Gas natural en grifos de Lima y Callao estará plenamente regularizado el domingo 15 de marzo, afirma el Gobierno

El presidente josé María Balcázar informó que la reparación del gasoducto progresa conforme al cronograma y que el suministro de gas en Lima y Callao estará completamente restablecido el domingo 15. | TV Perú

El presidente José María Balcázar afirmó que el domingo 15 de marzo el sistema de distribución de gas estará plenamente regularizado en Lima y Callao, tras un proceso de reparación acelerado como respuesta a la grave contingencia ocurrida en el gasoducto de Megantoni, en Cusco. La normalización del servicio fue anunciada durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El impacto de la emergencia obligó al gobierno a activar protocolos de racionamiento para administrar la reducción de la oferta de gas en el país. El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, precisó que la capacidad del sistema cayó al 79% respecto al flujo habitual de 780 millones de pies cúbicos diarios, lo que elevó el riesgo de cortes generalizados en servicios críticos como transporte público y hospitales.

Según Alfaro Lombardi, de no haberse implementado estas acciones, “Lima habría enfrentado un escenario crítico con más de 2,1 millones de hogares sin gas natural y paralización de industrias y servicios de salud”, añadió el titular del Minem en la misma conferencia. El funcionario advirtió que restablecer el suministro a esa escala habría demorado “entre cinco y seis meses”, debido a los protocolos de seguridad.

El comité de crisis, conformado tras el incidente y encabezado por el Ejecutivo, monitoreó inventarios de combustibles y gestionó la coordinación de acciones con la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). La estrategia permitió asegurar el suministro de gasolina premium hasta el jueves 19 de marzo, gasolina regular hasta el domingo 22 de marzo y diésel 2 hasta el sábado 21 de marzo. Para el gas licuado de petróleo (GLP), el sistema contaba con 414.000 barriles disponibles, con despachos diarios de 52.000 barriles, suficientes para cubrir la demanda nacional hasta el lunes 16 de marzo, según el reporte del ministro Alfaro Lombardi. Además, el ministro informó sobre la llegada prevista de un buque con más GLP el 12 de marzo y la reactivación de la producción por parte de Pluspetrol desde el viernes de esa semana.

Gas natural en grifos de Lima y Callao estará plenamente regularizado el domingo 15 de marzo. (Foto: Agencia Andina)

Gobierno detalla cronograma para el retorno del gas en grifos de Lima y Callao

El proceso de reparación del ducto dañado en el distrito de Megantoni, Cusco, avanzó conforme a lo previsto gracias a la movilización urgente de las tuberías necesarias y la realización de trabajos de soldadura en la zona de intervención. El ministro de Energía y Minas detalló que la empresa operadora ya tiene a su personal y equipos trabajando en las últimas etapas del proceso. Según el cronograma divulgado por Alfaro Lombardi, “el jueves se empezarán a llenar los ductos, el viernes se entregará el gas a Melchorita y el sábado llegará a Lima”, mientras que la distribución progresiva en estaciones de servicio y sectores industriales quedará habilitada el mismo sábado.

La normalización completa para los usuarios domiciliarios en Lima y Callao se prevé para el domingo 15. Durante los días previos, el Ejecutivo monitoreó la sobredemanda de GLP provocada por compras preventivas, situación que llevó a las autoridades a invocar a la población a evitar el sobreabastecimiento. “Muchos hogares han estado comprando dos o tres balones pensando que esta crisis se iba a alargar por semanas o meses. Invocamos a la población a no sobreabastecerse porque el servicio se normalizará en los próximos días”, indicó el ministro Alfaro Lombardi en El Peruano.

Mientras tanto, el comité de crisis, integrado por el sector público, organismos reguladores y la empresa TGP, sostenía sesiones diarias para asegurar la continuidad del abastecimiento en sectores esenciales y planificar el retorno paulatino al funcionamiento normal.

El directivo del Opecu sostuvo que el Indecopi debe intervenir para verificar que las bajas de precios de referencia internacional de los combustibles se trasladen de manera total en la venta al público en grifos y estaciones de servicios en el país.

Investigan causas de la avería en el gasoducto de Megantoni

La contingencia energética tuvo su origen en el punto KP 43 del gasoducto de Megantoni, Cusco, donde una avería cuya causa aún sigue bajo investigación—según declaró el presidente Balcázar—obligó a la intervención urgente del Ministerio Público y la policía, operando desde el primer día a pesar de dificultades climáticas. El Ejecutivo expresó que “esperamos que no sea dolosa y, como se ha señalado, que haya sido un accidente”, en referencia al proceso investigativo en marcha, cuya resolución condiciona eventuales acciones legales o técnicas futuras.

Gas de Camisea - gas natural - TGP

Frente a la emergencia, se constituyó de inmediato un comité de crisis, que permitió la toma de decisiones rápidas no solo para el racionamiento, sino también para la gestión expedita de recursos y reparaciones técnicas. El traslado de tuberías y la ejecución de soldaduras estuvieron en línea con el cronograma original, permitiendo reactivar progresivamente el sistema de transporte de gas. La empresa TGP previó culminar la instalación de las tuberías el viernes, habilitando la reapertura primero para vehículos y sectores industriales, y luego para usuarios domésticos, hasta restablecer el servicio completamente.

El gobierno destacó que el racionamiento y la supervisión permanente evitaron que la crisis se extendiera y causara daños estructurales al abastecimiento energético del país. “La comunicación con la prensa debe ser siempre fluida, porque respetamos el sistema democrático. La fiscalización periodística es clave. Frente a hechos de trascendencia como el caso del gas, el gobierno ha prestado atención especial mañana, tarde y noche para afrontar esta falla”, afirmó Balcázar-

A lo largo de la emergencia, la coordinación entre autoridades, empresas y organismos regulatorios fue determinante para asegurar que el restablecimiento del servicio se concrete en los plazos proyectados.