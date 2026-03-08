Jesús Barco y su mensaje de aliento a Melissa Klug tras quedarse atrapada en isla por Guerra en Medio Oriente. IG.

Jesús Barco se pronunció en redes sociales para brindar apoyo y ánimo a Melissa Klug, madre de su hija, quien permanece varada en una de las islas Maldivas debido a la suspensión de vuelos por la crisis en Medio Oriente.

La empresaria peruana, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, lleva ya dos semanas atrapada sin poder regresar al Perú, enfrentando una situación de incertidumbre lejos de casa.

En una interacción reciente a través de Instagram, Klug preguntó a Barco si la extrañaba. El deportista no dudó en responder con un mensaje directo y cargado de añoranza: “Agarra un avión privado. Nada más y ven ya”, junto a una fotografía familiar con su hija Cayetana.

El comentario, que combinó humor y preocupación, reflejó el deseo de Barco de reencontrarse con Melissa cuanto antes.

El futbolista manifestó su preocupación y aconsejó a Melissa buscar alternativas para regresar al Perú.IG

La Guerra en Medio Oriente que complicó viaje de Melissa Klug

Lo que inició como unas vacaciones de cumpleaños por Europa y las Maldivas se tornó en una experiencia angustiante para Melissa Klug y sus amigas.

El estallido del conflicto entre Irán y Emiratos Árabes Unidos desencadenó el cierre de aeropuertos y la suspensión de vuelos en Dubái y otras rutas internacionales, dejando a miles de viajeros, incluida la empresaria, sin posibilidad de retorno.

“Muy buenos días por aquí, muy buenas noches por allá. Seguimos aquí, seguimos por aquí... Hoy día siete de marzo, dicen que a las veintitrés y cincuenta (11:50pm) de la noche levantan los vuelos. Esperemos con fe”, compartió Klug en un video de actualización, evidenciando la incertidumbre y la esperanza de pronto poder regresar a casa.

El viaje, que comenzó con recorridos turísticos por Italia y experiencias únicas como nadar con tiburones en las aguas cristalinas de las Maldivas, se transformó rápidamente por el cierre inesperado del espacio aéreo de la región.

Melissa Klug envió un mensaje de esperanza a sus seguidores desde una isla de las Maldivas, donde permanece varada.. IG

Mensaje de aliento y preocupación de Jesús Barco

Durante la crisis, Jesús Barco ha mantenido contacto frecuente con Melissa Klug y manifestó públicamente su apoyo a través de mensajes en redes sociales. Ante la pregunta de un seguidor sobre el paradero de Klug, Barco aclaró que no se encuentra en Dubái, sino en otra isla, y subrayó que la empresaria no puede regresar debido al contexto de la guerra en Medio Oriente.

El futbolista expresó su preocupación, especialmente por la seguridad y el bienestar de Melissa y su deseo de que pronto regrese junto a su familia. “Nada me haría más feliz que verte de vuelta con nuestra hija”, señaló en respuesta a otra consulta de sus seguidores.

Jesús Barco y Melissa Klug posan sonrientes frente a una decoración de cumpleaños con globos y un pastel, celebrando su emotiva reconciliación (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre de los peruanos varados y la asistencia oficial

El caso de Melissa Klug es solo uno de los numerosos relatos de peruanos afectados por la crisis internacional. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, al menos 70 peruanos permanecen varados en Dubái, mientras que otros grupos esperan en Qatar, Kuwait y Tel Aviv a la reapertura de rutas seguras.

La Cancillería peruana ha activado un gabinete de crisis, recomendando a los connacionales seguir las indicaciones de las autoridades locales y buscar refugio en áreas protegidas mientras se restablecen los vuelos comerciales. Las rutas terrestres hacia Omán se han convertido en una alternativa para los residentes de Dubái, aunque la situación sigue siendo compleja para quienes están en otras islas o países de tránsito.

El drama emocional y la resiliencia familiar

Melissa Klug ha sido transparente con sus seguidores sobre el impacto emocional de la experiencia. En contacto con el programa América Hoy, compartió la angustia de estar lejos de su familia y la preocupación por el futuro inmediato. “Ya me quiero regresar a mi casa, mi viaje soñado, mi regalo de cumpleaños terminó así”, confesó, aludiendo a la frustración de ver sus planes alterados por circunstancias ajenas a su voluntad.

La empresaria y sus amigas han intentado buscar rutas alternativas, incluyendo opciones de vuelos a través de China, pero la incertidumbre persiste. Klug relató escenas de desesperación en terminales y aeropuertos, donde familias de diferentes nacionalidades buscan regresar a sus países.

Mientras tanto, Jesús Barco no solo ha ofrecido palabras de aliento, sino que se ha sumado a la espera, reforzando el vínculo familiar en la distancia. En su mensaje más reciente, Melissa Klug reiteró su fe en que la situación se resolverá pronto y agradeció las muestras de apoyo recibidas tanto de familiares como de seguidores. “Esperemos con fe”, enfatizó, mostrando optimismo pese al panorama incierto.

Melissa Klug expresa su deseo de volver a Perú y destaca la angustia de estar separada de su familia debido al conflicto internacional. (Captura de video)