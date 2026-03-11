Crisis del gas: envasadoras estiman la fecha en que se normalizaría el abastecimiento

José María Balcázar señaló que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) tiene previsto concluir la instalación de las tuberías requeridas el viernes 13 de este mes. Foto: Precio de los Combustibles en Perú

El suministro de gas licuado de petróleo (GLP) en el país continúa enfrentando dificultades mientras avanzan los trabajos para reparar la infraestructura afectada en el sistema de transporte de gas. Desde el Ejecutivo se informó que existe un cronograma para culminar las obras, lo que permitiría iniciar la recuperación gradual del abastecimiento en los próximos días.

El presidente de la República, José María Balcázar, indicó que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) prevé terminar la instalación de las tuberías necesarias hacia el viernes 13 de este mes. Con ello se espera reactivar el flujo normal de gas hacia los terminales y reducir los problemas de suministro que afectan a las plantas envasadoras y a la cadena de distribución.

Sobredemanda y colas en terminales

El presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, Abel Camasca, explicó que la atención en el terminal de Pisco se ha reducido de manera significativa. Según señaló, antes la planta de Coperaba con siete islas de carga, mientras que actualmente solo funcionan dos.

Esta reducción ha provocado una fuerte concentración de cisternas en ese punto. “Ha habido una sobredemanda. Al no haber en los otros terminales, todas las cisternas se van a ir a Pisco. Entonces, de un promedio de 100 cisternas día que se pasa a 200 - 300 cisternas y las largas colas que hay en Pisco van a determinar que de todas maneras se racione”, dijo el martes en Canal N.

De acuerdo con Camasca, esta situación genera que las operaciones se distribuyan para extender las existencias disponibles. “Lo que están tratando de hacer es que alcance los 14 días, que digan “sí, estamos atendiendo”, pero la realidad es que la demanda es mayor porque se ha incrementado la necesidad", agregó.

Antes podían comprar una cisterna al día en el terminal de Pluspetrol, pero ahora deben esperar entre cuatro y cinco días para conseguir una. Foto: Pluspetrol

Impacto en las plantas envasadoras

Las dificultades logísticas también están afectando directamente a las plantas envasadoras del país. El gremio señaló que anteriormente podían adquirir una cisterna diaria en el terminal de Pluspetrol, pero ahora el tiempo de espera puede extenderse entre cuatro y cinco días.

Cuando el combustible debe trasladarse a regiones alejadas, como Puno o Tacna, ese retraso rompe el ciclo habitual de abastecimiento. Esto implica mayores costos operativos para las empresas, que deben cubrir periodos prolongados sin producción.

“Indudablemente, la planta envasadora va a cubrir, entre su estructura de costo, lo que les ha costado traer una cisterna con cuatro o cinco días de paralización. Y de ahí, en el gran mercado de distribución, que prácticamente el 80% es informal, indudablemente la especulación de precios se va a multiplicar”, precisó Camasca.

El representante del gremio indicó que las 120 plantas envasadoras del país atraviesan actualmente problemas de abastecimiento. Algunas operan solo cuando reciben una cisterna, tras lo cual vuelven a detener su producción hasta la llegada del siguiente suministro.

¿Cuándo podría normalizarse el suministro?

Durante el fin de semana se informó que los trabajos de reparación del ducto tenían un avance de 48%. Sin embargo, el restablecimiento del sistema no implicaría una normalización inmediata del mercado.

Actualmente, las 120 plantas envasadoras del país enfrentan dificultades para abastecerse. Foto: Desde Adentro

Camasca explicó que, una vez culminadas las obras, será necesario un periodo para reorganizar la logística de distribución. “Consideramos que en cinco días o una semana quedaría restablecido el tiempo de logística con la que se ha venido surtiendo las plantas”, sostuvo.

El dirigente también advirtió que si las reparaciones se prolongan, algunos terminales podrían quedarse sin existencias. En ese escenario, la operación en Pisco podría reducirse aún más para intentar extender el abastecimiento disponible.

“Ya de dos islas pasará a una para tratar de alargar más, pero eso es encubrir el problema, porque no se está abasteciendo la demanda normal, sino que se está alargando”, mencionó.