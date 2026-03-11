Joaquín Sabina despide a Alfredo Bryce Echenique con emotivos poemas inéditos tras su muerte: “Multiplica la ausencia del amigo”

El mundo literario peruano y latinoamericano lamenta la muerte de Alfredo Bryce Echenique, quien falleció el 10 de marzo de 2026 en Lima, a los 87 años. El autor de “Un mundo para Julius” deja una huella profunda en la literatura contemporánea, con una obra que abarca novelas, relatos, ensayos y memorias. Álvaro Vargas Llosa expresó su pesar en redes sociales, donde usuarios recordaron el impacto de sus libros.

La muerte del reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, confirmada la mañana de este martes 10 de marzo, generó una ola de reacciones en el mundo cultural y literario. Entre los mensajes más conmovedores destacó el del cantautor español Joaquín Sabina, quien decidió despedir a su amigo con un homenaje poco habitual incluso para alguien acostumbrado a las palabras: dos poemas inéditos dedicados al autor de ‘Un mundo para Julius’.

El músico, poeta y trovador español expresó su pesar por la partida del narrador peruano, con quien mantuvo una amistad cercana durante años marcada por conversaciones, encuentros y una profunda admiración mutua. Sabina, de 77 años, publicó los textos a través del diario El País, donde difundió los poemas titulados ‘Soneto con Alfredo en la memoria’ e 'In Memoriam’.

En ambos escritos, el intérprete de ‘19 días y 500 noches’ mezcla recuerdos personales con referencias literarias y culturales que evocan la vida y obra del escritor peruano. Según se recuerda, ambos artistas compartieron una relación muy estrecha, construida entre tertulias, bares y largas conversaciones sobre literatura y poesía.

Su amistad

El propio Sabina describió esa relación como una amistad nacida alrededor de la palabra y la reflexión sobre la vida. En su homenaje, el cantautor evoca esa complicidad con versos cargados de nostalgia y metáforas literarias que remiten tanto al universo narrativo de Bryce como a los espacios donde compartieron momentos inolvidables.

En el primer poema, “Soneto con Alfredo en la memoria”, Sabina deja ver el impacto emocional que le produjo la noticia del fallecimiento de su amigo. Sus versos evocan la ausencia del escritor con una mezcla de ironía, melancolía y referencias culturales propias de su estilo poético.

“El country club sin Bryce sin Alfredo, portandísimo pésimo conmigo multiplica la ausencia del amigo que ve tan doble como mis quevedos (…) Chabuco de los húmeros mal quedos que ponen a Vallejo por testigo del huayno, de las quenas, del obligo de mis amaneceres, de tus miedos”, se lee en uno de los fragmentos del poema compartido por el diario ‘El País’.

En esos versos, Sabina recurre a referencias literarias y culturales que dialogan con la identidad peruana y con el universo narrativo del escritor limeño. El cantautor menciona figuras como César Vallejo y alude a elementos musicales tradicionales como el huayno y las quenas, símbolos que remiten a la riqueza cultural del Perú y al contexto que inspiró gran parte de la obra de Bryce.

En el mismo texto, el músico también recuerda los momentos compartidos en Lima, ciudad que ambos recorrieron juntos en distintas etapas de su amistad. En un fragmento cargado de nostalgia, Sabina describe cómo la ausencia del escritor transforma incluso los lugares cotidianos que solían frecuentar.

“Le falta sal a Lima cuando bajo al bar y no me esperas en tu silla y el cielo es una mancha del carajo. Y el corazón en solfa bastardilla y dos pájaros tristes sin trabajo y un marco de Lepanto en cada orilla”, sostuvo el cantautor.

La referencia al ‘manco de Lepanto’ que aparece en los versos funciona como una metáfora literaria vinculada a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha y una de las figuras más influyentes de la literatura en lengua española. Con este guiño, Sabina sugiere una conexión simbólica entre Bryce Echenique y la tradición literaria que representan los grandes clásicos.

El segundo poema, titulado ‘In Memoriam’, continúa con ese tono evocador, aunque introduce también un lenguaje más lúdico y experimental. En este texto, Sabina recuerda algunos de los personajes y elementos narrativos presentes en las obras del escritor peruano, evidenciando su profundo conocimiento de la bibliografía de su amigo.

“Puntos y comas, verbena del idioma, buzón del aire, balas de goma, renglones con aroma a sillón Voltaire, luna de día, lágrimas de alegría sin telarañas, chabulerías, Inés del alma mía, Martín Romaña”, se lee en otro fragmento del homenaje.

La mención de Martín Romaña alude directamente a uno de los personajes más conocidos creados por Bryce Echenique en la novela ‘La vida exagerada de Martín Romaña’, obra publicada en 1981 que forma parte de una trilogía narrativa considerada fundamental dentro de su producción literaria.

Sabina también dedica algunos versos a otra de las novelas más recordadas del escritor peruano: ‘La amigdalitis de Tarzán’, publicada en 1999. En el poema, el músico juega con las palabras y hace referencia al título del libro con un tono afectuoso y humorístico.

“Pluma traviesa, amígdalas inglesas, pluma con peros, vino de mesa, tu Tarzán es mi César sin aguacero, tuya es mi casa, cholita satanaza tan pituquita, hielo que abraza, lagrimón que se casa con doña Anita”, expresó el artista.

El homenaje poético culmina con una evocación a los grandes clásicos de la literatura en español, situando simbólicamente a Bryce Echenique dentro de esa tradición literaria. En sus últimos versos, Sabina menciona a autores como Lope de Vega, Francisco de Quevedo y nuevamente al ‘manco de Lepanto’, reforzando la idea de que la obra del escritor peruano merece un lugar destacado en la historia de las letras hispanas.

“Habana loca, Cádiz en carnavales, barrio latino Lima que enroca los puntos cardinales de mi destino Lope, Quevedo y el manco de Lepanto no se me piquen curen de espanto con el canto de Alfredo Bryce Echenique”, concluyó el cantautor.

La despedida de Sabina llegó poco después de confirmarse el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, considerado una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea. El escritor murió a los 87 años, dejando una obra que ha sido leída y estudiada en distintas partes del mundo.

