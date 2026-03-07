El regreso de ‘Al Fondo Hay Sitio’: fecha y hora del estreno de la temporada 2026

La muerte de Miguel Ignacio y la incertidumbre por saber quién es el culpable serán los motores del inicio de esta nueva temporada | América TV

El universo de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se prepara para un nuevo capítulo que ya genera expectativa entre sus seguidores. La serie peruana, ícono de la televisión local, anunció la fecha de estreno de su décima tercera temporada durante la noche del viernes 6 de marzo, sorprendiendo a quienes aguardan respuestas sobre los destinos de sus personajes más emblemáticos. El suspenso en torno al asesinato de Miguel Ignacio de las Casas y el misterio que rodea a su responsable marcan el inicio de esta etapa, que promete un giro en la vida de los vecinos de Las Nuevas Lomas.

¿Cuándo se estrena Al Fondo Hay Sitio?

Un clip difundido en las principales plataformas digitales confirmó que ‘Al Fondo Hay Sitio’ regresa el miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas, ocupando el horario estelar de América Televisión justo después de ‘Esto Es Guerra Desafío 14’. La expectativa creció tras la viralización del avance, en el que los fanáticos destacan la mezcla de drama y comedia que caracteriza a las familias Gonzáles y Montalbán.

El logo de la popular serie peruana "Al Fondo Hay Sitio" promociona el estreno de su temporada 2026, programado para el miércoles 18 después de "EEG". (Al Fondo Hay Sitio)

La nueva temporada llega cargada de interrogantes. Las imágenes promocionales plantean situaciones inesperadas: la investigación sobre la muerte de Miguel Ignacio, el posible matrimonio entre Jimmy Gonzáles y Alessia Montalbán, y la reaparición de figuras que marcaron la historia de la serie. Una de las dudas más repetidas entre los seguidores gira en torno al futuro de Cayetana Bogani y su impacto en la vida de Joel Gonzáles.

La producción ha optado por mantener en reserva los detalles esenciales sobre las investigaciones y las motivaciones detrás del crimen. En los foros y redes sociales, los comentarios se centran en el clima de tensión que deja la ausencia de Miguel Ignacio, interpretado por Sergio Galliani, personaje que durante varias temporadas acumuló conflictos y enemigos dentro de la trama.

¿Quién mató a Miguel Ignacio?

El avance difundido para la nueva temporada ofrece escenas en las que los diferentes clanes de Las Nuevas Lomas —los Gonzáles, los Lara, los Zapallal y los Panduro— intentan desentrañar el misterio en torno al asesinato de Miguel Ignacio de las Casas. En medio de las conjeturas, la imagen de Gladys (Kukuli Morante) y Oto (Sebastián Barreto) visiblemente afectados aporta un elemento emotivo al relato y refuerza la incertidumbre que envuelve a la comunidad.

El elenco de Al Fondo Hay Sitio reacciona con sorpresa ante unMiguel Ignacio desmayado en una escena clave del gran estreno de su temporada 2026. (Al Fondo Hay Sitio)

El recordatorio de cómo Miguel Ignacio fue ganando enemigos con el paso de los años cobra relevancia ahora que la serie retoma su curso. Solo una persona fue capaz de cruzar la línea y poner fin a su historia, aunque los avances no revelan pistas claras sobre la identidad del responsable. Este enfoque mantiene la atención de la audiencia, que busca encontrar indicios en cada diálogo y escena presentada.

Cayetana Bogani reaparece en la serie

La promoción más reciente de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sorprendió a los seguidores al confirmar el regreso de Cayetana Bogani, interpretada por Alessandra Denegri, tras casi una década fuera de la pantalla. Su aparición en el avance oficial desató una ola de reacciones en redes sociales y generó nuevas hipótesis sobre el desarrollo de la trama.

En el material difundido por la productora, Cayetana reaparece portando una motosierra, mostrando una actitud resuelta frente a la cámara. La escena sitúa a Joel Gonzáles (Erick Elera) y Macarena en un momento de felicidad familiar, renovando su hogar ante la inminente llegada de su primer hijo, sin percibir la amenaza que representa la exnovia de Joel.

Cayetana Bogani, personaje de "Al fondo hay sitio", sostiene una motosierra en una ferretería, anticipando su sorprendente reaparición en la serie. (Al Fondo Hay Sitio)

La tensión se incrementa cuando una voz interroga a la “Chamaquita”: “Señorita, ¿para qué quiere esta sierra eléctrica?”.

La reaparición de Denegri marca un punto de inflexión para la ficción peruana. La actriz fue una de las favoritas del público en temporadas anteriores, y su retorno genera grandes expectativas entre los televidentes. El video promocional se viralizó en cuestión de horas, con cientos de comentarios que celebran la vuelta del personaje y debaten sobre el papel que jugará en los acontecimientos por venir.