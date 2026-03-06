Perú

Viaje soñado de Melissa Klug termina en angustia al quedar varada en las Maldivas por crisis en Medio Oriente: “Quiero irme a mi casa”

La empresaria peruana y sus amigas llevan dos semanas atrapadas en una isla paradisíaca, sin poder regresar al Perú debido a la suspensión de vuelos tras el conflicto en Dubái, viviendo días de incertidumbre lejos de casa

Lo que inició como una celebración de cumpleaños soñada por Europa y las Maldivas, terminó en una angustiante espera para Melissa Klug. La empresaria quedó varada lejos de Perú debido a la cancelación de vuelos por el conflicto en el Medio Oriente. Video: América TV / América Hoy

Lo que comenzó como unas soñadas vacaciones de cumpleaños terminó convirtiéndose en una pesadilla para Melissa Klug. La conocida empresaria e influencer peruana, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, lleva ya dos semanas varada en una isla de las Maldivas, en Asia, sin poder regresar al Perú debido a la cancelación de vuelos causada por los bombardeos en Dubái, epicentro de la reciente escalada de tensiones en Medio Oriente.

Melissa Klug viajó a Europa y luego a las Maldivas junto a un grupo de amigas, con la intención de relajarse y celebrar su cumpleaños tras un año marcado por desafíos personales y familiares. El itinerario de ensueño incluyó visitas al Vaticano, la Fontana di Trevi y otras ciudades italianas, antes de trasladarse al paradisíaco archipiélago del Océano Índico.

Sin embargo, el estallido del conflicto entre Irán y Emiratos Árabes Unidos tomó por sorpresa a miles de viajeros, incluyendo a la propia Melissa, quien quedó atrapada en la isla de Malé cuando los vuelos a Dubái y otras rutas principales fueron suspendidos por razones de seguridad.

El pedido de Melissa Klug: “Mi viaje soñado terminó así... Lo único que quiero es irme a mi casa”

En contacto con el programa ‘América Hoy’, la empresaria relató la angustia y la incertidumbre que vive desde hace días: “Estoy en Maldivas con unas amigas hace una semana y ahora no podemos salir de la isla de Malé porque han bombardeado Dubái y cancelaron los vuelos. Estamos hace tres días viendo si abren el aéreo, pero nada”, explicó.

Melissa Klug permanece varada en las Maldivas por dos semanas tras la cancelación de vuelos a causa de los bombardeos en Dubái. (Instagram Melissa Klug / Captura de video)

La desesperación de Melissa y sus acompañantes creció al saber que las autoridades priorizaban los vuelos para residentes de Dubái y que la situación podría empeorar. “Ya me quiero regresar a mi casa, mi viaje soñado, mi regalo de cumpleaños terminó así. Han dicho que se pondrá peor, yo lo único que quiero es irme a mi casa y estar con mis hijos, mi familia”, lamentó la empresaria.

Ante la falta de respuestas, Melissa y sus amigas intentaron moverse a otra isla con mayores conexiones internacionales, pero la incertidumbre persiste. “Solo están dejando viajar a residentes de Dubái. Si no, tendremos que comprar pasajes para irnos por China. Ya hoy dos semanas y veníamos por cuatro días”, contó, visiblemente afectada.

La influencer también señaló la angustia que comparten otros viajeros varados en las islas. “No sabes la impotencia y desesperación que sentimos porque no sabemos cuándo abrirán los vuelos. Hoy vi muchísimas personas de diferentes países desesperados, familias con bebés de meses en brazos, abuelitos, viejitos. Muchísima pena como están todos queriendo regresar a su país”, relató, describiendo escenas de desesperación en los aeropuertos y terminales marítimos.

De vacaciones extremas a la angustia por la guerra

Antes de que la situación se tornara crítica, Melissa Klug había compartido con sus seguidores imágenes y videos de su travesía, incluyendo una experiencia nadando con tiburones que causó sensación en redes sociales. “Nadando con tiburones, sin miedo y con el corazón lleno de adrenalina… la vida se vive así, intensamente. Una experiencia maravillosa”, escribió en Instagram, recibiendo el apoyo de sus seguidores y de su pareja, Jesús Barco.

Melissa Klug expresa su deseo de volver a Perú y destaca la angustia de estar separada de su familia debido al conflicto internacional. (Captura de video)

Sin embargo, la atmósfera de ensueño cambió radicalmente cuando los bombardeos en Dubái obligaron al cierre de los aeropuertos y a la suspensión de vuelos comerciales en toda la región. La empresaria, acostumbrada a mantener el control, se enfrenta ahora a la impotencia de depender de decisiones internacionales y de la evolución de un conflicto ajeno a sus planes.

El caso de Melissa Klug refleja el impacto global de la crisis en Medio Oriente. Según reportes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, al menos 70 peruanos permanecen varados en Dubái, y otros 23 en Qatar, 7 en Kuwait y 7 en Tel Aviv, todos en espera de rutas seguras o la reapertura del espacio aéreo.

La Cancillería peruana ha activado un gabinete de crisis y recomienda a los connacionales seguir las instrucciones de seguridad locales y buscar refugio en áreas protegidas. Para los residentes de Dubái, se han habilitado rutas terrestres hacia Omán como alternativa de evacuación.

Melissa Klug y su deseo de volver a Perú

La situación de Melissa Klug ha generado solidaridad entre sus seguidores y la opinión pública peruana. La empresaria ha sido clara en su deseo de regresar al país, reencontrarse con sus hijos y dejar atrás la angustia de la incertidumbre. La experiencia ha sido especialmente dura para Melissa, quien llegó a las Maldivas buscando un espacio de desconexión tras un año turbulento, marcado por la ruptura y el regreso con Jesús Barco, así como la polémica que rodeó a su hija Samahara Lobatón y a Bryan Torres.

Melissa Klug exige impedimento de salida para Bryan Torres tras terrible agresión a su hija. IG: Amor y Fuego.

Pese a las adversidades, Klug ha optado por mantener la calma y compartir mensajes de fortaleza y esperanza, tanto para sus seguidores como para quienes atraviesan situaciones similares. Mientras la situación en Medio Oriente evoluciona y las autoridades intentan restablecer la normalidad en los aeropuertos, Melissa Klug y otras personas varadas solo pueden esperar y confiar en que pronto podrán regresar a casa.

