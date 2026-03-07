Perú

Suheyn Cipriani y Miguel Arce despiden su programa ‘Esto sí es amor’ a un mes de su estreno: “No es un adiós, es un hasta luego”

El espacio de ATV marcó su último episodio, luego de enfrentar cambios por su bajo rating

El espacio de ATV marcó su último episodio, luego de enfrentar cambios por su bajo rating

En la tarde del 6 de marzo, el programa ‘Esto si es amor’ concluyó su primera temporada tras solo un mes al aire, sorprendiendo a la audiencia de ATV. La dupla conformada por Suheyn Cipriani y Miguel Arce se despidió de la pantalla chica luego de que el formato experimentara modificaciones en su horario a raíz de los bajos niveles de audiencia registrados desde su estreno.

El espacio debutó en los primeros días de febrero con una transmisión inicial a las 20:45, en la franja previa al conocido programa de Magaly Medina. Pese a las expectativas generadas por la propuesta de un reality sentimental, las cifras de rating no acompañaron al ciclo, lo que llevó a la producción a reubicarlo a las 15:00 hacia finales de ese mismo mes. Esta decisión reflejó la búsqueda de una mejor respuesta del público, aunque el resultado no logró revertir la tendencia descendente.

El último episodio estuvo marcado por un ambiente festivo en el estudio. Durante la emisión, Miguel Arce fue quien tomó la palabra para comunicar la noticia. “Acabó la primera temporada de Esto sí es amor, duró un mes, estamos contentos con lo que hemos logrado, felices. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego”, declaró el conductor, intentando transmitir optimismo sobre el futuro del formato.

Suheyn Cipriani y Miguel Arce
Suheyn Cipriani y Miguel Arce se despiden de su programa 'Esto Sí Es Amor' con un emotivo mensaje de "no es un adiós, es un hasta luego" tras un mes de emisión. (ATV / Esto sí es amor)

Por su parte, Suheyn Cipriani expresó su emoción por haber liderado el programa, agradeciendo la oportunidad de mostrarse fuera de las redes sociales donde había forjado su popularidad.

“Estuvimos junto a ustedes llevando amor a sus hogares, historias increíbles. Gracias a la producción por la confianza, porque creyeron en mí, en Miguel. Sé que casi nadie me tenía fe porque soy una chica de redes sociales, pero ustedes me dieron la oportunidad de mostrar mi talento y les voy a estar agradecida toda mi vida”, compartió la conductora al cierre del ciclo.

La pareja de presentadores evitó aclarar si existe una fecha concreta para un eventual regreso, lo que ha incrementado la percepción de que el programa no continuará, al menos en el corto plazo. Antes de despedirse de la audiencia, Arce reforzó el mensaje de continuidad: “Un abrazo a todos, esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque Esto sí es amor”.

Suheyn Cipriani y Miguel Arce
Suheyn Cipriani y Miguel Arce junto al elenco de 'Esto sí es amor' se despiden de su público tras el final del programa a un mes de su estreno. (ATV / Esto sí es amor)

Magaly Medina cuestionaba el bajo rating de ‘Esto si es amor’

El rendimiento del programa no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien desde su espacio nocturno abordó el escaso rating de ‘Esto sí es amor’ en varias ocasiones. Su intervención más directa ocurrió el 16 de febrero, cuando cuestionó los comentarios sobre su propio ciclo y apuntó a los números del reality conducido por Cipriani y Arce.

En esa emisión, la periodista ironizó sobre los rumores de su salida de la televisión y dirigió sus críticas al programa que antecedía a su franja. “Aunque ya todos los haters, los enemigos, los envidiosos, aquellos que proclaman mi desaparición de la tele hace quinientos mil años, que estoy acá y sobrevivo como los dinosaurios, aquí estoy enterita todavía. Todos anunciando: ‘Magaly ya desapareció’. No, lo que ha desaparecido es el programa que me antecede”, afirmó la conductora frente a las cámaras.

Más adelante, Medina hizo referencia a cómo el bajo rating del programa previo impactaba en el arranque de su propio espacio, sugiriendo que los resultados obtenidos no se correspondían con sus registros históricos.

Magaly Medina lanza dura crítica
Magaly Medina lanza dura crítica al programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani: “Empiezo con un miserable 0.5”. ATV / Magaly TV La Firme

Y cuando tú inicias de un miserable 0.5, de un miserable uno, que te demoras en ir subiendo poco a poco, hasta que en la segunda media hora remontas y cuando se hace la sumatoria, por supuesto, no es a lo que estamos acostumbrados. Claro, destrozan el programa anterior los sabiondos, los que se creen críticos de televisión. Esos que me andan mirando con lupa no miran a otros, solo miran a este programa. Pero vayan a ver, pues, qué es lo que me dejan”.

La breve trayectoria de ‘Esto sí es amor’ deja en evidencia los desafíos que enfrentan los nuevos formatos de entretenimiento en la televisión peruana ante la competencia por la audiencia en horarios estratégicos y la presión constante por los resultados de sintonía.

