Temblor en Perú, hoy 8 de marzo: Sismo de 3.8 sorprendió a los limeños

Sismo en Lima este 8 de marzo. | Andina

Un sismo de magnitud 3,8 se registró la tarde de este domingo 8 de marzo en la región de Lima, de acuerdo con el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 14:11 horas, con epicentro ubicado a 48 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, y una profundidad de 32 kilómetros.

Según el IGP, el temblor alcanzó una intensidad máxima de III en la escala de Mercalli Modificada en la localidad de Chilca. El movimiento fue percibido levemente por la población, sin que hasta el momento las autoridades hayan reportado daños materiales ni personas afectadas. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que se continúa monitoreando la zona y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recordó que el territorio peruano está expuesto a una alta actividad sísmica debido a la interacción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana.

Una hora antes, a las 13:15 se reportó un sismo de similar magnitus (3.5) en Ayacucho, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 9 kilómetros al norte de Chuschi, en la provincia de Cangallo, con una profundidad de 26 kilómetros. Según el reporte oficial, el movimiento alcanzó una intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada y fue percibido de manera leve por los habitantes de la zona, sin que se reportaran daños materiales ni personas afectadas.

¿Cuántos sismos se reportaron en lo que va del año?

Según estadísticas del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú, solo desde el 1 de enero hasta hoy, 8 de marzo, se registraron 128 eventos telúricos en el país, con magnitudes que oscilaron entre 3,5 y 5,3. El Censis opera una red de 75 estaciones sísmicas distribuidas estratégicamente en el territorio nacional, las cuales transmiten datos vía satélite en tiempo real. Esta red se considera una de las más avanzadas de Latinoamérica y sus informes están disponibles para la ciudadanía a través de las plataformas del IGP y del Ministerio del Ambiente.

El mes con mayor número de sismos reportados fue enero, con 57 eventos, seguido de febrero, que contabilizó 53 temblores, y 18 en marzo. En cuanto a la distribución regional, Arequipa lideró con 12 movimientos telúricos, seguida por Lima y Áncash con diez cada una, e Ica con nueve.

El evento sísmico más fuerte de 2026 se registró el 9 de enero en el distrito de Palpa, en Ica, con una magnitud de 5,3 y una profundidad de 48 kilómetros, alcanzando una intensidad de III-IV. Otros sismos destacados fueron los ocurridos en Pisco el 22 de febrero (magnitud 5,1, intensidad III-IV) y en Marcona el 30 de enero (magnitud 5,0). En todos estos casos, los movimientos fueron sentidos por la población, pero no se reportaron daños personales ni materiales.

Sismo de magnitud 3.8 sacudió Lima este 8 de marzo. (Foto composición: Infobae Perú/IGP)

¿Qué debe contener la mochila de emergencia según las autoridades?

El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda que cada familia cuente con una mochila de emergencia ubicada en un lugar accesible del hogar.

Esta debe contener, como mínimo, agua embotellada, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios, ropa de abrigo, documentos personales, mascarillas, alcohol en gel y una reserva de medicamentos para quienes tienen tratamientos crónicos.

Las autoridades subrayan que la preparación previa es clave para reducir riesgos en caso de sismo o cualquier emergencia.