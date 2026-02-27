Perú

Más facilidades para llegar al Aeropuerto Jorge Chávez: Aerodirecto suma buses con rampas y tecnología de punta

Modernización, accesibilidad y sostenibilidad marcan la llegada de la nueva flota, que incorpora tecnología para el monitoreo en tiempo real y facilita el acceso autónomo a personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con niños

Servicio AeroDirecto amplía su flota
Servicio AeroDirecto amplía su flota y refuerza su operación en diferentes rutas.

El servicio Aerodirecto incorpora diez nuevos buses equipados con rampas y sistemas avanzados de seguridad, con el objetivo de ampliar y modernizar el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De acuerdo con la información oficial, la nueva flota de Aerodirecto consta de cinco buses asignados a la ruta Sur y cinco al Terminal Norte, lo que permitirá incrementar la frecuencia y la capacidad operativa del servicio.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer la conectividad y mejorar la experiencia de los pasajeros.

“Seguimos avanzando firmemente en la modernización del transporte público con servicios seguros y eficientes como AeroDirecto. El trabajo articulado entre el Estado peruano y las empresas privadas nos permite fortalecer la conectividad y mejorar la calidad del servicio”, expresó Prieto Barrera durante la ceremonia realizada en el aeropuerto.

Renuevan contrato de AeroDirecto y
Renuevan contrato de AeroDirecto y aseguran servicio de transporte al aeropuerto Jorge Chávez| ATU

Tecnología inclusiva y sostenibilidad para los usuarios

La ATU detalló que las nuevas unidades funcionan con gas natural vehicular (GNV) y presentan longitudes de 9 y 12 metros, adaptándose a las distintas necesidades del servicio. Además, están equipadas con cámaras de seguridad, sistema de recaudo electrónico, GPS y monitoreo en tiempo real, elementos que buscan reforzar la seguridad y la transparencia en la operación.

Uno de los aspectos más destacados por los operadores es la incorporación de rampas y el sistema “low floor”, que facilita el acceso autónomo para personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con coches para bebés. Esta característica responde a una demanda histórica de los usuarios y coloca a la movilidad inclusiva como eje central en la renovación del transporte hacia el Aeropuerto Jorge Chávez.

“El vehículo puede inclinarse incluso para que las personas de avanzada edad puedan subir rápidamente. Todo ello, incluido la telemetría, que nos permite ver desde cerca cómo están conduciendo nuestras unidades”, explicó uno de los representastes de la ATU durante la presentación oficial.

Seguridad jurídica y confianza para la inversión privada

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, subrayó que la estabilidad jurídica y la entrega de títulos habilitantes han sido factores clave para que las empresas de transporte formal decidan invertir en la renovación de su flota. Según Hernández, este entorno de confianza permite consolidar un sistema de transporte público moderno y sostenible.

Desde el inicio de operaciones de Aerodirecto, se han registrado cerca de cuatro millones de viajes, facilitando el ingreso y salida de pasajeros desde distintos puntos de Lima hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La ampliación de la flota responde a la alta demanda y busca posicionar al servicio como una alternativa eficiente frente a los desafíos de la movilidad urbana.

“Hoy vemos resultados concretos. La seguridad jurídica y el ordenamiento del sistema permiten que las empresas apuesten por buses modernos, seguros y sostenibles. Ese es el camino para consolidar un transporte público de calidad para Lima y Callao”, señaló Hernández durante la ceremonia.

