Halo solar en Lima: ¿qué es y por qué apareció este domingo 8 de marzo?

El fenómeno admosférico se presentó el Día de la Mujer. - Latina Noticias

Esta tarde del 8 de marzo, vecinos de Lima y Callao observaron un fenómeno atmosférico poco frecuente: un halo solar rodeó el sol y llamó la atención de numerosos ciudadanos en distintos distritos de la capital. Latina Noticias documentó el momento y compartió imágenes que generaron asombro en redes sociales y entre quienes transitaban por la ciudad.

¿Qué es un halo solar?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó que un halo solar aparece cuando la luz del sol atraviesa pequeños cristales de hielo presentes en las capas altas de la atmósfera, dentro de nubes conocidas como cirros.

Estos cristales actúan como prismas, refractando y dispersando la luz, lo que produce un anillo luminoso alrededor del sol. Según el IGP, este efecto se percibe con mayor claridad cuando el cielo permanece despejado o con nubosidad baja.

Un halo solar sorprende a Lima y Callao este domingo| Foto: @pancho_guerrac/ @CarolinaMP06

El aro suele mostrar colores similares a los de un arcoíris, aunque frecuentemente la parte interna del halo se tiñe de rojo, a diferencia del arcoíris tradicional, cuya franja interna es azul.

La presencia de halos solares no es exclusiva de la temporada actual ni de la capital peruana, aunque su visibilidad depende de condiciones atmosféricas específicas. Hace menos de un mes, precisamente el 18 de febrero, Lima también evidenció un halo solar en el cielo limeño.

En enero de 2024 también se presenció este fenómeno y, en 2022, usuarios en redes sociales reportaron un evento similar. La aparición de halos solares no implica riesgos para la salud, pero especialistas recomiendan no mirar el sol directamente.

Recomendaciones ante la presencia de halo solar

Ante la presencia de un halo solar, especialistas y entidades de salud recomiendan evitar mirar el sol directamente. La observación sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la retina debido a la intensidad de la luz solar, incluso cuando el fenómeno resulta atractivo a simple vista.

Vecinos de diversos distritos presenciaron un espectáculo óptico poco común que despertó curiosidad y motivó consultas sobre su origen, según informó el organismo científico nacional| @_blueprint5 (X)

Es preferible utilizar filtros homologados o lentes solares certificados si se desea mirar el fenómeno por un breve instante, aunque la mejor opción sigue siendo observar los efectos del halo reflejados en superficies o capturarlo mediante fotografías indirectas.

Es importante recordar que el halo solar no representa un peligro en sí mismo: se trata de un fenómeno óptico natural que solo refleja la interacción de la luz solar con cristales de hielo en la atmósfera. No existen riesgos ambientales, climáticos ni para la salud derivados de la aparición de halos, pero la exposición ocular al sol debe evitarse siempre, incluso durante eventos de este tipo.

Fotógrafos y aficionados que deseen documentar el fenómeno deben emplear filtros solares para equipos de cámara y evitar la exposición prolongada del sensor al sol.

A través de X, diversos usuarios no dudaron en tomar fotografías y compartirlas por las redes sociales.