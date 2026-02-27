Perú

Magaly Medina, el cambio de horario del programa de Miguel Arce y responde sobre su bajo rating: “A mí no me den por muerta antes de tiempo”

La conductora ase refiere al traslado del espacio de Miguel Arce y Suheyn Cipriani a la tarde y responde a quienes anticipan el final de su propio ciclo televisivo

Magaly Medina asegura que su equipo está haciendo los cambios necesarios para salir a flote en el rating.

Magaly Medina opinó sobre el reciente cambio de horario del programa Esto sí es amor, conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, que desde ahora se emite de 3 a 4 de la tarde por la señal de ATV. El espacio, que inicialmente ocupaba la franja previa a Magaly TV La Firme como una apuesta para fortalecer el bloque nocturno, no logró consolidar la audiencia esperada y fue trasladado a la tarde tras semanas de bajas cifras de rating.

En entrevista con Infobae Perú, Magaly Medina comentó de manera directa la situación del programa. “Bueno, es cierto, el programa de Miguel Arce no ha tenido el favor del público, no ha tenido suerte, lo han cambiado de horario. El canal decidirá qué pasará, pero mientras tanto, nosotros tenemos que hacer cambios rápidos y es lo que hemos estado haciendo”, señaló la conductora.

'Esto sí es amor’ debutó como el ‘colchón’ de Magaly TV La Firme, con la intención de captar a la audiencia previa al inicio del programa de espectáculos líder del horario nocturno. Sin embargo, las cifras no acompañaron a la propuesta de Arce y Cipriani, lo que motivó a la directiva de ATV a reubicar el espacio en la franja vespertina. El bajo rating obtenido por el programa dificultó su permanencia en el horario estelar, donde competía con formatos consolidados y una audiencia exigente.

El programa de Suheyn Cipriani y Miguel Arce se estrenó en un horario anterior al de Magaly TV La Firme.

Magaly Medina contesta a sus detractores

Magaly Medina también fue consultada respecto a las críticas y especulaciones sobre el futuro de su propio espacio debido al bajo rating. Con su habitual franqueza, la conductora respondió a sus detractores, quienes han anticipado, en diversas ocasiones, el final de su ciclo televisivo.

“Hay mucha gente que ya me daba por desaparecida. El final de Magaly, a lo largo de estos 29 años, puedo decirte que lo han dado por hecho en un millar de ocasiones [se ríe], muchísimo. Pero yo siempre digo: ‘A mí no me den por muerta antes de tiempo’. El día que yo vea mi final, me voy a retirar dignamente de la televisión a mis cuarteles de invierno”, afirmó Medina.

Respecto al bajo rating, la conductora destacó la necesidad de realizar ajustes inmediatos en su programa. “Nosotros tenemos que hacer cambios rápidos y es lo que hemos estado haciendo”, reiteró.

El traslado de Esto sí es amor a la tarde representa un intento de reubicar el formato en una franja que ha mostrado mayor flexibilidad para propuestas de entretenimiento y realities ligeros. No es la primera vez que un programa pasa por este tipo de cambios, y muchas veces los resultados suelen ser alentadores. De no ser así, corren el riego de ser levantados del aire.

'Esto si es amor' va de 3 a 4 de la tarde pro ATV. ATV / Magaly TV La Firme

La grilla de ATV continuará experimentando cambios en busca de fórmulas que permitan fortalecer sus franjas horarias y mantener el liderazgo de sus programas emblemáticos. Por ahora, Magaly TV La Firme permanece como uno de los espacios de mayor influencia, mientras que Esto sí es amor enfrenta el desafío de construir una audiencia fiel en el horario vespertino.

