Especialistas advierten que universidades deben integrar la Inteligencia Artificial en la formación académica

Expertos advierten que el mercado laboral demanda cada vez más profesionales capaces de utilizar herramientas basadas en IA

IA debe incorporarse en la
IA debe incorporarse en la formación universitaria, señalan especialistas.

La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación superior se ha convertido en uno de los principales desafíos para las universidades en el mundo y también en el Perú. Expertos señalan que el reto no solo consiste en adoptar estas herramientas tecnológicas, sino en integrarlas de manera estratégica en los procesos de enseñanza para mejorar la calidad educativa y preparar profesionales acordes con las nuevas exigencias del mercado laboral.

Un estudio de la consultora McKinsey & Company indica que la inversión en inteligencia artificial dentro del sector educativo registra un crecimiento aproximado de 2.5 %, lo que refleja el avance de esta tecnología en distintos niveles de formación. Frente a este escenario, especialistas destacan la importancia de que las instituciones universitarias adapten sus modelos pedagógicos para incorporar el uso responsable y productivo de la IA en las aulas.

Al menos 90% de los
Al menos 90% de los profesores peruanos mostró interés en usar la inteligencia artificial durante sus clases.

Integración estratégica de la IA

Para la organización ICACIT, entidad dedicada a la acreditación de programas de ingeniería, computación, tecnología y ciencias afines, la incorporación de la inteligencia artificial debe estar vinculada a un enfoque pedagógico orientado a resultados de aprendizaje. La institución sostiene que esta tecnología puede contribuir al fortalecimiento de las competencias académicas si se utiliza de forma planificada.

Jimmy Túllume, gerente general de ICACIT, explicó que la inteligencia artificial no debe entenderse como una herramienta que simplifique el trabajo académico sin análisis crítico. “La IA no debe ser vista como una herramienta de atajo para el alumno, sino como un pilar en el modelo de mejora continua que garantice egresados competitivos globalmente”, señaló.

Expertos piden integrar la IA
Expertos piden integrar la IA en la educación universitaria.

Tendencias del aprendizaje universitario

De acuerdo con la institución, la IA ya está generando cambios concretos en la forma en que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Entre las principales tendencias destacan:

  • Tutores con IA y aprendizaje adaptativo: plataformas digitales capaces de ajustar el ritmo de enseñanza según las fortalezas y debilidades de cada estudiante, brindando retroalimentación personalizada incluso en aulas con gran número de alumnos.
  • Simulaciones avanzadas en áreas STEM: el uso de inteligencia artificial permite recrear escenarios complejos en disciplinas como ingeniería o salud, donde los estudiantes pueden tomar decisiones y practicar habilidades sin enfrentar riesgos reales.
  • Análisis de datos educativos: mediante algoritmos se pueden identificar patrones de deserción, bajo rendimiento o dificultades académicas, lo que facilita intervenciones tempranas por parte de docentes y autoridades universitarias.
Advierten que universidades deben incorporar
Advierten que universidades deben incorporar la IA en sus programas.

Estas herramientas, según los especialistas, contribuyen a fortalecer la formación práctica y a mejorar la capacidad de las universidades para acompañar el progreso académico de los estudiantes.

Mercado laboral tecnológico

La integración de la inteligencia artificial en la educación superior también responde a una demanda creciente del mercado laboral. En diversos sectores productivos, las empresas requieren profesionales que dominen herramientas tecnológicas y que comprendan los principios que rigen el funcionamiento de los sistemas basados en IA.

En este contexto, ICACIT plantea tres ejes fundamentales para incorporar esta tecnología sin afectar la calidad académica:

  • Alfabetización ética: incluir en la formación universitaria principios relacionados con la ética de datos y la gobernanza de algoritmos.
  • Enfoque en resultados de aprendizaje: evaluar no solo el resultado final de un trabajo académico, sino también el proceso crítico y la capacidad del estudiante para supervisar el uso de herramientas de inteligencia artificial.
  • Capacitación docente continua: promover que los profesores asuman un rol de mentores capaces de orientar el uso estratégico de estas tecnologías en el aula.
Universidades deben integrar la IA
Universidades deben integrar la IA en la formación académica, advierten especialistas.

Brecha en la oferta académica de IA

A pesar de los avances tecnológicos y de la creciente demanda de profesionales especializados, en el Perú aún existe una oferta limitada de carreras universitarias centradas específicamente en inteligencia artificial. Esta situación representa uno de los principales desafíos para el sistema educativo.

Para ICACIT, el fortalecimiento de programas académicos vinculados a esta tecnología será clave para reducir la brecha de talento en el país y garantizar que los egresados cuenten con competencias alineadas con los estándares internacionales.

Un líder empresarial visionario, de
Un líder empresarial visionario, de aproximadamente 45 años, fomenta la integración de la inteligencia artificial y la transformación digital, rodeado de representaciones de datos tecnológicos en una oficina moderna.

“Nuestra función es acompañar a las universidades para que, al integrar estas tecnologías, no pierdan de vista los estándares internacionales de calidad que el país necesita para cerrar su brecha de talento”, concluyó Túllume.

