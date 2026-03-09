Senamhi lanza convocatoria de trabajo marzo 2026: sueldos de hasta S/ 9.364 en Lima, Arequipa, Ica, Tacna y Loreto

Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó una nueva convocatoria laboral con 13 puestos de trabajo disponibles en distintas regiones del país. La oferta, publicada el 7 de marzo de 2026, está dirigida a postulantes con diferentes niveles educativos, desde secundaria completa hasta titulados universitarios, y ofrece remuneraciones que van desde S/ 1.389 hasta S/ 9.364 mensuales.

Las plazas se cubrirán bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y están distribuidas en Lima, Arequipa, Ica, Loreto y Tacna. Los perfiles requeridos incluyen especialistas, analistas, operadores, asistentes administrativos y otros cargos técnicos, lo que abre oportunidades tanto para profesionales como para personas con formación técnica o incluso solo secundaria completa. El plazo para postular vence el 11 de marzo de 2026, por lo que los interesados deben revisar con atención los requisitos de cada puesto.

¿Qué vacantes ofrece Senamhi en esta convocatoria?

Incremento de ríos en Ica, Arequipa y Moquegua amenaza cultivos e infraestructura vial. (Foto: Senamhi)

La institución busca profesionales y técnicos de diversas carreras vinculadas a la meteorología, ingeniería, administración, derecho, economía y otras áreas. A continuación, las principales plazas disponibles según nivel de formación:

Puestos para titulados universitarios

  • Especialista en formulación de proyectos de inversión y planeamiento estratégico
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 9.364
    • Carreras: Economía, Ingeniería Económica, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil o Arquitectura
    • Lugar: Lima
  • Especialista legal
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 8.364
    • Requisitos: Título en Derecho, colegiatura y habilitación vigente
    • Lugar: Lima
  • Especialista en predicción climática
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 7.864
    • Carreras: Ingeniería Meteorológica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geográfica o Geografía
    • Lugar: Lima
  • Especialista en formulación de proyectos de inversión e inversiones
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 7.864
    • Carreras: Economía, Ingeniería Económica, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil o Arquitectura
    • Lugar: Lima

Puestos para bachilleres universitarios

  • Analista de climatología
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 4.364
    • Carreras: Ingeniería Meteorológica o Ingeniería Ambiental
    • Lugar: Lima
  • Analista de recursos humanos
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 4.364
    • Carreras: Gestión de Recursos Humanos, Administración, Psicología o Relaciones Industriales
    • Lugar: Lima
  • Analista meteorológico
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 3.964
    • Carreras: Meteorología, Física o Meteorología y Gestión de Riesgos Climáticos
    • Lugar: Tacna

Puestos para técnicos o egresados

  • Asistente administrativo
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 2.364
    • Formación: Técnica básica completa en Secretariado, Asistencia de Gerencia o Asistencia Administrativa
    • Lugar: Lima
  • Auxiliar administrativo
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 2.564
    • Formación: Egresado técnico en Secretariado, Administración o Computación e Informática, o egresado universitario en Administración, Economía o Archivística y Gestión Documental
    • Lugar: Lima
  • Asistente agrometeorológico
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 3.164
    • Formación: Técnico superior en Agropecuaria o egresado universitario en Agronomía, Agrícola o Ambiental
    • Lugar: Ica

Puestos para secundaria completa

  • Operador de observaciones meteorológicas o hidrológicas – Estación San Lorenzo
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 1.389
    • Lugar: Loreto
  • Operador de observaciones meteorológicas o hidrológicas – Estación Patahuasi
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 1.389
    • Lugar: Arequipa

Otros puestos

  • Chofer
    • Vacantes: 1
    • Sueldo: S/ 2.250
    • Requisito: secundaria completa y licencia de conducir A-IIa vigente
    • Lugar: Tacna

En total, el proceso contempla 13 vacantes en diferentes especialidades, con salarios que varían según el nivel de responsabilidad y la formación requerida.

¿Cómo postular a la convocatoria de Senamhi?

Aplicación del Senamhi y Minam
Aplicación del Senamhi y Minam para conocer el clima y el tiempo a nivel nacional de manera inmediata.

Las personas interesadas en participar en este proceso de selección deben seguir estos pasos:

  1. Revisar las bases del puesto. Cada vacante cuenta con requisitos específicos, como experiencia laboral, formación académica y documentación obligatoria. Estos detalles se encuentran en las bases publicadas por la entidad.
  2. Verificar que cumples con el perfil. Antes de iniciar la postulación, es clave confirmar que se cumple con el nivel educativo, especialidad y otros requisitos exigidos.
  3. Preparar los documentos solicitados. Generalmente se requiere presentar CV documentado, declaraciones juradas y formatos establecidos por la entidad.
  4. Enviar la postulación dentro del plazo. El proceso estará abierto hasta el 11 de marzo de 2026, por lo que es importante completar la inscripción antes de esa fecha.
  5. Seguir las etapas del proceso. Los postulantes que cumplan los requisitos pasarán a evaluaciones que pueden incluir revisión curricular, entrevistas u otras pruebas establecidas en las bases.

El Senamhi es la entidad encargada de generar información meteorológica, hidrológica y climática en el Perú, por lo que estas convocatorias suelen atraer a profesionales de áreas científicas, técnicas y administrativas interesados en trabajar en el sector público.

Debido a que el plazo de inscripción es corto, se recomienda a los postulantes revisar cuanto antes los requisitos de cada puesto y preparar su documentación, especialmente en las vacantes con sueldos más altos, que superan los S/ 9.000 mensuales.

