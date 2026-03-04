Perú

Conflicto en Medio Oriente: qué hacer si un familiar peruano está en la zona de riesgo

El embajador Javier Martín Sánchez-Checa Salazar explicó que la Cancillería peruana mantiene contacto permanente con los connacionales en Irán, Israel y otros países de Medio Oriente. Recomendó a las familias comunicarse a través de los canales oficiales ante cualquier emergencia

Mientras la tensión aumenta en Medio Oriente, el embajador peruano en Israel ofreció detalles sobre la situación de los peruanos en Irán y en territorio israelí. La embajada mantiene protocolos de comunicación y resguardo para garantizar atención oportuna. Video: TV Perú/ Noticias matinal

El embajador del Perú en Israel, Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, detalló la situación de los connacionales en la zona del conflicto en Medio Oriente y explicó cuáles son los canales de comunicación habilitados para familiares que buscan información desde el Perú.

El funcionario recordó que Perú no cuenta con embajada en Irán. La jurisdicción recae en la sede diplomática peruana en Turquía, desde donde se realiza el seguimiento a los connacionales.

“La responsable de la jurisdicción de ese país recae en nuestra embajada en Turquía, que también tiene contacto con ellos”, precisó el embajador en entrevista con TV Perú.

Red consular peruana en Medio
Red consular peruana en Medio Oriente refuerza asistencia por conflicto entre Irán e Israel

Según informó, se trata de “un grupo relativamente manejable de 130 personas”. Todos están en contacto con la representación diplomática y coordinan acciones si la situación se agrava. “Hasta el momento ellos están en contacto y están coordinando para eventualmente, de ser el caso, poder prestar las atenciones o la ayuda, de acuerdo a las circunstancias”, señaló.

La Cancillería, añadió, ha activado una red regional con todas las embajadas peruanas en Medio Oriente y el Golfo. Los ciudadanos están monitoreados y empadronados para facilitar una respuesta rápida si la situación escala.

Embajada peruana refuerza monitoreo de
Embajada peruana refuerza monitoreo de connacionales en Irán tras ataques en Medio Oriente. Foto: captura TV Perú

¿Qué hacer si tengo un familiar en la zona de conflicto?

Si bien hasta el momento los ciudadanos peruanos en la zona de conflicto mantienen contacto permanente con las autoridades, el embajador hizo un llamado a quienes tienen un familiar en el área y se encuentran preocupados

“La idea es que si en el Perú alguien tiene un familiar, alguna preocupación de algún ser querido que se encuentre aquí o en alguno de los países del área, que no dude de inmediato en comunicarse con los teléfonos de emergencia y a través de las redes, para poder identificarlos, poder ubicarlos y poder darles las atenciones que necesitan”, indicó.

Conflicto en Medio Oriente: qué
Conflicto en Medio Oriente: qué hacer si un familiar peruano está en la zona de riesgo

Las embajadas y consulados del Perú en la región han difundido números telefónicos y correos electrónicos de emergencia para recibir consultas. El objetivo es centralizar la información, confirmar ubicaciones y activar asistencia consular si fuera necesario.

El diplomático subrayó que existe coordinación permanente entre las sedes peruanas en la región y el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que permite compartir información actualizada sobre la situación de los connacionales.

Peruanos en Israel: comunidad distribuida y bajo resguardo

En Israel, la comunidad peruana está distribuida en varias ciudades como Tel Aviv, Jerusalén, Beer Sheva y Ramle. El embajador explicó que se trata de un país pequeño —“para que tengan una idea, del tamaño de Ica”— y que los ataques pueden abarcar amplias zonas del territorio.

Sobre incidentes recientes, confirmó impactos directos en Jerusalén, Tel Aviv y Beer Sheva. En esta última ciudad, donde reside una comunidad peruana, “fueron afectadas las viviendas de dos familias peruanas por la onda expansiva. Pero afortunadamente ellos están bien y están recibiendo el apoyo del gobierno israelí”.

En cuanto a visitantes temporales, la embajada tiene registrados a diez peruanos —entre turistas y trabajadores eventuales— que esperan la reapertura del aeropuerto para salir del país. Además, se ha contactado a 23 trabajadores residentes, quienes “están a buen recaudo” y, por ahora, no han manifestado intención de abandonar Israel.

Sistema de defensa y refugios: infraestructura clave

El embajador destacó que Israel cuenta con un sistema de defensa avanzado. Cuando se producen lanzamientos, “cubren gran parte del país y luego las alarmas van discerniéndose a qué zonas específicas, que afortunadamente casi un noventa y nueve por ciento son interceptados”.

En materia de protección civil, explicó que la mayoría de viviendas dispone de “mamads”, es decir, refugios domésticos. También existen refugios públicos y en edificios, generalmente a pocas cuadras de cualquier punto urbano.

