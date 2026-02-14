Miguel Arce defiende el rating de ‘Esto sí es amor’ y responde a las críticas de Magaly Medina

Miguel Arce defiende el rating de 'Esto sí es amor'. Composición Infabae Perú

El estreno de ‘Esto sí es amor’, programa de citas conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani en ATV, ha sido tema de debate desde su estreno, especialmente por las críticas que lanzó Magaly Medina respecto al rating alcanzado en los primeros días de emisión.

Medina señaló que el nuevo espacio no le representa un “buen colchón” televisivo y atribuyó a esa franja horaria parte de la baja audiencia en el retorno de su programa ‘Magaly TV: La Firme’.

En su semana de estreno, ‘Esto sí es amor’ debutó con 4.3 puntos de rating y luego descendió a 2.5 en los días siguientes. Esta caída fue objeto de comentarios por parte de Medina, quien remarcó que “nunca ha tenido el apoyo de un buen colchón” y que debe remontar la audiencia desde cero. La conductora enfatizó que la televisión abierta vive un contexto complejo, donde la migración del público hacia plataformas digitales exige nuevas estrategias para sostener el liderazgo nocturno.

Magaly Medina, conductora de televisión, critica el bajo rendimiento de rating de su programa y responsabiliza al espacio conducido por Suheyn Cipriani y Miguel Arce.

La respuesta de Miguel Arce

Miguel Arce, por su parte, respondió con tranquilidad a las críticas y defendió el formato de su programa. “Siento que estamos avanzando de a poquitos, acoplándonos, cambiando al público, es un proceso, estoy tranquilo, siento que poco a poco vamos agarrando más forma y se va ir prendiendo el formato”, declaró Arce a Trome.

El conductor resaltó que el proceso de adaptación es natural, sobre todo considerando el cambio de audiencia y la novedad del formato. “Es importante el rating, pero hay que tener paciencia y seguir adelante”, añadió.

Miguel Arce regresó al Perú para conducir 'Esto si es amor'. ATV

Arce también destacó el alcance del programa en redes sociales, señalando que “de momento estamos teniendo más enganche en redes”, e indicando que el objetivo es conquistar tanto al público de televisión como al digital.

Tiene mucha química con Suheyn Cipriani

Sobre la relación con su compañera de conducción, Suheyn Cipriani, resaltó la buena química y el trabajo en equipo. “Hay mucha química con ella, me cae excelente, es una chica muy carismática, bonita, con mucho talento y la veo feliz”, dijo Arce en una entrevista previa al estreno.

En aquella ocasión, se refirió a las expectativas de encontrar parejas en el programa, Arce comparó el formato con un “Tinder en vivo” y aseguró que el contenido es “espectacular” para quienes buscan nuevas experiencias en televisión. Además, comentó que la primera temporada se extenderá hasta mayo y que el equipo está comprometido en mejorar día a día.

Magaly Medina, por su lado, no dudó en expresar su malestar frente a los números obtenidos tanto por su espacio como por el de Arce y Cipriani. La periodista aseguró que, aunque el rating inicial de su programa fue de 7 puntos, el descenso a 5 puntos en días posteriores refleja las dificultades de la televisión tradicional y la necesidad de “redoblar esfuerzos” para recuperar el liderazgo.

Suheyn Cipriani y Miguel Arce se estrenaron como conductores de 'Esto sí es amor'.

Medina también hizo hincapié en su éxito digital, mencionando que sus transmisiones en YouTube alcanzan cifras récord de hasta 60 mil conexiones orgánicas, reivindicando la fidelidad de su público en el entorno digital.

“Todos somos ATV”

En este contexto, Arce reiteró que el crecimiento en televisión es un proceso gradual y que el equipo de ‘Esto sí es amor’ está enfocado en consolidar la propuesta. “Todos somos ATV y queremos sumar. Claro, tenemos que apurarnos, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr”, concluyó el conductor.

La polémica sobre el rating y el “colchón” televisivo refleja la competencia y las tensiones propias del prime time peruano, donde cada punto de audiencia cuenta y donde las figuras públicas no dudan en responder a las críticas para defender su trabajo y propuestas.

Suheyn Cipriani es la compañera de Miguel Arce en reality de citas ‘Esto sí es amor’ por ATV