 1 de marzo de 2014 a los 30 años, dejando una profunda huella en la música tropical peruana.

11 de marzo de 1991 – Rafael Santa Cruz falleció y dejó una huella en la historia de la tauromaquia peruana

Rafael Santa Cruz fue uno
Rafael Santa Cruz fue uno de los toreros peruanos más reconocidos del siglo XX. (familiasantacruzgamarra.org)

Rafael Santa Cruz Gamarra nació el 3 de julio de 1928 en el distrito limeño de La Victoria y se convirtió en uno de los toreros peruanos más destacados del siglo XX.

Proveniente de una familia afroperuana vinculada al arte y la cultura, desarrolló una reconocida carrera en plazas de Perú, España y otros países de América y Europa.

Debutó en la Plaza de Acho en 1947 y ganó el Escapulario de Oro de la Feria del Señor de los Milagros en 1948. Tras retirarse del toreo en 1962, participó en actividades culturales y periodísticas. Falleció en Lima el 11 de marzo de 1991.

11 de marzo de 1997 – El Tío Johnny falleció y dejó un legado en la historia de la televisión infantil peruana

La televisión peruana perdió el
La televisión peruana perdió el 11 de marzo de 1997 al querido Tío Johnny, que marcó la infancia de muchos. (Facebook: Tío Johnny)

Juan Andrés Salim Facuse, conocido como Tío Johnny, fue un animador infantil y presentador de televisión peruano que marcó a varias generaciones de niños desde la década de 1960.

Su programa “Buenas tardes, Tío Johnny” se convirtió en uno de los espacios infantiles más populares de la televisión peruana, con juegos, títeres, concursos y series animadas. Antes de su fama televisiva trabajó en radio y luego incursionó como productor y conductor.

Su personaje, caracterizado por un traje a rayas y un sombrero, se volvió icónico. Falleció el 11 de marzo de 1997 en Lima a los 61 años a causa de cáncer pulmonar.

