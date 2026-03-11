Perú

Empresas de transporte ‘Los Chinos’ y ‘El Rápido’ incrementan hasta en S/1 precio de pasajes por crisis de combustible

El reajuste afecta trayectos largos y cortos, y algunas empresas mencionan la inseguridad como un factor adicional para modificar tarifas

Transportes ‘Los Chinos’ y ‘El Rápido’ suben pasajes hasta S/1 por alza de combustibles. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Las empresas de transporte público Etuchisa, conocida como ‘Los Chinos’ y El Rápido anunciaron un incremento en el precio de sus pasajes en Lima, que alcanza hasta S/1 en determinados recorridos. La medida fue comunicada entre el lunes 9 y el martes 10 de marzo de 2026, a través de avisos en sus unidades y publicaciones en redes sociales.

El ajuste se produce en el marco de la crisis energética y el aumento del costo de los combustibles. Según los comunicados, el incremento busca cubrir el encarecimiento de la gasolina y el diésel, afectado por el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), vinculado a la deflagración en ductos que transportan gas, así como por factores internacionales que presionan el precio del petróleo.

Suministro de gas natural vehicular se elevará a 80 millones de pies cúbicos diarios, informa Denisse Miralles. (Foto: Agencia Andina)

Medida temporal y justificación

Ambas compañías señalaron que el aumento en los pasajes será temporal, y que la decisión busca mantener la operación de sus rutas y garantizar un servicio seguro y eficiente para los usuarios. En sus comunicados, hicieron un llamado a la comprensión de los pasajeros ante la situación excepcional.

En el caso de Los Chinos, la empresa indicó que los ajustes se aplicarán en función del recorrido, afectando principalmente los trayectos más largos, con incrementos de hasta S/1, mientras que los recorridos cortos verán un alza de S/0,50. La compañía enfatizó su compromiso con la continuidad del servicio a pesar de las dificultades generadas por la crisis de combustibles.

Etuchisa (Los Chinos) y El Rápido ajustan precios de pasajes ante escasez de GNV. (Foto: FB)

Otras empresas también suben pasajes

El reajuste no es exclusivo de Los Chinos y El Rápido. Otras empresas, como Etuchisa, EVIFASA (Virgen de Fátima) y VIPUSA (Virgen de la Puerta), también anunciaron aumentos de S/0,50 en diferentes rutas que conectan distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Pachacámac, Ancón, Ventanilla y La Victoria.

Asimismo, ETUL4 S.A. informó que sus trayectos hacia distritos como Villa María del Triunfo, Ate, Lurín, Chorrillos y Ñaña se verán afectados por un incremento similar, mientras que Corporación Roma Internacional también comunicó ajustes tarifarios. En algunos casos, las compañías mencionaron que problemas de inseguridad influyen adicionalmente en la necesidad de reajustar precios.

‘Los Chinos’ y ‘El Rápido’ suben pasajes hasta S/1 por alza de combustibles. (Foto: FB/@El Rapido S.A.)

Repercusiones para los usuarios

Los incrementos comienzan a reflejarse de inmediato en los puntos de venta y en las unidades de transporte. Para muchos usuarios, el aumento representa un gasto adicional en su movilidad diaria, especialmente en rutas largas o de alta demanda. Las autoridades locales han instado a los operadores a mantener la información clara y actualizada sobre los cambios en tarifas y horarios para minimizar el impacto en la población.

El desabastecimiento de GNV y el aumento de los precios de los combustibles coinciden con un escenario de tensión en el suministro energético de la capital. Especialistas advierten que mientras no se normalice el flujo de gas y se estabilicen los costos internacionales del petróleo, los incrementos en los pasajes podrían mantenerse como una medida temporal pero recurrente.

El pasaje mínimo de S/1 no va más. Tal como la crisis de la pandemia acabó con 'la china' (S/0,50), la crisis del GNV podría acabar para siempre con la 'luca'. - Crédito Andina

GNV se regularizará el 15 de marzo

El Gobierno confirmó que el suministro de gas natural para Lima y Callao volverá a operar con normalidad el domingo 15 de marzo, una vez finalizadas las reparaciones en el gasoducto ubicado en Megantoni, Cusco. Tanto el presidente José María Balcázar como el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, explicaron que la reanudación completa del servicio responde a un plan de acción urgente implementado tras la emergencia que alteró el abastecimiento.

Durante este periodo, la disponibilidad de gas natural se redujo al 79% de su capacidad habitual, lo que llevó a priorizar el suministro en sectores críticos como el transporte público y los hospitales. El Ejecutivo, junto con la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), coordinó la provisión de combustibles alternativos y la logística necesaria para la reparación.

El presidente josé María Balcázar informó que la reparación del gasoducto progresa conforme al cronograma y que el suministro de gas en Lima y Callao estará completamente restablecido el domingo 15. | TV Perú

El titular del Minem precisó que el cronograma de recuperación avanza sin contratiempos: el jueves se inicia el llenado de los ductos, el viernes el gas alcanzará Melchorita y el sábado llegará a Lima, permitiendo la reapertura gradual de estaciones de servicio e industrias. El abastecimiento a los hogares estará completamente restablecido el domingo 15 de marzo, fecha en la que se espera la total normalización en Lima y Callao.

