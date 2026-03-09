Said Palao anuncia que vendió todos los departamentos de su proyecto inmobiliario: “Más feliz imposible”

Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y critica que Alejandra Baigorria salga a defenderlo. Video: Magaly TV La Firme

El integrante del reality ‘Esto es Guerra’, Said Palao, sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia que marca un momento importante en su faceta como empresario. A través de sus redes sociales, el modelo anunció que logró vender el 100% de los departamentos de su proyecto inmobiliario, un resultado que celebró con entusiasmo y que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

El también influencer decidió dar a conocer la noticia mediante una publicación en Instagram, plataforma donde suele compartir aspectos de su vida personal, su relación con Alejandra Baigorria y los avances de sus proyectos profesionales. Esta vez, la publicación estuvo centrada en el logro que alcanzó con su emprendimiento en el rubro de la construcción.

En la imagen compartida por el chico reality, se puede observar la fachada de un moderno edificio acompañado de un gran sello con la frase “Sold Out”, una expresión utilizada en el ámbito comercial para indicar que un producto o servicio ha sido vendido en su totalidad. La fotografía estaba acompañada por un mensaje breve, pero cargado de emoción.

Said Palao sorprende al revelar que su edificio quedó ‘Sold Out’: “Proyecto terminado y vendido 100%”. Captura: @saidpalao_fit.

Hizo ‘sold out’

“Más feliz, imposible, proyecto terminado y vendido 100%”, escribió el modelo en la descripción de la publicación, dejando en claro la satisfacción que siente tras alcanzar el objetivo que se había planteado desde el inicio del proyecto.

En el mismo mensaje, el integrante de “Esto es Guerra” también etiquetó a la inmobiliaria encargada de la construcción del edificio, reconociendo así el trabajo conjunto que permitió concretar la venta total de los departamentos. Con esta publicación, el influencer dejó ver que su actividad empresarial avanza con buenos resultados.

El anuncio generó rápidamente una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes lo felicitaron por el logro y destacaron su esfuerzo por desarrollarse en el sector inmobiliario, un rubro que el propio Said ha mencionado en varias ocasiones como una de sus principales apuestas profesionales.

Para muchos de sus fanáticos, esta noticia también representa una respuesta directa a las críticas que el modelo ha recibido en redes sociales durante los últimos años. En diversas ocasiones, algunos usuarios lo han calificado de “mantenido” por su esposa, Alejandra Baigorria, conocida empresaria y figura mediática.

Said Palao y su inmobiliaria

Recordemos que, el propio Said Palao ha asegurado anteriormente que es dueño de una empresa constructora llamada LS Group, iniciativa que, según sus declaraciones, fundó luego de tomar una decisión importante en su vida financiera.

El modelo explicó que, para iniciar este proyecto empresarial, decidió vender su automóvil y también desprenderse de las acciones que tenía en la empresa familiar, con el objetivo de reunir el capital necesario para crear su propia compañía dentro del sector inmobiliario.

No obstante, esta versión también fue cuestionada en su momento. Un reportaje emitido por el programa “Magaly TV: la firme” puso en duda la propiedad de la empresa, señalando que Said Palao no sería el dueño de la constructora LS Group, lo que generó debate en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

A pesar de esas controversias, el modelo continúa mostrando en sus plataformas digitales avances relacionados con sus proyectos empresariales. El reciente anuncio sobre la venta total de los departamentos parece ser, al menos para él, una confirmación de que sus esfuerzos dentro de este rubro están dando resultados.

