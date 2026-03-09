¿Nivel inicial y kínder de instituciones particulares también tendrán clases virtuales este lunes? Esto dice el Gobierno

Premier Denisse Miralles confirmó fecha de inicio de clases para colegios públicos. | Punto Final

La reducción en el suministro de gas natural en Lima ha obligado al Gobierno a adoptar medidas temporales para evitar que el impacto se traslade al transporte, la generación eléctrica y otros servicios esenciales. En medio de este escenario, una de las dudas que más inquieta a miles de familias es si los niños de nivel inicial y kínder de colegios particulares también deberán tener clases virtuales en los próximos días.

Durante el programa dominical Punto Final, la presidenta del PCM, Denisse Mirelles explicó la gravedad de la situación energética que atraviesa la capital y por qué el Ejecutivo ha optado por implementar medidas destinadas a reducir el consumo de combustible en la ciudad.

Según detalló, el gas natural es uno de los pilares del funcionamiento de Lima, pues no solo se utiliza en la generación eléctrica, sino también en el transporte público, taxis y diversos sistemas vinculados incluso con el sector salud.

Gobierno busca ahorrar combustible ante baja producción de gas natural: clases virtuales y teletrabajo en evaluación. Latina/ Punto Final.

¿Qué dijo del Transporte público?

“Es casi el cuarenta y cinco por ciento de la producción de la provisión de energía eléctrica se basa en el GNB. Asimismo, casi todo nuestro transporte público, mucho de nuestros taxis y muchos sistemas importantes de salud también”, explicó Mirelles al referirse al rol clave que cumple este recurso energético.

Debido a esta dependencia, la caída en el suministro ha generado preocupación entre las autoridades, que buscan evitar que la situación afecte el funcionamiento normal de la ciudad. Mirelles precisó que el nivel actual de abastecimiento es extremadamente bajo en comparación con lo que Lima recibe habitualmente.

“Actualmente estamos al diez por ciento de lo que se requiere con GNB. Normalmente son ochocientos millones de pies cúbicos los que alimentan esta ciudad de GNB”, indicó.

Durante la entrevista, la periodista Mónica Delta preguntó si la crisis energética ya había generado consecuencias directas en el transporte público. “¿El transporte público se ha paralizado ya?”, consultó. La especialista aclaró que, por ahora, el sistema continúa funcionando, aunque con un volumen mucho menor de gas disponible.

Gobierno busca ahorrar combustible ante baja producción de gas natural: clases virtuales y teletrabajo en evaluación. Latina/ Punto Final.

“Normalmente es ochocientos, pero tenemos setenta. No teníamos setenta; a partir del sábado es ochenta millones de pies cúbicos”, explicó.

Esta reducción ha obligado a que parte de la energía que normalmente se produce con gas natural sea reemplazada por combustibles alternativos, como el GLP, una medida que permite mantener operativos algunos servicios, aunque genera mayor presión sobre el sistema energético.

“Todo eso que no se está produciendo va a combustibles alternativos, GLP, entre otros”, sostuvo. Frente a este escenario, el Gobierno ha implementado una serie de acciones que buscan disminuir temporalmente el consumo de combustible en la capital. Entre ellas, la recomendación de trabajo remoto en el sector público y otras disposiciones destinadas a reducir el tránsito vehicular.

Según explicó Mirelles, la intención es disminuir el uso de combustible durante algunos días clave para evitar una mayor presión sobre el sistema mientras se restablece el suministro normal.

“Tenemos que reducir el consumo de combustible en la ciudad. Entonces no es solamente la medida de las clases virtuales, sino que se dijo trabajo remoto. Tenemos que reducir el tránsito en la ciudad para que haya menos uso de combustible vehicular, sobre todo”, explicó.

Gobierno busca ahorrar combustible ante baja producción de gas natural: clases virtuales y teletrabajo en evaluación. Latina/ Punto Final.

Durante el diálogo televisivo, Mónica Delta cuestionó si estas decisiones podían considerarse realmente preventivas o si respondían más bien a una reacción frente a la crisis. “Bueno, reactivos, diría yo, no preventivos, ¿no?”, comentó.

Mirelles defendió que las medidas buscan anticiparse a un escenario más complejo, especialmente teniendo en cuenta que el 16 de marzo está previsto el inicio del año escolar en los colegios públicos. “El 16 de marzo, ahorita están los colegios particulares, pero el 16 de marzo regresan a clases los colegios públicos”, señaló.

Ante ello, la periodista planteó otra interrogante: si para esa fecha el problema ya debería estar solucionado. “Pero supuestamente el 16 de marzo ya debería estar resuelto el problema”, comentó.

La especialista respondió que, si bien se espera que el suministro se normalice, el objetivo es evitar cualquier presión adicional sobre el sistema energético mientras se llega a ese punto. “Sí, pero queremos asegurar que no haya presión”, afirmó.

Gobierno busca ahorrar combustible ante baja producción de gas natural: clases virtuales y teletrabajo en evaluación. Latina/ Punto Final.

En ese contexto surge precisamente la duda sobre qué ocurrirá con los colegios particulares, especialmente con los estudiantes más pequeños de inicial y kínder, quienes suelen iniciar clases antes que los colegios públicos.

Según explicó Mirelles, la estrategia del Gobierno busca generar un ahorro de combustible durante cinco días, con el fin de asegurar que tanto instituciones públicas como privadas puedan desarrollar sus actividades sin inconvenientes en las semanas siguientes.

“Lo que estamos tratando de decir es que, para asegurar que todos los públicos y los privados tengan garantizado el inicio del año escolar, podamos tener este ahorro de combustible estos cinco días”, indicó.

La periodista resumió entonces la lógica de la medida señalando que el retorno de los colegios particulares contribuiría al ahorro de combustible previo al inicio de clases en el sistema público. “El regreso de los colegios particulares va a ahorrar el combustible para la próxima semana”, comentó.

Gobierno busca ahorrar combustible ante baja producción de gas natural: clases virtuales y teletrabajo en evaluación. Latina/ Punto Final.

Sobre trabajo remoto

Sin embargo, Mirelles aclaró que el plan no se limita únicamente al sector educativo, sino que forma parte de una estrategia más amplia de reducción del consumo energético en toda la ciudad. “No solo los colegios. Acuérdate, trabajo remoto del sector público, a excepción obviamente de los servicios esenciales”, explicó.

Entre los organismos que deben seguir funcionando con normalidad mencionó a diversas instituciones del Estado que cumplen tareas clave durante estos días. “Necesitamos que estén todos los fiscalizadores, que esté obviamente ONPE, RENIEC, que esté el jurado, todo lo que tiene que funcionar esta semana”, detalló.

Finalmente, la especialista subrayó que el objetivo principal es reducir temporalmente el consumo de combustible para evitar complicaciones mayores mientras se resuelve el problema en el suministro de gas natural. “Necesitamos ahorrar combustible esta semana para poder asegurar que la siguiente no tengamos una complicación”, concluyó.

Gobierno busca ahorrar combustible ante baja producción de gas natural: clases virtuales y teletrabajo en evaluación. Latina/ Punto Final.

Ministra afirma que inicial y kínder no tendrán clases virtuales, pero la norma no lo menciona explícitamente

Las recientes medidas del Gobierno para reducir el consumo de combustible ante la escasez de gas natural han generado dudas entre padres de familia y colegios privados, especialmente respecto a si los niños de educación inicial y kínder deberán seguir clases virtuales.

Durante una entrevista televisiva, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se refirió a la situación y explicó que, en el caso de los estudiantes más pequeños, la virtualidad no sería la alternativa más adecuada.

“Los niños de inicial prácticamente no pueden tener clases virtuales”, señaló la funcionaria al ser consultada sobre cómo se aplicará la medida en los colegios particulares.

Sin embargo, al revisar la resolución emitida por el Ejecutivo, el documento no menciona de manera específica a los niveles de inicial o kínder, sino que establece una excepción más general. En el numeral 3.4 de la norma se indica que, de manera excepcional, las instituciones educativas públicas o privadas que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros medios para implementar la modalidad remota podrán quedar exceptuadas de la disposición que promueve las clases virtuales.

El texto señala que, en esos casos, los colegios podrán continuar brindando el servicio educativo de manera presencial, siempre que ello sea indispensable para garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, la norma precisa que la aplicación de esta excepción deberá ser comunicada a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente, además de informarse a los padres de familia o apoderados.

Premier se pronunció sobre cuestionamientos en su contra. | PCM / Infobae