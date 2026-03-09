Rafael López Aliaga tras ser superado por Keiko Fujimori: “No crean a encuestas mentirosas, estamos primeros y lejos”

El líder de Renovación Popular declaró no reconocer los resultados de las encuestas que lo ubican en segundo lugar y acusó a las encuestadoras de manipular datos

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, declaró este domingo que no reconoce los resultados de las encuestas, horas antes de que Cuarto Poder informara que la dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lo superó y pasó al primer lugar en la intención de voto.

Durante un mitin en el Callao, el exalcalde de Lima señaló que “la ola celeste”, en alusión a los colores de su partido, “está barriendo” en todos los lugares que visita como parte de su campaña electoral.

“Yo sí trabajo, por si acaso. Me saco el ancho. Acabo de llegar de Oxapampa y el amor en todo el Perú es unánime. Estamos barriendo en todos lados, no le crean encuestas mentirosas. No pagamos nada a las encuestadoras. No les creo nada, ni lo que comen. Estamos primeros y lejos”, expresó al inicio de su discurso.

“Tenemos que demostrarle a todas esas encuestas la verdad. Y que no nos roben las elecciones como la vez pasada. Aquí tenemos un ejército enorme de personeros y tenemos gente con camiseta para estar en la mesa de votación temprano (...), pero que no nos vuelvan a robar”, añadió.

La última encuesta de Datum Internacional ubica a Keiko Fujimori en primer lugar con 10,7% y a López Aliaga con 10,0%, con una diferencia mínima entre ambos

López Aliaga solicitó proteger el voto y subrayó que estos comicios definirán “los próximos 50 años del Perú”, tras una crisis que derivó en ocho presidentes en los últimos diez años.

“Les pido controlen su voto, que no le roben su voto este 12 de abril, y para eso hay que ser personero, hay que ser personero. Si no les toca ser personero, miembro de mesa. Y si no son miembros de mesa, ofrecerse, vayan temprano. (...) Cuenten el voto sin robarle nada a nadie, pero que se respete el voto celeste en el Callao. Vamos a arrasar”, señaló.

“Soy el único que está haciendo campaña nacional y siento que la ola celeste está barriendo en todo el Perú. Les pido en estos treinta días que faltan, vayan casa por casa, vecino por vecino, y explíquenle cómo votar a la gente. (...) Perú no va a ser Venezuela, no va a ser Cuba, se acabó. El Perú recupera su dignidad, recupera su crecimiento, recupera su futuro”, añadió.

Movidas

Según la última encuesta de Datum Internacional, la heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene 10,7% de intención de voto, mientras que López Aliaga alcanza 10,0%.

Urpi Torrado, gerenta de Datum, atribuyó la pérdida de respaldo de López Aliaga a su postura frente a la destitución del exmandatario José Jerí y a la disminución de su apoyo en Lima, Callao y el sur del país

El tercer lugar se disputa entre Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 5,5%; César Acuña, de Alianza para el Progreso, con 5,2%; y Carlos Álvarez, de País para Todos, con 5,0%.

En las posiciones siguientes figuran Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, con 4,2%; Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 2,6%; Martín Vizcarra, de Perú Primero, con 2,3%; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1,9%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1,8%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, con 1,4%; y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,3%.

Otros candidatos suman 9,6%. El voto blanco, viciado o ninguno llega a 23,0%, mientras un 15,5% de los encuestados permanece indeciso.

Urpi Torrado, gerenta general de Datum, explicó al dominical que el respaldo a la destitución del exmandatario José Jerí y los enfrentamientos previos con sus rivales políticos han reducido las preferencias hacia el exalcalde, una tendencia que se acentúa tras la pérdida de respaldo en Lima y Callao, donde se concentra un tercio del electorado, así como en el sur del país.