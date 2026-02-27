Perú

Sismo en Lima de 5.0 se sintió fuerte en el Callao y en edificios altos de Lima: Esto es lo no debes hacer en este tipo de emergencias

Un temblor remeció la capital peruana y generó alerta en toda la región costera. Con más de 40 movimientos sísmicos solo en febrero, autoridades insisten en las recomendaciones para evitar accidentes

Un sismo de magnitud 5.0 estremeció la región de Lima a las 18:21 del 26 de febrero, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, con una profundidad de 53 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial del IGP, la intensidad llegó a niveles perceptibles en varias zonas, incluyendo edificios altos en Lima y el Callao, donde la población reportó sacudidas que generaron temor.

La institución detalló que, aunque el movimiento fue ampliamente sentido, no se han registrado daños personales ni materiales hasta el momento. Según informó el Instituto Geofísico del Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó cualquier posibilidad de tsunami tras el evento. Explicaron que un sismo de esta magnitud, con epicentro a esa distancia y profundidad, no reúne las condiciones necesarias para generar olas peligrosas en la costa.

Los especialistas del IGP recordaron que, para que un tsunami ocurra, el sismo debe ser mucho más intenso y tener un epicentro somero bajo el lecho marino, desplazando verticalmente una gran masa de agua. La historia sísmica del litoral peruano muestra que solo terremotos muy fuertes y con epicentros cercanos a la costa han provocado tsunamis en el pasado.

Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica en detalle por qué el sismo de magnitud 5.0 se percibió con tanta intensidad en Lima. | Canal N / N Directo

Perú bajo constante amenaza sísmica

Durante febrero de 2026, Perú sumó más de 40 temblores en distintas regiones, según reportó el IGP. La mayoría de estos eventos se concentró en la costa sur y central, así como en la sierra y la Amazonía. Lima, Ica, Arequipa, Áncash, Ucayali y Loreto figuran entre los puntos más afectados. El 22 de febrero, por ejemplo, se registraron al menos cinco sismos en diferentes franjas horarias, uno de ellos de magnitud 5.1 en Pisco.

La ubicación geográfica del país, atravesado por la zona de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana, obliga a la población a convivir con el riesgo sísmico de manera permanente. Por eso, el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) insisten en difundir recomendaciones claras y actualizadas para enfrentar este tipo de emergencias.

Sismo de magnitud 5.0 sacudió
Sismo de magnitud 5.0 sacudió Lima este 26 de febrero. (Foto composición: Infobae Perú/IGP)

Lo que nunca debes hacer durante un sismo

Las recomendaciones oficiales de INDECI y del IGP advierten sobre errores frecuentes que pueden aumentar el peligro durante y después de un terremoto:

  • No corras ni empujes al evacuar. El pánico y los movimientos bruscos provocan la mayoría de los accidentes y caídas, sobre todo en edificios altos.
  • No uses ascensores bajo ninguna circunstancia. Un corte de energía podría dejarte atrapado.
  • No te refugies bajo el marco de una puerta. Las normas de construcción modernas indican que estos espacios no siempre son los más seguros.
  • Aléjate de ventanas y muebles altos. Los vidrios y estantes sueltos pueden caer y causar lesiones.

Después del temblor, las autoridades recomiendan:

  • No enciendas fósforos, velas ni encendedores. Podría haber fugas de gas.
  • No realices llamadas innecesarias. Las líneas telefónicas suelen saturarse; usa mensajes de texto o el servicio de emergencia 119.
  • No regreses a inmuebles con grietas estructurales. Las réplicas pueden agravar los daños.
  • Si estás en la costa y el sismo fue muy fuerte, evacúa hacia zonas altas sin esperar alerta oficial.
  • No muevas a personas gravemente heridas salvo que exista un riesgo inmediato.

